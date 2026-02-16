Việc chính thức được FTSE Russell đưa vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp được xem là cơ hội cho Việt Nam để thu hút dòng vốn quốc tế. Theo bà, “cú hích” lớn nhất mà việc nâng hạng mang lại là gì?

Dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) vào Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có cú hích lớn khi câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi đã gần như được hoàn tất. Đây là bước ngoặt mang tính lịch sử, bởi khi chính thức được nâng hạng, Việt Nam sẽ ngay lập tức lọt vào rổ theo dõi của các quỹ đầu tư toàn cầu với quy mô hàng trăm tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại có thể chảy mạnh vào thị trường, tạo hiệu ứng lan tỏa về thanh khoản, định giá và niềm tin của nhà đầu tư.

Với việc được nâng hạng, trước mắt là bởi FTSE Russell và mục tiêu trong vài năm tới là MSCI, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục được cải cách về các quy định pháp lý, cơ chế giao dịch, các sản phẩm mới cho nhà đầu tư. Với những thay đổi đã và đang diễn ra, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được hưởng lợi không chỉ từ dòng vốn mới mà còn từ sự nâng cao vị thế, khi trở thành điểm đến quen thuộc trong chiến lược phân bổ vốn của các quỹ toàn cầu.

VinaCapital đánh giá như thế nào về triển vọng và rủi ro của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026? Liệu thị trường có thể tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số như năm 2025 và những cơ sở chính cho dự báo đó là gì?

Có nhiều động lực tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài câu chuyện nâng hạng, thị trường chứng khoán trong năm 2026 sẽ còn được dẫn dắt bởi nhiều yếu tố nền tảng khác. Trước hết là tăng trưởng kinh tế vĩ mô, khi GDP được dự báo duy trì ở mức cao, tạo nền tảng cho lợi nhuận doanh nghiệp.

Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình khoảng 18% trong năm 2026.

Bên cạnh đó, việc triển khai nhanh các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ kéo theo nhu cầu vật liệu, xây dựng và dịch vụ liên quan, giảm chi phí logistics và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, tạo động lực cho nhiều nhóm ngành. Yếu tố ổn định vĩ mô về tỷ giá, lãi suất và lạm phát cũng sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn ngoại chuẩn bị giải ngân mạnh mẽ sau nâng hạng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2026, và tăng trưởng của thị trường sẽ đến từ nhiều ngành và cổ phiếu, dựa trên nền tảng cơ bản, thay vì chỉ tập trung vào một số nhóm cổ phiếu đơn lẻ như năm 2025.

Về rủi ro, các yếu tố khó dự đoán nhất vẫn đến từ những biến động về kinh tế và chính sách toàn cầu, đặc biệt là từ các nước lớn. Tiến độ giải ngân đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng và khả năng thực thi những cải cách về phát triển kinh tế cũng là những thách thức lớn, vì chưa bao giờ cả nền kinh tế, cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp, phải triển khai khối lượng công việc nhiều như hiện nay.

Ngoài ra, việc nâng hạng thị trường chứng khoán, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch và quản trị doanh nghiệp, sẽ đặt ra bài toán cho các công ty niêm yết trong việc duy trì sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Theo bà, trong năm 2026, dòng tiền trên thị trường nhiều khả năng sẽ ưu tiên tìm đến những nhóm ngành và loại hình doanh nghiệp nào?

Chúng tôi cho rằng những lĩnh vực gắn với câu chuyện tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế sẽ tiếp tục là điểm sáng. Đó là các ngành hưởng lợi từ tiêu dùng nội địa và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu; các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng, logistics và khu công nghiệp khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực; cùng với đó là những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt trong các ngành công nghệ, dịch vụ tài chính và chuyển đổi xanh.

Lợi thế về thu hút nhà đầu tư sẽ thuộc về những doanh nghiệp có khả năng đổi mới về mặt công nghệ, áp dụng chuyển đổi số trong quy trình quản lý, sản xuất và kinh doanh. Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, các nhà đầu tư tổ chức sẽ chú trọng đến chất lượng quản trị, nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược phát triển bền vững và khả năng thích ứng với xu hướng ESG.

Để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững trong dài hạn, theo bà, nên lưu ý đến những định hướng lớn nào?

Về vấn đề phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn, theo tôi, cần có một chiến lược tổng thể với những trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp là yếu tố then chốt. Các doanh nghiệp niêm yết cần nâng cao chất lượng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư, báo cáo và công bố thông tin, sao cho đầy đủ, kịp thời và minh bạch, đồng thời xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đảm bảo sự công bằng giữa các cổ đông. Đối với báo cáo tài chính, các cơ quan quản lý cần đưa ra lộ trình để các doanh nghiệp Việt Nam lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế như IFRS. Đây là nền tảng để gia tăng niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ quốc tế.

Thứ hai, mở rộng quy mô và độ sâu của thị trường. Cần khuyến khích việc IPO và niêm yết các doanh nghiệp lớn, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối. Việt Nam cần phát triển thêm các sản phẩm tài chính mới như chứng quyền, phái sinh đa dạng, quỹ ETF chuyên biệt, trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm, để tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư và tăng tính hấp dẫn. Song song đó, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn trong giao dịch cho các nhà đầu tư quốc tế như thiết lập cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm, hay nới lỏng hạn chế về tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, tăng cường vai trò của nhà đầu tư tổ chức. Việc khuyến khích sự tham gia của các quỹ hưu trí, bảo hiểm và quỹ đầu tư dài hạn sẽ giúp thị trường ổn định hơn, giảm sự phụ thuộc vào dòng vốn ngắn hạn từ nhà đầu tư cá nhân.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát và giao dịch. Một hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại sẽ giúp thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

Thứ năm, gắn phát triển thị trường với chiến lược kinh tế xanh và bền vững. Việc thúc đẩy các sản phẩm tài chính gắn với ESG, khuyến khích doanh nghiệp niêm yết theo chuẩn mực phát triển bền vững sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam hòa nhập với xu hướng toàn cầu và thu hút dòng vốn dài hạn.

Từ kinh nghiệm đầu tư lâu năm tại Việt Nam, bà có khuyến nghị gì dành cho nhà đầu tư cá nhân trong năm 2026?

Đối với nhà đầu tư cá nhân, quản trị rủi ro là yếu tố then chốt quyết định việc thành bại của đầu tư nhưng lại ít được các nhà đầu tư cá nhân chú ý đến. Rủi ro thường đến từ những việc như mua phải cổ phiếu bị định giá đắt, chạy theo những cổ phiếu đang tăng nóng, sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, mua theo tin đồn hay sự dẫn dắt của một số đội nhóm. Do đó, nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi mua cổ phiếu của những doanh nghiệp mà mình không hiểu rõ, không nắm được triển vọng kinh doanh hay không biết cổ phiếu đắt rẻ thế nào. Những cái bẫy rủi ro lớn nhất thường nằm ở những cổ phiếu đang tăng nóng và làm cho người ta nghĩ là “mua càng nhiều càng tốt, cứ mua là sẽ thắng”.

