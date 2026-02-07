CEO FTSE Russell: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua bán qua môi giới toàn cầu là điều kiện đánh giá nâng hạng vào tháng 3 tới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 07/02/2026
Thu Minh
07/02/2026, 07:48
Việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BTC, trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới toàn cầu, là một trong những điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá của FTSE Russell vào tháng 3/2026...
Chiều ngày 05/02/2026, tại trụ sở, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã tiếp và làm việc với bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc FTSE Russell.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cảm ơn FTSE Russell đã đồng hành, hỗ trợ, đưa ra nhiều đánh giá khách quan cùng các kiến nghị quan trọng, góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ đáp ứng các tiêu chí nâng hạng mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã trực tiếp chia sẻ, giải đáp các nội dung cụ thể mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ, cũng như phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm thúc đẩy thị trường vốn, phát triển các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bà Fiona Bassett, Giám đốc điều hành FTSE Russell, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và coi đây là điểm nhấn quan trọng trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.
Theo bà Fiona Bassett, những kết quả đạt được thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo Việt Nam, cùng với các biện pháp được cơ quan quản lý triển khai không chỉ tập trung vào cải cách hạ tầng thị trường mà còn chú trọng lắng nghe ý kiến phản hồi từ cộng đồng nhà đầu tư và các thành viên thị trường.
“Việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BTC, trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các nhà môi giới toàn cầu, là một trong những điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá của FTSE Russell vào tháng 3/2026 và công bố kết quả vào tháng 4/2026”, bà Fiona Bassett chia sẻ.
Với vai trò là tổ chức xây dựng và cung cấp các bộ chỉ số quốc tế, bà Fiona Bassett bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa FTSE Russell và các cơ quan, tổ chức thị trường của Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã thảo luận chi tiết về các cơ hội hợp tác kỹ thuật giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) trong việc xây dựng các bộ chỉ số mới, cũng như việc niêm yết các sản phẩm phái sinh của Việt Nam trên thị trường Singapore.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ, duy trì đối thoại cởi mở nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp, hướng tới mục tiêu nâng hạng và phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam.
14:29, 06/02/2026
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), khi cổ phiếu công nghệ bật tăng trở lại sau những phiên bán tháo liên tiếp...
Thị trường kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), nhờ lực bắt đáy, đồng USD giảm giá nhẹ, và mối lo về đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran...
Thanh khoản ba sàn đạt 38.000 tỷ đồng – con số không thấp, cho thấy lực thoát hàng diễn ra quyết liệt hơn là sự cạn cung. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 920 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1034.9 tỷ đồng.
So với mức đỉnh thiết lập vào đầu tháng 10 năm ngoái, giá bitcoin đã giảm gần một nửa…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: