Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 53.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất VND tăng - giảm trái chiều ở các kỳ hạn. Chốt ngày 2/10, lãi suất qua đêm ở mức 2,8%/năm, tăng 2,10 điểm phần trăm so với cuối tuần trước.
Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,1 điểm phần trăm, xuống 3,5%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,75 điểm phần trăm, xuống 5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,10 điểm phần trăm, lên 6,3%/năm.
Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc phiên 2/10, lãi suất qua đêm giữ nguyên ở mức 3,85%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,01 điểm phần trăm lên 3,89%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,01 điểm phần trăm lên 3,93%/năm và kỳ hạn 1 tháng tăng 0,01 điểm phần trăm lên 4,03%/năm.
Trên thị trường mở, trong tuần từ 28/9 - 2/10, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 45.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày. Lãi suất chào thầu duy trì ở mức 4,5%/năm.
Kết quả, có 25.139,38 tỷ đồng trúng thầu. Trong khi đó, 78.614,58 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố trong tuần.
Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.
Như vậy, tính chung tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 53.475,20 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh thị trường mở. Đến cuối tuần, có 133.341,93 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm trong 4 phiên đầu tuần và tăng trở lại trong phiên cuối tuần.
Chốt ngày 2/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.636 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên cuối tuần trước.
Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 24.405 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.867 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND tăng - giảm nhẹ đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 2/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.983 VND/USD, tăng 7 đồng so với phiên cuối tuần trước.
Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng - giảm đan xen trong tuần. Chốt phiên 2/10, tỷ giá tự do không thay đổi ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 25.940 VND chiều mua và 26.040 VND chiều bán.
Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, tại phiên đấu thầu ngày 30/9, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 7.950 tỷ đồng trên tổng số 18.000 tỷ đồng gọi thầu, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 44%.
Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng thầu 4.350 tỷ đồng trên 5.000 tỷ đồng gọi thầu; kỳ hạn 10 năm trúng thầu 3.600 tỷ đồng trên 11.000 tỷ đồng gọi thầu. Các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không có khối lượng trúng thầu.
Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 4,27%/năm và kỳ hạn 10 năm ở mức 4,43%/năm, đều không thay đổi so với phiên đấu thầu trước.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch outright và repo trong tuần đạt bình quân 24.485 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ so với mức 24.882 tỷ đồng/phiên của tuần trước.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ ít biến động. Chốt phiên 2/10, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,54%; 2 năm 3,64%; 3 năm 3,72%; 5 năm 4,30%; 7 năm 4,34%; 10 năm 4,47%; 15 năm 4,58% và 30 năm 4,73%.
Theo kế hoạch, ngày 7/10, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 15.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, kỳ hạn 3 năm là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm 1.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm 500 tỷ đồng.
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