Châu Âu áp đảo xếp hạng những nước giàu nhất thế giới năm 2026

Châu Âu chiếm ưu thế ở đầu bảng xếp hạng, với 5 quốc gia giàu nhất thế giới đều nằm ở khu vực này...

Các quốc gia giàu nhất thế giới thường được đánh giá dựa trên các chỉ số kinh tế như tổng sản phẩm trong nước (GDP) hoặc thu nhập bình quân đầu người.

Tuy nhiên, một chỉ số mới về thịnh vượng không chỉ xem xét những tiêu chí này, mà còn đánh giá mức độ chuyển hóa sự giàu có của quốc gia thành chất lượng cuộc sống của người dân, gắn kết xã hội và phát triển bền vững lâu dài.

Theo chỉ số thịnh vượng này, các quốc gia như Mỹ, Đức hay Pháp không nằm trong top 10 quốc gia giàu nhất.

Châu Âu từ lâu đã chiếm ưu thế trong các bảng xếp hạng thịnh vượng toàn cầu, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng ý nghĩa thực sự của việc trở thành một "quốc gia giàu có" phụ thuộc rất nhiều vào cách đo lường sự thịnh vượng và việc ai là người hưởng lợi từ sự thịnh vượng đó.

Theo phân tích từ nền tảng so sánh dịch vụ tài chính HelloSafe mà trang Euronews trích dẫn, "trở thành quốc gia giàu nhất thế giới không chỉ là sản xuất nhiều mà còn nằm ở việc sự giàu có đó được cụ thể hóa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của người dân bình thường. Năm 2026, câu trả lời là Na Uy”.

HelloSafe lập luận rằng GDP bình quân đầu người có thể làm sai lệch các so sánh, vì tiêu chí này giả định rằng sản lượng quốc gia được chia đều cho toàn bộ dân số.

Ireland là một ví dụ điển hình. GDP bình quân đầu người của nước này đạt khoảng 150.000 USD theo đồng giá sức mua, nhưng mức GDP bình quân đầu người cao này chủ yếu là kết quả của việc các tập đoàn đa quốc gia như Apple, Google và Pfizer đặt trụ sở ở Ireland. Khoảng cách giữa sản lượng kinh tế bình quân và thu nhập hộ gia đình ở Ireland ước tính khoảng 70.000 USD mỗi người.

Để giải quyết những hạn chế này, chỉ số "Thịnh vượng" của HelloSafe xếp hạng hơn 50 quốc gia dựa trên điểm số tổng hợp trên thang điểm 100. Phân tích này sử dụng dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), cơ quan thống kê châu Âu Eurostat và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), kết hợp các yếu tố thu nhập, mức độ bất bình đẳng và các chỉ số xã hội rộng hơn thành một thước đo duy nhất về thịnh vượng.

Trên cơ sở này, châu Âu chiếm ưu thế ở đầu bảng xếp hạng, với 5 quốc gia giàu nhất thế giới đều nằm ở khu vực này.

Na Uy dẫn đầu bảng, nhờ có GNI (tổng thu nhập quốc dân) cao nhất thế giới và mô hình xã hội cân bằng cao. Ireland đứng thứ hai, với thu nhập thực tế cao mặc dù con số GDP bị thổi phồng. Luxembourg đứng thứ ba, lần đầu tiên trượt khỏi vị trí đầu bảng kể từ khi chỉ số này được công bố.

Một điểm chung là các quốc gia này đều có sự kết hợp hiệu suất kinh tế mạnh mẽ với một số chỉ số xã hội tốt nhất toàn cầu - theo báo cáo.

20 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2025 và điểm thịnh vượng của mỗi nước trên thang 100 - Nguồn: HelloSafe/Euronews.

Các quốc gia có thành tích cao khác bao gồm Iceland, xếp thứ 5, được hỗ trợ bởi các chỉ số phát triển con người mạnh mẽ và tỷ lệ nghèo tương đối thấp. Ngược lại, Singapore đạt điểm cao về thu nhập nhưng bị kìm hãm bởi sự bất bình đẳng cao hơn.

Mỹ xếp thứ 17, phản ánh sức mạnh kinh tế cùng với sự bất bình đẳng và nghèo tương đối cao.

Pháp đứng ở vị trí thứ 20, ngay sau Cộng hòa Séc, nơi có một trong những phân phối thu nhập bình đẳng nhất ở châu Âu và tỷ lệ nghèo tương đối thấp.

Một số quốc gia châu Âu như Italy, Tây Ban Nha và Estonia có điểm số khiêm tốn hơn, phản ánh mức thu nhập thấp hơn và, trong trường hợp của Tây Ban Nha là tỷ lệ nghèo tương đối cao hơn.

Seychelles là nước đứng đầu ở châu Phi, nhờ GDP bình quân đầu người cao nhất châu lục, điểm số phát triển con người mạnh mẽ và sự bất bình đẳng tương đối được kiểm soát. Mauritius và Algeria theo sau.

Tại Mỹ Latinh, Uruguay lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng, với GNI cao nhất khu vực, tỷ lệ nghèo thấp nhất và phân phối thu nhập bình đẳng nhất. Chile và Panama đứng tiếp theo.

Ở châu Á, Singapore dẫn đầu, tiếp theo là Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Kết quả này cho thấy dù châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế trong các thước đo thịnh vượng toàn cầu, bức tranh đã có sự thay đổi đáng kể khi bất bình đẳng và kết quả xã hội được tính đến. Dữ liệu cho thấy ý nghĩa của việc trở nên "giàu có" không còn được định nghĩa chỉ bằng sản lượng kinh tế, mà còn bởi việc sự thịnh vượng đó có được chia sẻ rộng rãi hay không.