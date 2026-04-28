Nền kinh tế châu Âu hơn 32 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới công bố tháng này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa của châu Âu đạt 32,3 nghìn tỷ USD trong năm 2026. Tuy nhiên, quy mô kinh tế này không phân bổ đều, mà tập trung chủ yếu ở một số ít quốc gia.

Đồ họa thông tin dưới đây cho thấy GDP danh nghĩa dự báo của từng nền kinh tế châu Âu năm 2026.

Theo đó, Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tiếp theo là Anh và Pháp. Italy, Nga và Tây Ban Nha lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo, tạo thành nhóm 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực.

Trọng tâm kinh tế của châu Âu hiện vẫn tập trung ở phía Tây châu lục. Riêng 3 nền kinh tế Đức, Anh và Pháp có tổng GDP hơn 13 nghìn tỷ USD, chiếm hơn một nửa quy mô kinh tế toàn khu vực. Sức mạnh của 3 nền kinh tế này được hình thành từ quá trình công nghiệp hóa sớm, sau đó tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa sang các lĩnh vực như sản xuất, tài chính và dịch vụ.

Từ Anh, quá trình chuyển đổi kinh tế lan sang các nước láng giềng ở Tây Âu, giúp nhiều nền kinh tế trong khu vực trở thành các trung tâm công nghiệp lớn. 3 quốc gia Tây Âu gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg được dự báo có tổng GDP hơn 2,2 nghìn tỷ USD trong năm nay.

Khác với Anh và Đức, nơi công nghiệp giữ vai trò quan trọng, hay Pháp với thế mạnh nông nghiệp, quy mô lớn của kinh tế Nga chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực năng lượng. GDP của Nga được dự báo đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ USD trong năm 2026.

Nga là một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn của thế giới. Các mặt hàng như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của nước này. Dù không phải thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) - tổ chức có ảnh hưởng lớn tới thị trường dầu - Nga vẫn thường xuyên tham gia các cuộc thảo luận định hình giá dầu toàn cầu.

Tại Bắc Âu, Na Uy cũng có nền kinh tế gắn chặt với dầu khí. Dù dân số chỉ khoảng 5 triệu người, GDP của nước này được dự báo đạt gần 600 tỷ USD trong năm nay, nhờ nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào.

Trong khi Tây và Bắc Âu vẫn chiếm ưu thế về quy mô kinh tế, động lực tăng trưởng của châu Âu đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Các nền kinh tế như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện tăng trưởng nhanh hơn so với nhiều nền kinh tế phát triển trong khu vực.

Tây Ban Nha được dự báo đạt GDP khoảng 2,1 nghìn tỷ USD, còn Bồ Đào Nha đạt khoảng 381 tỷ USD. Cả hai nền kinh tế này được dự báo tăng trưởng khoảng 2% trong năm 2026, cao gấp hơn hai lần tốc độ tăng trưởng của Pháp và Đức. Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19, mức độ tự chủ năng lượng cao hơn và đầu tư công gia tăng.