Khu vực Bắc Bộ thiệt hại nặng nề do mưa lớn

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết từ chiều 23/7, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn-Quảng Ninh và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây sau đó suy yếu và tan dần.

KHOẢNG 30.000 NGHÌN HA LÚA VÀ HOA MÀU BỊ NGẬP

Theo thông tin sơ bộ từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng mưa lớn, đến 9h sáng 24/7 đã có 2 người thiệt mạng do sạt lở ở xã Chiềng Nơi, 4 người mất tích chưa xác định được. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn tỉnh đang phối hợp với chính quyền cơ sở tìm kiếm người mất tích và sẽ sớm có báo cáo.

Như vậy, thiệt hại do bão số 2 và hoàn lưu mưa từ ngày 23 đến sáng 24/7 đã khiến 7 người thiệt mạng và mất tích. Về nông nghiệp: 25.556 ha lúa, 2.544 ha hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng (Hòa Bình 10ha; Hà Nội 220ha; Hải Dương 5.270ha; Hà Nam 6.507ha; Nam Định 12.340ha; Thái Bình 3.350ha; Thanh Hóa 220ha; Nghệ An 140,51ha). Về Chăn nuôi: 22 con gia súc, 849 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về Giao thông: hơn 300 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 10.000 m3 đất, đá, bê tông.

Từ 7 giờ sáng 23/7 đến 7 giờ sáng 24/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Kè (Điện Biên) 102mm; Tà Tổng (Lai Châu) 120mm; Chiềng Chăn (Sơn La) 123mm; Tiến Sơn (Hoà Bình) 189mm; Cao Răm (Hoà Bình) 159mm; Lương Nha (Phú Thọ) 151mm; Miếu Môn (Hà Nội) 179mm; Hoà Mạc (Hà Nam) 143mm; Hưng Hà (Thái Bình) 132mm. Riêng trạm Xuân Mai (Hà Nội) có mưa rất to 331mm.

"Tại Sơn La, trên sông Nậm Pàn, mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót lúc 5 giờ sáng 24/7/2024 đang ở mức 515,28m trên báo động 3 là 1,78m. Dự báo đến 10 giờ sáng 24/7/2024 mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót có khả năng lên đến mức 516,50m trên báo động 3 là 3m. Nguy cơ xảy ra lũ quét tại các địa bàn ven sông Nâm Pàn ở Sơn La rất lớn". Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai.

Dự báo ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: Phía Đông Bắc Bộ mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 140mm. Phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

HÀ NỘI NGẬP LỤT NHIỀU NƠI

Tại Hà Nội, mặc dù đến 9 giờ sáng 24/7, mưa đã tạnh nhưng nhiều khu vực ngoại thành và cả nội thành của Hà Nội vẫn ngập lụt sâu, nhiều tuyến đường tắc nghẽn, giao thông kẹt cứng. Đường Phùng Hưng (quận Hà Đông), đoạn qua Bệnh viện Quân y 103, bị ngập kéo dài gần 500m. Cách đó khoảng 500 m, đường Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì) cũng lâm vào cảnh ngập úng.

Tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn qua bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông) cũng bị ngập úng. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 của Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động lựa chọn tuyến đường khác để tránh đoạn ngập úng, cũng như chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Tại đường Đàm Quang Trung (gần nút giao Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra tình trạng ngập sâu, Công ty thoát nước Hà Nội đã huy động xe chuyên dụng cùng công nhân để lập rào chắn, tiến hành bơm tiêu thoát nước tại tuyến đường này.

Ngập lụt tại Khu đô thị Geleximco An Khánh.

Đường đại lộ Thăng Long nơi ngã ba giao với đường Hoàng Tùng thuộc địa bàn xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn trong tình trạng ngập nặng từ 30 - 90cm, các phương tiện ô tô, xe máy không thể di chuyển. Không ít phương tiện do cố tình di chuyển đã bị chết máy, nằm giữa dòng nước sâu. Tại khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) nước dưới lòng hồ tràn mặt đường, ngập sâu khiến nhiều xe máy bị chết máy, dắt bộ. Tại quận Cầu Giấy, ngập úng xảy ra trên phố Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ...

"Lượng mưa từ 19 giờ tối 23/7 đến 5 giờ sáng 24/7 ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ hơn 330 mm, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ gần 190 mm, các khu vực khác của huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa đều trong khoảng 150 mm. Như vậy, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) đã hứng lượng mưa cao kỷ lục từ trước tới nay, trên cả nước chưa từng có nơi nào phải hứng lượng mưa lớn như vậy tính chỉ trong 10 giờ đồng hồ". Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.

Ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, vào lúc 1 giờ sáng, nước sông Bùi đột ngột tăng cao hơn 1 m so với mặt đê, nước tràn qua đập tràn uy hiếp hàng nghìn hộ dân. Trong đêm, dân quân tự vệ hối hả giúp người dân sơ tán người già, trẻ nhỏ lên các vị trí cao hơn. Nước tràn vào nhà tới 1m, người già, trẻ nhỏ ở làng Bùi Xá, huyện Chương Mỹ phải sơ tán sang trường học, trụ sở xã và nhà cao tầng.

Đến sáng 24/7, dọc con đường nối từ thôn Nam Hài - Hạnh Bồ - Nhân Lý của xã này, xe bò, công nông, xe máy chạy qua lại không ngớt để di tản đồ đạc. Đoạn đường gần 500 m dọc làng Bùi Xá vẫn chìm trong nước, đoạn sâu nhất gần 1m.

Lãnh đạo UBND thị trấn Xuân Mai, cho biết từ tối 23/7 đã cắt cử người ứng trực, ngay trong đêm khi thấy mực nước lên cao đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân. Hiện việc di tản đồ đạc lên cao đã cơ bản hoàn thành; đồng thời UBND phối hợp với điện lực xử lý một số đường dây điện chạy ngang sông có nguy cơ đứt do nước lên bằng mặt dây dẫn tới cành cây vướng vào.

XẢ LŨ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện số 5264/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Hòa Bình.

Công điện nêu rõ, hồi 16 giờ ngày 23/7, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,88m, lưu lượng đến hồ 5.788m3/giây, lưu lượng xả 5.481m3/giây.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: Mở tiếp cửa xả đáy thứ 3 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 22 giờ, ngày 23/7/2024.

Đồng thời. tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có văn bản số 5265/BNN-ĐĐ gửi các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản; phương tiện vận tải thủy; bến đò ngang, đò dọc; công trình đang thi công; hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Nhằm phòng chống tình trạng ngập úng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình tăng cường chỉ đạo, tổ chức, vận hành cống, trạm bơm tiêu úng, chống ngập; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du; công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều khi xả lũ thủy điện Hòa Bình.

Cùng với đó, tổ chức lực lượng canh gác, đặt biển cảnh báo tại các ngầm tràn, đường giao thông, khu vực ngập lụt, sạt lở; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh khi nước rút.