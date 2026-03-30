Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Vài tuần gần đây, thị trường dầu mỏ toàn cầu liên tục chao đảo khi xung đột Iran không ngừng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông - một trong những khu vực sản xuất và trung chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, giá dầu Brent trong phiên thứ Sáu tuần trước (20/3) đóng cửa ở mức 112,57 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm - khi thị trường lo ngại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, có thể bị gián đoạn kéo dài. Đến sáng ngày 30/3, giá dầu Brent đã lên khoảng 115 USD/thùng,

Theo dữ liệu từ Global Petrol Prices, đà tăng của giá dầu thế giới đã nhanh chóng truyền sang giá bán lẻ nhiên liệu tại nhiều quốc gia trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2026.

Mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở các thị trường mới nổi. Trong đó, giá xăng tại Philippines tăng hơn 50%, còn Nigeria tăng gần 49%. Giá dầu diesel tại cả hai quốc gia này thậm chí còn tăng mạnh hơn, lần lượt là 81,6% và 65,5%.

Tại các nền kinh tế phát triển, giá nhiên liệu cũng tăng lên đáng kể. Giá xăng tại Mỹ và Canada tăng khoảng 25%-30% trong giai đoạn này, còn giá dầu diesel tăng khoảng 40% ở cả hai nước. Ở châu Âu, mức tăng thấp hơn nhưng vẫn rõ rệt. Giá xăng tại Pháp và Đức tăng khoảng 17%, trong khi giá dầu diesel tăng mạnh hơn, có nơi lên tới 30%.

Tại châu Á, mức tăng giá nhiên liệu nhìn chung thấp hơn và có sự phân hóa giữa các quốc gia. Giá xăng tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ tăng trong khoảng 2,5%-10%, thấp hơn đáng kể so với nhiều nước châu Á khác. Điều này phần nào phản ánh hiệu quả của các biện pháp kiểm soát giá và chính sách hỗ trợ của chính phủ trong việc hạn chế tác động từ đà tăng giá dầu thế giới.

