Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu AI tiếp tục bị xả, giá dầu leo thang lên 110 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên này và trong tuần này cũng được xem là một nguồn áp lực giảm đối với giá cổ phiếu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,09%, còn 7.659,44 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 2,14%, còn 26.140,03 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 175,28 điểm, tương đương giảm 0,34%, còn 52.002,41 điểm.

Lực bán mạnh khiến chỉ số Cboe Volatility Index (VIX) - thước đo nỗi sợ hãi của nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall - vượt mức 22 điểm lần đầu tiên trong 4 tháng.

Cổ phiếu chip tiếp tục là nhóm bị bán mạnh trong phiên này. Quỹ VanEck Semiconductor ETF giảm 3%, dẫn đầu là các cổ phiếu Micron Technology với mức giảm 5,6%, AMD giảm gần 6%, và Sandisk giảm gần 6,9%.

Nguyên nhân chính khiến cổ phiếu chip niêm yết ở Phố Wall bị bán tháo trong tuần này là mối lo ngại về sức cạnh tranh gia tăng từ các nhà sản xuất chip Trung Quốc. Quỹ VanEck Semiconductor ETF đã giảm 10% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 4/2025.

Sự sụt giảm này cùng với mức giảm mạnh ghi nhận ở các cổ phiếu liên quan tới AI khác đã khiến S&P 500 có một tuần giảm. Cả tuần, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ mất 2% điểm số, trong khi Nasdaq giảm hơn 4% - đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Trái lại, Dow Jones tăng 0,7% trong tuần này nhờ sự dịch chuyển của dòng vốn sang những nhóm cổ phiếu truyền thống hơn.

Cổ phiếu AI bị bán tháo còn do mối lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các dự án đầu tư khổng lồ trong lĩnh vực này. Mối lo này vẫn thường nổi lên rồi lắng xuống kể từ khi cơn sốt AI bắt đầu.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn lo ngại về hoạt động vay nợ ồ ạt của các công ty công nghệ để đầu tư vào AI. Cổ phiếu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới được xây dựng từ đầu (neocloud) chịu áp lực bán đặc biệt mạnh. Điển hình là CoreWeave, công ty đã vay nợ tổng cộng hơn 51 tỷ USD, chứng kiến giá cổ phiếu giảm gần 12% trong phiên ngày thứ Sáu và giảm 25% cả tuần.

“Câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là một vấn đề mang tính hệ thống hay không. Việc các công ty tăng phát hành nợ là vấn đề cần theo dõi và đáng phải lo ngại nếu lượng nợ tiếp tục tăng quá mức. Tuy nhiên, hiện tại, chúng ta chưa rơi vào tình trạng như vậy”, Giám đốc đầu tư Michael Rosen của công ty Angeles nhận định với hãng tin CNBC.

Một số nhóm cổ phiếu truyền thống tăng trong phiên ngày thứ Sáu, dẫn đầu là nhóm năng lượng, qua đó giúp hạn chế mức giảm của Dow Jones.

Tuần này, giá năng lượng tăng cao cùng các số liệu lạm phát tháng 9 nóng hơn dự báo của Mỹ đã ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư. Tuy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này đã giảm xuống mức thấp, dưới 20%, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng khoảng 90% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME.

Phát biểu ngày 16/10 khi dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ quan điểm lạc quan về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ nhưng không đưa ra tín hiệu nào về đường đi của lãi suất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc đạt mức 110 USD/thùng trong phiên ngày thứ Sáu, đánh dấu lần đầu tiên chạm tới mốc này kể từ tháng 5. Cuối phiên, giá dầu đạt 109,86 USD/thùng, tăng 3,7%.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 3,5%, đóng cửa ở mức 101,41 USD/thùng.

Cả tuần này, giá dầu Brent tăng gần 5% và giá dầu WTI tăng hơn 10%.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên ngày thứ Sáu khi Iran leo thang các cuộc tấn công ở eo biển Hormuz, lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Saudi Arabia và Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục ấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Một phát ngôn viên quân sự của Saudi Arabia cho biết trong ngày thứ Sáu, nước này đã đánh chặn một số tên lửa được phóng qua Biển Đỏ, trong đó có một quả nhằm vào cảng xuất khẩu dầu Yanbu. Quân đội nước này cũng cho biết ba máy bay không người lái đã bị phá hủy tại khu vực Riyadh và các vùng phía Nam.

Lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm phiến quân có liên minh với Iran- đã liên tục thực hiện các vụ tấn công nhắm vào Saudi Arabia trong tuần này. Bộ Năng lượng Saudi Arabia ra thông báo rằng tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã trở thành mục tiêu tấn công khi một tòa nhà hành chính của họ tại Dhahran bị trúng đạn vào hôm thứ Ba.

Trước đó, vào ngày 10/10, Houthi cũng đã tấn công sân bay quốc tế Riyadh, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Tại eo biển Hormuz, ít nhất 9 tàu chở dầu và tàu hàng đã bị tấn công kể từ Chủ nhật tuần trước, trong bối cảnh Iran tìm cách ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu qua tuyến đường biển huyết mạch này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Iran đã đánh chìm tàu container GFS Pride vào thứ Tư. Theo cơ quan hàng hải Singapore, toàn bộ thủy thủ đoàn trên con tàu đăng ký tại Singapore này đã được sơ tán an toàn.

Hoạt động xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz đã sụt giảm sau khi đạt mức tương đương thời điểm trước chiến tranh trong tháng 9. Dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải Kpler cho thấy trong thời gian 1 tuần tính đến ngày thứ Tư tuần này, lưu lượng vận chuyển dầu qua eo Hormuz đạt 9,4 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 70% mức trung bình ghi nhận trước khi cuộc chiến với Iran nổ ra.

Trong khi đó, “thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng” mà Tổng thống Donald Trump nỗ lực làm trung gian giữa Ukraine và Nga đã nhanh chóng đổ vỡ. Phía Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng Kiev sẽ nối lại các đợt tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả.

“Xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, và tôi cũng nghi ngờ về số lượng dầu diesel mà Nga có thể cung ứng ra thị trường theo thỏa thuận với Mỹ. Hai yếu tố này sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà giao dịch mua dầu”, Phó chủ tịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nhận định với hãng tin Reuters.