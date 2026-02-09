VNDirect: Kỳ vọng tháng 6/2028 MSCI sẽ nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 09/02/2026
Thu Minh
09/02/2026, 13:45
Kỳ vọng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2028, và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá thường niên của tổ chức này vào tháng 6/2028.
VNDirect vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 2 trong đó nhấn mạnh P/E trượt 12 tháng của VN-Index ở mức 15,2 lần, tương đương so với mức P/E bình quân 10 năm. P/E dự phóng 2026 của VN-Index ước khoảng 13 lần, dựa trên dự phóng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng 18% trong năm 2026.
P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 15,2 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong Q4/2025 và nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường cuối T1/2026. Trường hợp nếu loại cổ phiếu VIC ra khỏi rổ chỉ số, thì P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện chỉ là 13,3 lần.
Dù định giá không còn rẻ, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan trong năm 2026. Dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 18% trong năm 2026. Theo đó sẽ đưa P/E dự phóng 2026 của VN-Index duy trì quanh mức 13 lần, qua đó giữ cho định giá thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức khá hấp dẫn.
Sau quá trình tinh chỉnh và hoàn thiện hệ thống KRX trong năm 2025, hạ tầng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cấp mạnh mẽ với các cải cách sâu rộng trong năm 2026. Các thay đổi đáng chú ý bao gồm triển khai giao dịch xuyên trưa, thử nghiệm và tiến tới áp dụng chính thức giao dịch T+0 (intraday trading), rút ngắn chu kỳ thanh toán, cùng với việc phát triển các sản phẩm mới như cho vay chứng khoán và bán khống có đảm bảo.
Những cải cách này kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thanh khoản và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường.
Quan trọng hơn, các bước đi này không chỉ hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường mà còn giúp hạ tầng thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực của thị trường phát triển trong khu vực, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn tổ chức và vốn ngoại.
Để gỡ “nút thắt” liên quan đến khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu (global brokers), trong tháng 12/25 Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 96 (về công bố thông tin), Thông tư 120 (về giao dịch chứng khoán) và Thông tư 121 (về hoạt động của công ty chứng khoán). Hành động khẩn trương này nhằm đáp ứng các yêu cầu liên quan đến global brokers trước kỳ đánh giá tháng 3/2026 của FTSE.
Với cam kết mạnh mẽ trong việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, VNDirect kỳ vọng rằng các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cải cách hệ thống để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI. Kỳ vọng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2028, và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá thường niên của tổ chức này vào tháng 6/2028.
Sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới thứ cấp vào tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón nhận dòng vốn từ các quỹ ETF theo dõi các bộ chỉ số của FTSE Russell. Dựa trên quy mô vốn hóa hiện tại của thị trường, ước tính tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong các ETF theo chỉ số FTSE sẽ dao động từ 0,02% đến 0,34% giá trị tài sản ròng (NAV) của mỗi quỹ. Điều này có thể tương ứng với dòng vốn vào trên 1 tỷ USD. Đồng thời, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động cũng được kỳ vọng gia tăng đáng kể.
Mặc dù vậy, trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong bối cảnh hoạt động chốt lời gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên giao dịch cận kề kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm nhằm hấp thụ phần cung giá thấp còn lại, trước khi từng bước hồi phục và hướng trở lại vùng kháng cự 1.940 điểm.
Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên chủ động tái cấu trúc danh mục, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và được hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Đồng thời, nhà đầu tư cần lưu ý quản trị rủi ro thông qua kiểm soát margin ở mức an toàn cũng như cơ cấu lại các vị thế kém hiệu quả.
Về trung hạn, dòng tiền được kỳ vọng sẽ cải thiện và quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, qua đó sẽ hỗ trợ cho VN-Index tăng trở lại và hướng lên vùng kháng cự gần nhất quanh 1.940 điểm.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 419.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 448.8 tỷ đồng.
Thanh khoản nhích nhẹ trong phiên chiều nay nhưng cũng vẫn không đủ để thị trường thay đổi trạng thái. Tâm lý nghỉ ngơi khiến giá cổ phiếu tiếp tục luẩn quẩn biên độ hẹp một cách chán nản.
Chứng khoán MBS vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành bất động sản khu công nghiệp và ngành công nghệ thông tin nhìn từ Nghị định 20 và Nghị quyết về kinh tế vốn đầu tư nước ngoài.
Đồng yên tăng giá trong phiên giao dịch sáng nay (9/2) tại thị trường châu Á, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được dự báo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày Chủ nhật...
