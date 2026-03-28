Ngoại trưởng Mỹ: Chiến sự Iran có thể kéo dài thêm 2-4 tuần

Hoài Thu

28/03/2026, 09:12

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra nhận định rằng xung đột sẽ kéo dài vượt mốc 4-6 tuần mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập kể từ khi chiến sự bùng phát...

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới dự cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại Cernay-la-Ville, Pháp, ngày 27/3. - Ảnh: Getty Images.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới dự cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại Cernay-la-Ville, Pháp, ngày 27/3. - Ảnh: Getty Images.

Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch của Mỹ và Israel tại Iran có thể còn kéo dài thêm 2-4 tuần.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra nhận định rằng xung đột sẽ kéo dài vượt mốc 4-6 tuần mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập kể từ khi chiến sự bùng phát.

Theo hai quan chức châu Âu, ông Rubio đưa ra nhận định này tại cuộc họp kín với các ngoại trưởng Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) ở Pháp ngày 27/3. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về tác động của xung đột Iran đối với giá năng lượng cũng như nguồn cung dầu và khí đốt dài hạn từ khu vực vùng Vịnh.

Một trong hai quan chức châu Âu này cho biết thêm, trong ngày thứ Sáu, ông Rubio nói với các ngoại trưởng G7 rằng xung đột vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng năng lực tên lửa và lực lượng hải quân của Iran đã bị phá hủy.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp G7, ông Rubio cho biết Mỹ hiện "đang bám sát, thậm chí đi trước kế hoạch trong chiến dịch này" và kỳ vọng có thể khép lại chiến dịch "trong vài tuần, chứ không phải vài tháng".

Theo nhận định của các nhà phân tích, nếu xung đột kéo dài thêm 2-4 tuần, nền kinh tế toàn cầu có thể chịu tác động nặng nề hơn nữa. Chỉ trong 28 ngày qua, chiến sự Iran đã gây ra sự xáo trộn chưa từng có đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng bất ổn trên khắp Trung Đông.

Cuộc họp giữa các ngoại trưởng G7 cùng các đối tác diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu nhằm bàn thảo về tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng hiện nay. Tuy nhiên, phải đến thứ Sáu, khi Ngoại trưởng Mỹ tham dự, hội nghị mới thực sự trở thành tâm điểm chú ý, với thông điệp rằng Washington vẫn quyết tâm theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra với cuộc chiến này.

"Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng. Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp với các ngoại trưởng G7, tôi đã nhấn mạnh rằng lúc này cần có sự đóng góp tối đa từ các đối tác", ông Rubio viết trên mạng xã hội X trong ngày thứ Sáu.

Tuy nhiên, việc huy động sự ủng hộ này không hề dễ dàng. Các đồng minh của Washington trong G7 vẫn thận trọng trước khả năng tham gia các nỗ lực quân sự do Mỹ dẫn dắt nhằm nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua.

“Chúng tôi ủng hộ các biện pháp phòng vệ nhưng có quan điểm khác đối với các hoạt động tấn công đã diễn ra trong xung đột này”, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper phát biểu ngày thứ Sáu.

Sự thận trọng này đã khiến Tổng thống Trump không hài lòng và công khai chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Chúng tôi rất thất vọng với NATO vì liên minh này hoàn toàn không làm gì cả", ông Trump phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Năm (26/3). Sau đó, ông còn hàm ý rằng Mỹ có thể sẽ không tiếp tục đứng ra hỗ trợ các nước thành viên NATO nếu họ vẫn không có động thái nào liên quan đến eo biển Hormuz.

“Chúng tôi luôn ở đó vì họ - ít nhất là trước đây. Còn bây giờ, thành thật mà nói, tôi không chắc sẽ còn như vậy được nữa hay không", ông Trump nói.

Diễn biến này đặt ông Rubio vào thế khó khi thuyết phục các đồng minh thân cận nhất của Washington ủng hộ chiến lược của Mỹ đối với Iran. Dù vậy, các bên vẫn đạt được một số đồng thuận nhất định.

Trong ngày thứ Sáu, các ngoại trưởng G7 đã nhất trí thông qua một tuyên bố chung kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức” các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

“Không gì có thể biện minh cho việc cố tình nhắm vào dân thường hay tấn công các cơ sở ngoại giao trong xung đột vũ trang”, ông Jean-Noel Barrot, Bộ trưởng Ngoại giáo Pháp, phát biểu.

Ông Barrot cũng cho biết các bên đã tái khẳng định sự cần thiết của việc khôi phục lâu dài tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, triển vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến với Iran đến nay vẫn chưa rõ ràng. Theo một số nguồn tin, trong ngày thứ Sáu, ông Rubio nói với các đại biểu tham dự hội nghị rằng Washington vẫn duy trì liên lạc với Tehran thông qua các bên trung gian và đang tiến gần hơn tới khả năng bước vào đàm phán nghiêm túc.

Trước đó một ngày, ông Trump đã cho Tehran thêm 10 ngày để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Những phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm ít nhất 10.000 binh sĩ tác chiến tới Trung Đông trong vài ngày tới.

Trong ngày thứ Sáu, ông Rubio cho biết Mỹ có thể đạt được các mục tiêu tại Iran mà không cần triển khai lực lượng trên bộ, nhưng Washington vẫn điều thêm một số binh sĩ tới khu vực để “tạo cho Tổng thống nhiều lựa chọn nhất và dư địa lớn nhất để điều chỉnh các kịch bản ứng phó nếu cần”.

Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán "đang tiến triển tốt"

08:43, 27/03/2026

Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán “đang tiến triển tốt”

Hàng chục nghìn hành khách vẫn bị mắc kẹt sau hơn 3 tuần chiến sự Iran

10:01, 26/03/2026

Hàng chục nghìn hành khách vẫn bị mắc kẹt sau hơn 3 tuần chiến sự Iran

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hoãn hai tháng vì chiến sự Iran

07:51, 26/03/2026

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hoãn hai tháng vì chiến sự Iran

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, Nhật Bản tính cách mới để can thiệp

Theo giới thạo tin, Nhật Bản đang xem xét một biện pháp gây tranh cãi để chặn đà mất giá của yên là can thiệp vào thị trường dầu tương lai...

"Xương sống" hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...

Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Trung Quốc đáp trả các cuộc điều tra thương mại của Mỹ

Động thái này được đưa ra khi chỉ còn vài tuần nữa là tới chuyến thăm Trung Quốc đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

G7 nhất trí bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ sau khi chiến sự ở Iran chấm dứt

Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu, kêu gọi họ tham gia bảo vệ tuyến đường thủy mà Tehran gần như đã phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát gần một tháng trước...

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres rót tới 5 tỷ SGD phát triển hạ tầng AI tại Singapore

Bridge Data Centres (BDC) dự kiến đầu tư 3-5 tỷ SGD để mở rộng hạ tầng số thế hệ mới, qua đó củng cố vị thế của Singapore như trung tâm AI và điện toán đám mây tại châu Á - Thái Bình Dương.

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

