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Nasdaq và S&P 500 hồi phục nhờ lực bắt đáy cổ phiếu AI, giá dầu giằng co trên ngưỡng 100 USD/thùng

B Bình Minh

Lực bắt đáy cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - sau khi những cổ phiếu này bị bán tháo trong tuần trước - đã đưa hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (19/10)...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu Brent giảm nhẹ nhưng giá dầu WTI tăng mạnh giữa lúc tình hình ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Lúc đóng cửa, Nasdaq tăng 1,11%, đạt 26.430,89 điểm. S&P 500 tăng 0,41%, đạt 7.690,73 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones giảm phiên này, mất 36,38 điểm, tương đương giảm 0,07%, còn 51.966,03 điểm.

Mức tăng lớn được ghi nhận ở nhiều cổ phiếu AI. Cổ phiếu chip Intel tăng 2% sau khi được các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan Chase nâng hạng. AMD tăng 1,8% và Micron Technology tăng khoảng 3%.

Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi Coreweave vẫn giảm 0,4% dù được nâng hạng bởi ngân hàng Goldman Sachs. Diễn biến này cho thấy mối hoài nghi của nhà đầu tư còn lớn sau khi cổ phiếu Coreweave giảm hơn 25% trong tuần trước do mối lo về nợ nần của công ty này.

Đợt bán tháo cổ phiếu AI đã khiến S&P 500 giảm gần 2% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6. Nasdaq sụt 4,5% cả tuần, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng. Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm 6% cả tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Cổ phiếu AI chính la fnhóm bị bán mạnh nhất trên toàn cầu tuần trước. Theo Goldman Sachs, tỷ lệ bán cổ phiếu công nghệ của các quỹ phòng hộ trong tuần vừa rồi đã đạt mức kỷ lục.

Mối lo về cổ phiếu AI nổi lên mạnh mẽ trong tuần trước sau khi hãng tin CNBC dẫn nguồn thạo tin cho biết doanh thu của công ty AI đình đám Anthropic trong quý 3/2026 đạt 16,8 tỷ USD. Con số này tăng mạnh so với mức doanh thu 11,6 tỷ USD trong quý 2, nhưng vẫn làm dấy lên mối lo ngại của nhà đầu tư về làn sóng đầu tư AI.

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng bắt đầu bán tháo trái phiếu của CoreWeave trong tuần trước, khiến giá các hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ của các trái phiếu này tăng giá lên mức căng thẳng.

Trao đổi với CNBC, ông Ron Albahary, Giám đốc đầu tư tại công ty LNW, cho rằng những biến động gần đây về cổ phiếu và trái phiếu của CoreWeave là dấu hiệu cho thấy quan điểm trước đây - rằng giao dịch AI tương đối miễn nhiễm với xu hướng tăng của lãi suất - đã thay đổi. Ông nhận định nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty AI chậm lại, giao dịch AI có thể trở nên “ngày càng mong manh hơn”.

“Các nhà đầu tư sẽ trở nên khắt khe hơn nhiều trong việc đánh giá xem liệu các công ty này có thể tạo ra mức lợi nhuận trên vốn đủ để bù đắp cho khối lượng nợ mà họ đang gánh hay không. Đứng trước làn sóng bán tháo này, tôi cho rằng các nhà đầu tư từng mặc định rằng mọi khoản đầu tư vào AI đều sẽ mang lại thành quả đang đối mặt với một thực tế không phải như vậy”, ông Albahary nói.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát các diễn biến trên thị trường trong bối cảnh các vụ tấn công tàu bè ở Vùng Vịnh gia tăng, đồng thời Ukraine và Nga liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Hôm Chủ nhật, Ukraine đã tấn công một kho dầu tại St. Petersburg, Nga. Giá dầu giao sau ở kỳ hạn dài hạn bắt đầu tăng cao do xuất hiện lo ngại rằng tình trạng gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng có thể kéo dài đến tận năm 2027.

Trong tuần này, giới đầu tư ở Phố Wall sẽ nhận được loạt báo cáo kết quả kinh doanh từ các tập đoàn lớn như Meta Platforms và Tesla, với kỳ vọng rằng những kết quả này sẽ giúp ổn định giá cổ phiếu nói chung.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,31 USD/thùng, tương đương giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 109,55 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,25 USD/thùng, tương đương tăng 0,2%, đạt 103,66 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9.

Ngày đầu tuần, lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, sân bay và mục tiêu quân sự của Saudi Arabia, bao gồm một cơ sở của tập đoàn Aramco ở Yanbu, mỏ dầu Shaybah, Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Phía Saudi Arabia chưa đưa ra xác nhận ngay lập tức về những tuyên bố này.

Trong một diễn biến khác, theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở phía Nam eo biển Hormuz trong ngày Chủ nhật.

Theo công ty phân tích vận tải biển Kpler, lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã giảm xuống mức trung bình khoảng 8,5 triệu thùng/ngày, so với hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó, do các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải thương mại ngày càng gia tăng. Kpler ghi nhận ít nhất 10 sự cố liên quan đến các tàu thương mại trong tuần trước.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích tại ngân hàng SEB, dự báo rằng sự gia tăng khối lượng xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và đầu tháng 10 có thể chỉ là nhất thời, vì có khả năng Iran sẽ leo thang các cuộc tấn công trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

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