Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn dữ dội ở Bắc Bộ

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h. Dự báo đến 19 giờ chiều 23/7, vị trí ở 21,6 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

MƯA LỚN KHẮP BẮC BỘ

Ngày 23/7/2024, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan dẫn đầu đang đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Gió bão đã làm 1 tàu xi măng dưới 15m, 1 xuồng cao tốc nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu trên đảo Cô Tô.

"Dự báo ngày 23-24/7, Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị". Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai.

Tính từ 19 giờ đêm 22/7 đến 7 giờ sáng 23/7, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng mưa từ 50-100mm; một số trạm lớn hơn như: Cát Bà (Hải Phòng) 276mm, Cát Hải (Hải Phòng) 128mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 150mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 147mm; Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 145mm, Phong Cốc (Quảng Ninh) 143mm; các tỉnh Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ mưa từ 20-70mm.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đi kiểm tra chống bão tại Quảng Ninh sáng 23/7/2024.

Trên địa bàn TP Hạ Long, một số tuyến đường khu vực các phường: Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Cao Xanh, Hồng Hải… xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ; cây xanh, bảng biển quảng cáo, cột điện đổ gây ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại.

Tại TP Cẩm Phả, do ảnh hưởng của bão số 2 gây mưa lớn, hiện nay trên quốc lộ 18 đoạn Km138+300 (cổng vào Osen), phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả bị ngập, phương tiện không thể di chuyển. Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo người và phương tiện không đi vào vùng nước ngập; bố trí tổ công tác túc trực tại nút giao Cẩm Đông hướng dẫn, phân làn người phương tiện có nhu cầu di chuyển hướng Cửa Ông về Hạ Long trên quốc lộ 18 lưu thông theo tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

NAM ĐỊNH TẬP TRUNG CỨU LÚA

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trong đợt mưa lớn từ ngày 14/7 đến nay, lượng mưa bình quân toàn tỉnh 260mm, cục bộ một số nơi mưa to, lượng mưa lớn như: Nghĩa Hưng (463mm), Ý Yên (378mm), Nam Trực (329mm), Hải Hậu (286mm)… Đợt mưa cũng trùng vào thời điểm triều cường và xả lũ từ các hồ thủy điện nên việc tiêu úng rất khó khăn, gây ngập úng và có nguy cơ gây thiệt hại nặng cho các trà lúa Mùa. Ước tính toàn tỉnh có khoảng 35.000ha lúa (50% diện tích) phải gieo cấy lại và dặm tỉa, tập trung ở các huyện: Hải Hậu, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh.

Từ đêm 22/7 đến trưa 23/7, tại tỉnh Nam Định đang tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nguy cơ diện tích lúa bị ngập trắng sẽ càng tăng lên. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định đề nghị các địa phương: Khẩn trương kiểm tra, đánh giá, phân loại mức độ thiệt hại của từng vùng, từng cánh đồng để có biện pháp chỉ đạo khắc phục và chăm sóc kịp thời, phù hợp. Những diện tích lúa bị ngập úng dưới 48 giờ khả năng thiệt hại nhỏ, chờ sau khi nước rút 3-4 ngày chăm sóc theo quy trình hướng dẫn. Những diện tích lúa bị ngập trắng và phất phơ từ 48-72 giờ khả năng thiệt hại khoảng 30-70% số cây. Do đó, cần tận dụng mạ dư, mạ dự phòng để cấy dặm hoặc cấy dồn. Sau khi lúa hồi phục hoàn toàn thì bón bổ sung 1 kg đạm urea + 5 kg lân supe + 2 kg kali/sào.

Những diện tích lúa bị ngập trắng và phất phơ trên 72 giờ, diện tích lúa mới sạ có nguy cơ bị mất trắng. Do đó, cần chủ động tính toán diện tích, lượng mạ dự phòng còn lại, chuẩn bị giống lúa ngắn ngày (TH3-3, QR1, TBR 225, KD18) để ngâm gieo bổ sung; gieo theo phương thức mạ nền để cấy khi mạ đạt 2,0 - 2,5 lá hoặc áp dụng phương thức mạ khay - máy cấy. Hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 8/8/2024.

THANH HÓA KIỂM TRA HỒ CHỨA

Tại tỉnh Thanh Hóa, sáng 23/7/2024, đoàn công tác do ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có mặt tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để trực tiếp kiểm tra việc đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa thủy lợi Cửa Đạt. Hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ chứa theo phương châm "4 tại chỗ" đang được thực hiện tốt, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng đang đáp ứng tốt sức chứa, đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai do bão số 2 gây ra.

Đoàn công tác do ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đi kiểm tra hồ chứa Cửa Đạt

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 6.037 phương tiện/21.691 lao động. Tính đến chiều 22/7, có 5.377 phương tiện/17.957 lao động đã neo đậu tại bến. Hiện còn 660 phương tiện/3.734 lao động đang hoạt động trên biển; cụ thể, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ 654 phương tiện/3.674 lao động; Nam Biển Đông 6 phương tiện/60 lao động. Các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về cơn bão số 2 và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình, chính quyền địa phương.

CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định: có 28 trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh 2, Thái Bình 8, Hải Phòng 10, Nam Định 8).

"Cần lưu ý một số vị trí trọng điểm trên các tuyến đê trực diện biển như kè Cồn Tròn đoạn từ K20÷K21+633 và Kè Hải Thịnh 3 đoạn từ K25÷K27+060 đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 3 công trình đang thi công gồm 2 cống qua đê tại K12+200, K13+455 đê Hà Nam (Quảng Ninh), nâng cấp đê đoạn từ K2+550÷K7+000 đê biển I (Hải Phòng)". Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Tiếp tục phòng chống áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu đối với tuyến biển, cần kiểm tra, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại bến; thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình. Không để người quay lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản khi chưa có bản tin cuối cùng về cơn bão; đảm bảo an toàn cho du khách còn lưu trú trên các đảo.

Đối với vùng đồng bằng, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trọng điểm đê biển xung yếu hoặc đang thi công (2 cống trên tuyến đê Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh và tu bổ, nâng cấp đê biển I, TP Hải Phòng). Kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Đối với miền núi phía Bắc, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông. Kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; sẵn sàng vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh.