Bộ trưởng Mỹ: “Nhiều nước châu Á đang muốn mua thêm dầu khí Mỹ”

Tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô và khí đốt từ Trung Đông do xung đột quân sự đang khiến các nền kinh tế châu Á quan tâm tới việc nhập khẩu thêm năng lượng từ Mỹ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết ngày 16/3...

“Họ muốn đa dạng hóa nguồn cung năng lượng”, ông Burgum nói với hãng tin Bloomberg khi kết thúc hai ngày thảo luận tại Tokyo với đối tác đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các cuộc thảo luận nói trên diễn ra trong khuôn khổ lễ ra mắt Diễn đàn Bộ trưởng và Doanh nghiệp về an ninh năng lượng Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEM). Sự kiện diễn ra giữa lúc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường biển nơi 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu đi qua.

Hội nghị của diễn đàn đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản giữa Mỹ và các nước châu Á - Thái Bình Dương. Xung đột ở Trung Đông đã làm gia tăng sự cấp thiết đối với nỗ lực này.

Theo Bloomberg, giới chức Mỹ xem các cuộc thảo luận tại hội nghị này là một bằng chứng cho thấy sự công nhận tính đúng đắn của chương trình nghị sự năng lượng mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi trong nhiệm kỳ thứ hai.

Tính cấp bách để các quốc gia mua thêm năng lượng Mỹ đã tăng lên, vì nhiều trong số các quốc gia có mặt ở đây Doug Burgum

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nỗ lực đẩy nhanh việc cấp phép cho các dự án dầu khí và than của Mỹ, đồng thời nới lỏng các quy chế giám sát để giúp các công ty năng lượng hóa thạch giảm bớt chi phí vận hành. Tháng trước, Mỹ giành quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela, kêu gọi các công ty dầu khí quốc tế đầu tư vào nước này để tăng sản lượng.

Nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg rằng tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa đã liên tục nhấn mạnh sự phụ thuộc của nước này vào dầu đi qua eo biển Hormuz. Nguồn dầu đi qua eo biển này chiếm khoảng 90% nguồn cung dầu của Nhật Bản.

Còn theo ông Burgum, các nền kinh tế châu Á gồm Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc từ trước hội nghị này đã xem xét việc nhập khẩu khí tự nhiên từ Alaska LNG - dự án khí hóa lỏng của Mỹ đã ngưng trệ từ lâu mà Tổng thống Trump đang muốn khôi phục. Mối quan tâm của các nền kinh tế này đối với năng lượng Mỹ giờ đây còn mở rộng ra cả dầu thô - ông Burgum tiết lộ.

“Luôn có một mối quan tâm dành cho Alaska LNG vì quãng đường vận chuyển ngắn” tới châu Á và phần lớn đi qua hải phận Mỹ - ông Burgum nhấn mạnh. “Nhưng tôi xin nói thêm rằng có một sự thay đổi là đã có nhiều câu hỏi xuất hiện trong tuần này, từ phía Hàn Quốc và Nhật Bản, về việc mua thêm dầu từ Alaska”.

Hội nghị hai ngày ở Tokyo là một phần của công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tại Nhà Trắng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với ông Trump, dự kiến diễn ra trong tuần này. Theo dự báo, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các chủ đề gồm các dự án khoáng sản quan trọng, thương mại năng lượng, và kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản.

Trong đợt đầu của kế hoạch đầu tư này, Nhật Bản đã công bố một loạt dự án đầu tư với tổng trị giá 36 tỷ USD vào các lĩnh vực cảng xuất khẩu dầu, nhà máy điện chạy bằng khí đốt và cơ sở sản xuất kim cương tổng hợp ở Mỹ.

Tại hội nghị, các nền kinh tế tham dự đã ký thỏa thuận hợp tác, các định chế của Mỹ đã công bố kế hoạch cấp vốn cho các dự án năng lượng thương mại, và một số doanh nghiệp đã ký thỏa thuận giao dịch. Theo ông Burgum, có tổng số 22 dự án năng lượng được ký kết tại hội nghị, với tổng trị giá hơn 50 tỷ USD.