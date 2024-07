Một số khu vực tiếp tục có mưa to, hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình xả lũ, các địa phương tăng cường an toàn vùng hạ du

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ tối 24/7 đến 7 giờ sáng 25/7, Khu vực Tây Bắc có lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mường Pồn (Điện Biên) 232mm; Thuỷ điện Huội Quảng (Lai Châu) 110m.

Lũy kế mưa đợt từ 21/7 đến sáng 25/7, tổng lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 100-200mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Km 46 (Sơn La) 337mm; Cao Răm (Hòa Bình) 271mm; Lương Nha (Phú Thọ) 294mm; Xuân Mai (Hà Nội) 544mm; Hưng Yên (Hưng Yên) 271mm; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 834mm; Lòng Dinh (Quảng Ninh) 287mm; Hòa Mạc (Hà Nam) 231mm; Tiến Đức (Thái Bình) 251mm; Ia Dom (Kon Tum) 230mm.

MƯA LŨ GÂY THIỆT HẠI NẶNG Ở ĐIỆN BIÊN VÀ SƠN LA

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 tính đến sáng 25/7/2024, có 7 người thiệt mạng, 9 người mất tích; 639 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Về nông nghiệp, thuỷ sản: 25.330 ha lúa, 2.686 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng; 44 ha thuỷ sản bị thiệt hại. Về chăn nuôi: 44 con gia súc, 7.734 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giao thông, hơn 694 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 44.648 m3 đất, đá, bê tông. Thiệt hại khác: 54 công trình thuỷ lợi bị hư hỏng, ảnh hưởng; 7 điểm trường bị ngập.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 22/7 đến 24/7/2024, trên tuyến đê hữu Đáy (cấp 3 huyện Quốc Oai xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía sông tại 4 đoạn với tổng chiều dài 112m, gồm các đoạn: Từ K8+550 - K8+562 đê hữu Đáy với chiều dài khoảng 12m; Từ K15+050 - K15+100 đê hữu Đáy với chiều dài khoảng 50m; Từ K15+520 - K15+550 đê hữu Đáy với chiều dài khoảng 30m; Từ 18+100 - K18+120 đê hữu Đáy với chiều dài khoảng 20m.

Tại tỉnh Điện Biên, đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn bản Mường Pồn 1, khiến 2 người chết và 5 người mất tích; 18 ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập; 100 nhà bị ảnh hưởng…

Từ đêm 23 đến sáng 24/7, ở Sơn La có mưa to diện rộng, đã gây ra lũ, sạt lở đất, nhiều địa phương ở tỉnh hiện đang bị ngập sâu, chia cắt. Ngày và đêm 24/7, Sơn La tiếp tục có mưa to đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Sơn La đã có 5 người thiệt mạng (ở xã Chiềng Nơi huyện Mai Sơn 4 người chết do sạt lở đất, huyện Thuận Châu 1 người chết do bị lũ cuốn trôi); 4 người mất tích (2 người ở huyện Mai Sơn, 2 người ở huyện Thuận Châu). Mưa lũ đã khiến 389 ngôi nhà bị hư hại, trong đó, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp 28 căn nhà. Trên địa bàn toàn tỉnh có 6 điểm trường tiểu học, trường mầm non bị ngập trong nước lũ. Mưa lũ làm sạt lở tại 126 điểm trên các tuyến quốc lộ, 408 điểm sạt lở tại các đường tỉnh lộ trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Ngày 24/7, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã đi kiểm tra tại huyện Mai Sơn, sau nhiều giờ vượt qua nhiều đoạn đường đứt gãy, sạt lở ở xã Chiềng Nơi, đoàn công tác của huyện mới tiếp cận được đến trung tâm xã Chiềng Nơi, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ tại tỉnh Sơn La.

Hiện nay các cây cầu treo nối từ trung tâm xã đến các bản đã bị cuốn trôi. Ông Khánh yêu cầu huyện Mai Sơn huy động lực lượng chức năng làm tốt công tác điều tiết giao thông trên các tuyến đường trục chính; tích cực tham gia cứu hộ các hộ dân bị ngập lụt trên địa bàn thị trấn Hát Lót.

Được biết, do có nhiều xã, bản bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ nên huyện Mai Sơn đã thành lập 4 đoàn để vào hỗ trợ xã Chiềng Nơi, gồm các lực lượng công an, quân đội, lãnh đạo cấp ủy và UBND huyện Mai Sơn, khoảng gần 40 người.

Huyện Mai Sơn cũng chỉ đạo xã huy động tất cả các lực lượng của xã như: dân quân tự vệ, đoàn thanh niên để tìm kiếm các nạn nhân và di dời tài sản của người dân ven suối, khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Hiện, Ban Chỉ huy Phống chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La vẫn đang phối hợp với chính quyền cơ sở tìm kiếm người mất tích, rà soát tình hình thiên tai trên địa bàn, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Tại Thành Phố Sơn la, mưa lớn đã gây ngập úng một số tuyến đường, điểm sâu nhất khoảng 30-40 cm, gây ùn tắc cục bộ do người dân không thể di chuyển. Những dòng nước lũ đem theo phù sa ngầu đỏ chảy tràn trên nhiều tuyến đường phố ở Thành phố Sơn La.

THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH XẢ NƯỚC 4 CỬA ĐÁY, CẦN ĐỀ PHÒNG LŨ Ở HẠ DU

Ngày 25/7/2024, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ thủy điện Hòa Bình và tình hình lũ lụt tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Hiện Hồ thủy điện Sơn La đang mở 1 cửa xả đáy; Hồ thuỷ điện Hoà Bình đang mở 4 cửa xả đáy. Do đó, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo: Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên và đạt mức 6,50m vào sáng ngày 26/7/2024. Mực nước các sông suối tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình sẽ xuống dần; nhưng mực nước trên các sông nhỏ thuộc tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và thành phố Hà Nội tiếp tục lên.

Hiện tại Bắc Bộ có tổng số có 2.543 hồ chứa, dung tích đạt 70-96% dung tích thiết kế; hiện có 120 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và 77 hồ chứa đang thi công. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, dung tích đạt 52-65% dung tích thiết kế; hiện có 140 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và 63 hồ chứa đang thi công. Trên các tuyến đê sông từ cấp 3 đến cấp đặc biệt các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: có 253 trọng điểm đê điều xung yếu, 92 công trình đang thi công.

Dự báo ngày và đêm 25/7, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo ngày và đêm 26/7, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Triển khai các hoạt động ứng phó tiếp theo, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu tỉnh Sơn La tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các tỉnh, thành phố Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du; công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều khi xả lũ thủy điện Sơn La, Hòa Bình.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, đặt biển cảnh báo tại các ngầm tràn, đường giao thông, khu vực ngập lụt, sạt lở; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh khi nước rút.