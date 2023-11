Hải Dương thu hút vốn FDI vượt kế hoạch

Để có kết quả như trên, thời gian qua UBND tỉnh Hải Dương cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã rất nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Việc cấp phép đầu tư cho các dự án mới đã được rút ngắn xuống còn từ 5-10 ngày thay vì 15 ngày theo quy định, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn.

Các cơ quan, ban, ngành chức năng trên địa bàn Hải Dương cũng thường xuyên phối hợp, tìm phương hướng, giải pháp, nhanh chóng kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 771,39 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 26 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 117,77 triệu USD. Trong đó có một số khu công nghiệp thu hút được nhiều dự án FDI mới là Đại An mở rộng, An Phát 1, Lương Điền - Cẩm Điền, Lai Cách…

Những dự án FDI mới chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế tạo, chế biến, điện, điện tử đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan… với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường.

Số vốn đầu tư từ nước ngoài đa phần đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (90%), còn lại từ các nước châu Mỹ, châu Âu. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư FDI lớn nhất trong tỉnh Hải Dương với tỷ lệ 40% tổng vốn đăng ký, theo sau đó là Nhật Bản (16,3%).

Vốn FDI từ Hàn Quốc chiếm 15,4% - đứng thứ ba và Đài Loan đứng thứ tư (7,8%). Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Dương đã thu hút 278 dự án FDI thứ cấp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,87 tỷ USD.

Đáng chú ý, cùng với số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đến với địa phương tăng mạnh, hiện Hải Dương có 15 dự án FDI do kiều bào đầu tư với tổng vốn 45 triệu USD. Trong số này có 1 dự án ngoài khu công nghiệp và 14 dự án trong khu công nghiệp, đầu tư ở các lĩnh vực may mặc, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Một số điển hình như Công ty TNHH Home Deco Việt Nam của Việt kiều Canada đầu tư dự án sản xuất chăn, ga, gối đệm với tổng vốn 1,6 triệu USD. Còn lại 14 dự án do Việt kiều Anh đầu tư với các dự án may mặc, xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài ngoài dự án may mặc 650.000 USD còn đầu tư dự án khu công nghiệp Phú Thái khoảng 19 triệu USD…

Theo tổng kết của UBND tỉnh Hải Dương, trong những năm qua vốn FDI luôn chiếm từ 35% - 40% cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh. Các doanh nghiệp FDI đóng góp trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, là thành tố quan trọng nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp trong quá trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.