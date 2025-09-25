Số liệu tăng trưởng GDP của Mỹ được điều chỉnh tăng mạnh

Mỹ vừa công bố số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2025 được điều chỉnh tăng mạnh so với hai lần công bố đầu tiên...

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/9, tốc độ tăng trưởng theo kỳ 1 năm sau khi đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 3,8% trong quý 2.

Đây là số liệu GDP quý 2/2025 cuối cùng từ Bộ Thương mại Mỹ, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,3% được công bố trong lần công bố thứ hai và mức tăng 3% trong lần công bố đầu tiên.

Sự điều chỉnh này chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu mới về chi tiêu dùng, với mức tăng trưởng chi tiêu cá nhân đạt 2,5% trong quý 2, tăng mạnh từ mức 1,6% trong lần công bố thứ hai.

Ông Bret Kenwell, một nhà phân tích đầu tư tại nền tảng eToro, nói với hãng tin CNN rằng sự khác biệt số liệu thống kê GDP quý 2 của Mỹ giữa các lần công bố là “đáng chú ý và nằm ngoài quy chuẩn”. Ông nhấn mạnh rằng dữ liệu kinh tế Mỹ năm nay, đặc biệt là trong vài tháng qua, đã có nhiều biến động trong các lần công bố khác nhau, và sự bất định trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang ở mức cao.

Nhập khẩu giảm sút và việc người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu đã giúp thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế trong quý 2. Trước đó, kinh tế Mỹ đã suy giảm vào đầu năm khi các nhà nhập khẩu đẩy mạnh việc tích trữ hàng hóa nhập khẩu trước khi ông Trump mạnh tay áp thuế quan.

Chi nhánh Atlanta của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo GDP của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3, với mức tăng có thể đạt 3,3%.

Số liệu GDP quý 3 của Mỹ sẽ được công bố lần đầu vào tháng tới, sau đó dự kiến sẽ có 2 lần điều chỉnh theo thông lệ.

Ông Paul Stanley, Giám đốc đầu tư tại công ty Granite Bay Wealth Management, nhận định rằng việc điều chỉnh tăng GDP quý 2 đã xác nhận sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ, ngay cả khi sự bất định về thuế quan đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4-6. Ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đang rất kiên cường và tốc độ tăng GDP mạnh mẽ là một chỉ báo khác cho thấy nước này không gặp rủi ro về suy thoái, ngay cả khi sự tăng trưởng của thị trường lao động đang chậm lại.

Mặc dù thị trường lao động của Mỹ đang có dấu hiệu suy yếu và tâm lý tiêu dùng đang giảm sút, cho đến hiện tại, người tiêu dùng nước này vẫn chưa cắt giảm chi tiêu. Đây là một yếu tố rất quan trọng vì chi tiêu dùng là động lực chính của nền kinh tế Mỹ, chiếm khoảng 2/3 sản lượng của nền kinh tế.

Cũng theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, doanh thu bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 8 so với tháng trước, sau khi ghi nhận cùng mức tăng trong tháng 7.

Tuy nhiên, một thị trường lao động yếu đi đang đặt ra rủi ro cho động lực kinh tế của Mỹ, đặc biệt nếu số lượng lao động bị sa thải tăng lên. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước là 218.000 đơn, thấp hơn so với tuần trước đó và thấp hơn dự báo - theo một báo cáo ngày 25/9 từ Bộ Lao động Mỹ. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng lo ngại là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của công chức liên bang bị sa thải đã tăng lên trong những tuần gần đây và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Một báo cáo khác từ Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày cho thấy lương đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền đã phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng 2,9% trong tháng 8, sau hai tháng giảm liên tiếp, nhờ một lượng lớn đơn đặt hàng mới cho máy bay và phụ tùng. Nhưng nếu không tính thiết bị vận chuyển, các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền chỉ tăng 0,4% trong tháng 8.