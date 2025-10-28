VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đức Anh

28/10/2025, 06:00

Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2026 mới công bố gần đây, Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) dự báo nền kinh tế toàn cầu đạt quy mô 124 nghìn tỷ USD trong năm 2026.

VnEconomy

Mỹ tiếp tục giữ vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới, với GDP dự báo đạt 31,8 nghìn tỷ USD vào năm sau - gần bằng tổng GDP của 4 nền kinh tế xếp tiếp theo cộng lại.

Trung Quốc (20,6 nghìn tỷ USD) và Đức (5,3 nghìn tỷ USD) tiếp tục giữ vị trí thứ hai và thứ ba. Năm 2025, Ấn Độ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, với dự báo GDP 4,5 nghìn tỷ USD năm 2026. Theo sát phía sau là Nhật Bản, xếp thứ năm với GDP 4,46 nghìn tỷ USD.

Xét theo khu vực, châu Á vượt qua Bắc Mỹ trở thành khu vực kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô 39,1 nghìn tỷ USD. Bắc Mỹ tụt xuống thứ hai khi GDP được dự báo đạt 37 nghìn tỷ USD năm 2026. Các vị trí tiếp theo lần lượt là châu Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương.

Xét theo GDP bình quân đầu người, ba quốc gia giàu nhất thế giới không thay đổi so với năm trước, gồm Luxembourg (154.115 USD), Ireland (135.247 USD) và Thụy Sỹ (118.173 USD). Cả ba nền kinh tế này đều hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn, giúp thúc đẩy tăng trưởng trong khi quy mô dân số nhỏ.

Đáng chú ý, các nước châu Âu chiếm 10 trong số 20 vị trí dẫn đầu thế giới về GDP bình quân đầu người, phản ánh mức sống cao chung của khu vực. Ngược lại, châu Phi có tới 17 quốc gia nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người thấp nhất thế giới.

Từ khóa:

Ấn Độ bình quân đầu người GDP GDP bình quân đầu người IMF kinh tế toàn cầu Luxembourg Mỹ thế giới Trung Quốc
VnEconomy