Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy đến năm 2030, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người tính theo đồng euro của các nước châu ÂU sẽ tăng đáng kể...

Tuy nhiên, nếu, nếu tính theo đồng giá sức mua (PPP), thứ hạng của các quốc gia trong khu vực không thay đổi nhiều so với hiện nay.

GDP bình quân đầu người là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi nhất để so sánh các nền kinh tế. Ở châu Âu, xu hướng của GDP bình quân đầu người hiện nay là tăng.

Tuy nhiên, con số tăng không phải lúc nào cũng có nghĩa là một quốc gia đang vượt lên trước các nước khác. Vị trí của một quốc gia trong bảng xếp hạng thường kể một câu chuyện hữu ích hơn là con số thô.

Vậy những quốc gia châu Âu nào được dự báo sẽ dẫn đầu về GDP bình quân đầu người ở châu Âu vào năm 2030, và có sự thay đổi đáng kể nào so với hiện nay không?

IRELAND SẼ VƯƠN LÊN SỐ 1, CÁC NƯỚC ỨNG CỬ VIÊN EU XẾP THẤP NHẤT

Trang Euronews đã dựa vào dự báo mà IMF đưa ra trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) năm 2025 và 2030, bao gồm cả GDP bình quân đầu người danh nghĩa và đồng giá sức mua (PPP), để tiến hành so sánh.

Trong số 41 quốc gia châu Âu - bao gồm các thành viên EU, các nước ứng cử viên gia nhập EU, các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Vương quốc Anh - dự báo cho thấy Ireland sẽ đứng đầu bảng xếp hạng GDP bình quân đầu người tính theo PPP vào năm 2030, thay thế Luxembourg, quốc gia dẫn đầu vào năm 2025.

Tuy nhiên, con số toàn phần này đi kèm với một lưu ý. GDP của Ireland được biết đến là bị bóp méo bởi sự hiện diện quá lớn của các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Alan Barrett, Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội (ESRI) ở Ireland, cho rằng tổng thu nhập quốc dân (GNI) là thước đo tốt hơn nhiều về sản lượng kinh tế thực sự của quốc gia này. Theo số liệu GNI của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2024, Ireland không nằm trong top 4.

Na Uy, Thụy Sỹ và Đan Mạch được dự báo sẽ nằm trong top 5 với vị trí ổn định từ năm 2025 đến 2030.

Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức xếp hạng cao nhất ở vị trí thứ 12, tiếp theo là Pháp (15) và Vương quốc Anh (16). Italy đứng ở vị trí thứ 18, còn Tây Ban Nha là thấp nhất trong nhóm, đứng ở vị trí thứ 22.

Xếp hạng GDP bình quân đầu người của các nước châu Âu, gồm các thành viên EU, các nước ứng cử viên gia nhập EU (Cand), các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Vương quốc Anh, vào năm 2025 và 2030, xét theo GDP danh nghĩa và PPP - Nguồn: IMF/Euronews.

9 vị trí cuối cùng thuộc về các nước ứng cử viên EU, với Ukraine, Kosovo và Moldova đứng cuối bảng. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ là ngoại lệ trong số đó, được dự báo sẽ xếp hạng 29 vào năm 2030, đứng trên ba thành viên EU gồm Bulgaria, Latvia và Hy Lạp.

Có 15 quốc gia được dự báo sẽ giữ nguyên vị trí của mình từ năm 2025 đến 2030. Hy Lạp chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất, từ vị trí 29 xuống 32, trong khi Cyprus có sự tăng trưởng lớn nhất, từ vị trí 16 lên 13. Không có quốc gia nào khác được dự báo sẽ thay đổi nhiều hơn 3 hạng.

XẾP HẠNG DỰA TRÊN PPP

Malta, Romania, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều xếp hạng cao hơn đáng kể nếu tính theo PPP so với thứ hạng của mỗi nước khi xét theo GDP danh nghĩa, có nghĩa là sức mua thực sự của các nước này vượt xa những gì con số thô ngụ ý.

Ngược lại, Estonia, Vương quốc Anh, Iceland và Latvia có xếp hạng PPP thấp hơn đáng kể so với vị trí khi tính theo GDP danh nghĩa.

Ở đầu bảng, khoảng cách rất rõ ràng. Ireland và Luxembourg là những ngoại lệ với khoảng cách lớn, với GDP bình quân đầu người dự kiến là 182.000 đôla quốc tế (khoảng 168.000 euro) và 167.000 đôla quốc tế (khoảng 154.000 euro) tương ứng theo đô la quốc tế. Na Uy và Thụy Sỹ theo sau, cả hai đều dự kiến sẽ có GDP bình quân đầu người tính theo PPP đạt hơn 115.000 đôla quốc tế (khoảng 106.000 euro) vào năm 2030.

Xếp hạng GDP bình quân đầu người của các nước châu Âu, gồm các thành viên EU, các nước ứng cử viên gia nhập EU, các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Vương quốc Anh, vào năm 2025 và 2030, xét theo PPP. Đơn vị: đôla quốc tế - Nguồn: IMF/Euronews.

Nếu loại bỏ Ireland và Luxembourg, khoảng cách trong EU vẫn rất đáng chú ý. Đan Mạch dẫn đầu nhóm còn lại với 100.000 đôla quốc tế (khoảng 92.000 euro), gần gấp đôi con số 54.000 đôla quốc tế (khoảng 50.000 euro) của Hy Lạp - con số thấp nhất trong số các thành viên EU. Trong số các nền kinh tế lớn, Đức có sức mua cao nhất với 86.000 đôla quốc tế (khoảng 79.000 euro), với Tây Ban Nha yếu nhất ở mức 66.000 đôla quốc tế (khoảng 61.000 euro) - một khoảng cách lên tới xấp xỉ 31%.

Bên ngoài EU, bức tranh còn rõ ràng hơn. Hầu hết các nước ứng cử viên đều được dự báo sẽ có GDP bình quân đầu người theo PPP vào năm 2030 dưới 50.000 đôla quốc tế (khoảng 46.000 euro), và một số còn thấp hơn nhiều, với con số dưới 30.000 đôla quốc tế (khoảng 28.000 euro) - khoảng một nửa mức của Hy Lạp. Khoảng cách giữa EU và các quốc gia đang chờ gia nhập vẫn rất lớn.

KHOẢNG CÁCH CÀNG LỚN HƠN KHI SO SÁNH GDP DANH NGHĨA TÍNH BẰNG EURO

Theo dự báo của IMF, GDP bình quân đầu người danh nghĩa, tính bằng euro, tại 41 quốc gia nói trên vào năm 2030 dao động từ 7.276 euro ở Ukraine đến 152.417 euro ở Luxembourg - một khoảng cách lớn hơn nhiều so với những gì so sánh PPP gợi ý.

Bulgaria đứng cuối EU với 28.086 euro.

Ngay cả khi không tính Luxembourg (152.417 euro) và Ireland (137.819 euro), khoảng cách giữa các nước trong khối vẫn đáng kể. Đan Mạch xếp thứ ba trong số các thành viên EU với 84.128 euro, tiếp theo là Hà Lan (79.613 euro), Thụy Điển (73.104 euro) và Áo (67.406 euro). Đức, với 65.924 euro, xếp thứ 10 tổng thể - là nền kinh tế lớn duy nhất của châu Âu lọt vào top 10. Vương quốc Anh theo sát ở vị trí thứ 11 với 64.360 euro.

Xếp hạng GDP bình quân đầu người của các nước châu Âu, gồm các thành viên EU, các nước ứng cử viên gia nhập EU, các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Vương quốc Anh, vào năm 2025 và 2030, xét theo GDP danh nghĩa. Đơn vị: euro - Nguồn: IMF/Euronews.

Ngoài EU, Thụy Sỹ (127.846 euro), Iceland (108.366 euro) và Na Uy (93.046 euro) đều xếp trong top 5 tổng thể, bên cạnh Luxembourg và Ireland.

Như vậy, xu hướng tổng thể vẫn được giữ nguyên: các quốc gia Bắc và Tây Âu tập trung ở đầu bảng, trong khi Đông Âu - và đặc biệt là các nước ứng cử viên EU - tụt lại xa phía sau.