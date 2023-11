Năm 2023 kinh tế Hải Dương chuyển dịch theo hướng tích cực

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước đạt 20.319 tỷ đồng, bằng 115% dự toán. Trong đó, thu nội địa 17.450 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 2.789 tỷ đồng. Có 14/16 khoản thu vượt dự toán đầu năm.

Đầu tư nước ngoài tại Hải Dương tăng trưởng ấn tượng với tổng vốn đăng ký đạt 1,136 tỷ USD, tăng gần 3,1 lần so với năm trước. Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước đăng ký là 11.674 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với năm trước. Ước cả năm, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới trên 1.800 doanh nghiệp, tăng 15% với tổng vốn đăng ký là 15.000 tỷ đồng. Có 850 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 12,6%.

Trên thực tế, năm 2023 là một năm có nhiều khó khăn chung với toàn ngành kinh tế, nhưng Hải Dương đã rất nỗ lực chủ động xây dựng các kịch bản phát triển phấn đấu ở mức cao nhất, do đó kinh tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với mức trung bình chung của cả nước và so với một số tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Dự báo, tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng còn lại của 2023 vẫn có dấu hiệu phục hồi tốt, sức mua của nền kinh tế tăng, Hải Dương quyết tâm đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, Hải Dương tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Các ngành, lĩnh vực tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao giá trị tăng thêm, thúc đẩy tăng trưởng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho năm sau; đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình dự án theo tiến độ.

Bên cạnh đó, Hải Dương xác định tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch cho các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tổ chức công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến, thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả công cụ tài chính, chính sách tiền tệ; chính sách gia hạn, giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và hoàn thuế theo quy định...

Về kế hoạch của năm 2024, Hải Dương phấn đấu đạt và vượt 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch; huy động các nguồn lực cho việc thực hiện quy hoạch; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, mời gọi đầu tư; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để từng bước thực hiện các khâu đột phá chiến lược đã được xác định trong quy hoạch tỉnh, bao gồm: năm trụ cột, ba nền tảng hỗ trợ và bốn trục phát triển về không gian.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đảm bảo các cân đối lớn và thực hiện đồng bộ, linh hoạt, có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô của Nhà nước để duy trì, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng, phát triển.