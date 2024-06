Quỹ ngoại "hô" VN-Index lên 1.700 điểm: Danh mục có cổ phiếu lãi 61% trong vòng 1 tháng

PYN Elite vừa báo cáo hiệu suất tăng 5,0% trong tháng 5 nhờ có ACV tăng 24% và CMG tăng 36% dẫn đầu đặc biệt HVN tăng 61%, trong khi chỉ số VN-Index tăng 4,3%.

Danh mục của quỹ hiện sở hữu nhiều cổ phiếu đáng chú ý như STB 15,2% tỷ trọng cao nhất; ACV 9%; MBB 7,9%; CTG 6,7%; TPB 6,1%; FPT 4,8%; VHC 3,3%; và SHS 3,3%.

Theo quỹ này, lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đang đạt được những bước tiến lớn trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp. Vào tháng 4, Nvidia đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với FPT và lãnh đạo của họ đã được tìm hiểu về trung tâm dữ liệu của CMG.

Vào tháng 5, nhà sáng lập của Infosys, Narayana Murthy, đã đến thăm Việt Nam để gặp gỡ chính phủ, lãnh đạo của FPT và các chuyên gia địa phương trong lĩnh vực này; Công ty Marvell Technologies của Mỹ cho biết họ đang mở một đơn vị phát triển tại Đà Nẵng và lên kế hoạch mở thêm một đơn vị ở Sài Gòn; Tập đoàn Trung Quốc Victory Giant Tech bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất bảng mạch hiện đại, trong khi đó Alibaba cũng bắt đầu xây dựng một trung tâm dữ liệu.

Về mặt vĩ mô, sản xuất công nghiệp tăng 8,9%, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Xuất khẩu tăng 15,8% vào tháng 5, do các sản phẩm điện tử. Nhập khẩu tăng 29,9% với sự phục hồi mạnh mẽ trên toàn bộ lĩnh vực sản xuất, điều này gợi ý rằng các công ty tự tin rằng đơn đặt hàng sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới. Chỉ số quản lý mua hàng tăng 50,3 điểm. Doanh số bán lẻ tăng với tốc độ nhanh nhất (9,5%) trong 6 tháng, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng +17% so với cùng kỳ và du lịch tăng +34% so với cùng kỳ. Số lượng hành khách đạt 7,6 triệu (+65% so với cùng kỳ) vào đầu năm.

Đánh giá riêng về STB, theo quỹ ngoại đến từ Phần Lan, thị trường chưa hiểu được ý nghĩa của đợt đấu giá cổ phần của STB. Hiện nay, 32,5% cổ phần của STB đang dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản nợ 20 nghìn tỷ đồng tại công ty quản lý tài sản nhà nước VAMC. STB đã trích lập đầy đủ dự phòng cho những khoản nợ này, vì vậy số tiền thu được từ đợt đấu giá cổ phần sẽ bù đắp cho những khoản lỗ trước đây và tăng cường đáng kể vốn chủ sở hữu hiện tại của STB là 48 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2018-2022, STB đã phân bổ 64% lợi nhuận để trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu, khiến các chỉ số lợi nhuận của ngân hàng nhìn có vẻ yếu. Quỹ tin rằng tỷ suất sinh lời của STB (ROE) sẽ tăng lên 18-20% trong vòng ba năm sau khi dự phòng của VAMC được xóa bỏ. STB đã áp dụng cho vay thận trọng, và chỉ 1% các khoản tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản, điều này có nghĩa là ngân hàng không lo ngại về sự gia tăng của các khoản nợ xấu.

Danh mục của Pyn Elite Fund.

Trước đó, trong báo cáo mới đây, Pyn Elite kỳ vọng kết quả tốt hơn từ các công ty niêm yết trong năm nay và dự đoán rằng lãi suất của quốc gia sẽ vẫn ở mức vừa phải. Về cuối năm, có thể giả định rằng đồng Đô la Mỹ sẽ bắt đầu suy yếu, trong trường hợp đó, Đồng Việt Nam có thể tăng giá và ảnh hưởng tích cực đến tâm lý thị trường chứng khoán.

Những "yếu tố dữ dội" của thị trường chứng khoán cũng bao gồm việc giới thiệu hệ thống giao dịch mới KRX của sàn giao dịch và việc bỏ quy tắc thanh toán trước. Mục tiêu chỉ số VN-Index được các công ty chứng khoán Việt Nam công bố thấp hơn so với quỹ, ở mức 1.400-1.500 điểm, nhưng quỹ thấy mức 1.700 điểm cũng có thể đạt được vào cuối năm.

"Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong năm nay là tuyệt vời. Thị trường chứng khoán đang được định giá rất hấp dẫn so với tăng trưởng lợi nhuận. Lãi suất của Việt Nam đã giảm và tình hình thanh khoản của ngân hàng thuận lợi. Những biến động lớn trên thị trường chứng khoán diễn ra không mong muốn, nhưng không làm thay đổi kỳ vọng của chúng tôi về sự phát triển tích cực của chỉ số Việt Nam", người đứng đầu Pyn Elite Fund nhận định.