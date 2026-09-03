Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 9/2026?

Khảo sát gần 40 ngân hàng ngày 3/9 cho thấy lãi suất tiết kiệm trực tuyến phân hóa từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, với mức cao nhất 8,2%/năm theo chương trình ưu đãi của Timo by BVBank. Trong khi kỳ hạn 12 tháng nhích lên tại nhiều ngân hàng, khách hàng gửi tiền 18 tháng chưa chắc hưởng lãi suất cao hơn, thậm chí một số ngân hàng giảm mạnh…

Đầu tháng 9/2026, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng phổ biến ở khoảng 6,2-7%/năm, trong khi một số ngân hàng áp dụng mức cao hơn theo chính sách hoặc chương trình ưu đãi riêng - Ảnh: Duy Linh

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 3/9/2026 của gần 40 ngân hàng cho thấy, lãi suất kỳ hạn ngắn đang tập trung sát trần, khi hầu hết ngân hàng áp dụng mức 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Đây là mức lãi suất tối đa theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nhóm kỳ hạn này.

Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất bắt đầu phân hóa rõ rệt. Mức cao nhất ghi nhận trong khảo sát là 8,2%/năm tại ngân hàng số Timo by BVBank. Tuy nhiên, đây là mức lãi suất áp dụng theo chương trình ưu đãi có thời hạn.

Theo thông tin Timo công bố, mức 8,2%/năm áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trả lãi cuối kỳ. Mỗi khoản tiền gửi có giá trị từ 3 triệu đồng đến tối đa 100 triệu đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 31/8 đến hết ngày 31/10/2026 hoặc có thể kết thúc sớm khi sử dụng hết ngân sách 500 tỷ đồng.

Khách hàng phải chủ động mở khoản tiền gửi; khoản tự động tái tục không được hưởng mức lãi suất này. Timo cũng quy định, nếu khách hàng chủ động tất toán trước hạn toàn bộ bất kỳ khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong thời gian chương trình, khách hàng sẽ không còn đủ điều kiện hưởng mức 8,2%/năm đối với các khoản mở mới hoặc tự động tái tục sau thời điểm tất toán.

Lưu ý: Các mức lãi suất tiết kiệm đề cập trong bài áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, theo khảo sát tại ngày 3/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác nhau tùy ngân hàng, sản phẩm, kênh gửi, kỳ hạn, số tiền gửi, nhóm khách hàng và chương trình ưu đãi tại từng thời điểm. Biểu lãi suất có thể được các ngân hàng điều chỉnh theo chính sách huy động vốn trong từng thời kỳ; khách hàng nên kiểm tra mức lãi suất và điều kiện áp dụng tại ngân hàng trước khi gửi tiền.

Một chương trình khác đáng chú ý được ghi nhận tại Sacombank. Theo tài liệu giới thiệu chương trình, từ ngày 27/8 đến 9/9/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không giới hạn số tiền gửi, có cơ hội được cộng thêm lãi suất lên tới 2,1%/năm nếu trùng tên với cầu thủ Việt Nam ghi bàn trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh tiền gửi có kỳ hạn, Sacombank còn triển khai Sinh Lời Tài Lộc, sản phẩm dành cho dòng tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán. Khi kích hoạt, khách hàng đăng ký một ngưỡng duy trì trên tài khoản thanh toán, tối thiểu 10 triệu đồng; phần tiền nhàn rỗi vượt ngưỡng được hệ thống tự động trích chuyển để sinh lời. Theo biểu tỷ suất được Sacombank công bố, mức sinh lời tăng theo thời gian duy trì, từ 3,75%/năm đối với thời gian dưới 7 ngày lên 6%/năm khi duy trì từ 90 ngày trở lên. Toàn bộ số dư vẫn có thể được sử dụng cho các nhu cầu giao dịch của khách hàng. Do đây không phải tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, mức 6%/năm của Sinh Lời Tài Lộc không được tính vào bảng so sánh lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Nếu không tính mức 8,2%/năm của Timo theo chương trình ưu đãi và chương trình cộng lãi riêng của Sacombank, ACB có mức lãi suất 6 tháng cao nhất trong bảng khảo sát, ở mức 7,6%/năm. Theo sau là Bac A Bank với 7,05%/năm; LPBank, MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm.

Ở nhóm tiếp theo, lãi suất kỳ hạn 6 tháng chủ yếu dao động trong khoảng 6,6-6,9%/năm. Đáng chú ý, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng ghi nhận mức 6,6%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng trong bảng khảo sát ngày 3/9.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất nhìn chung nhích lên so với kỳ hạn 6 tháng, song khoảng cách tại nhiều ngân hàng không quá lớn. Timo by BVBank tiếp tục có mức cao nhất 8,2%/năm theo chương trình ưu đãi. Nếu không tính mức này, ACB dẫn đầu bảng khảo sát với 7,8%/năm, trong khi Sacombank áp dụng tối đa 7,5%/năm tùy số tiền gửi. LPBank và Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm. Đáng chú ý, tại nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất 12 tháng cùng ở mức 6,8%/năm, chỉ cao hơn 0,2 điểm % so với kỳ hạn 6 tháng.

Kéo dài thời gian gửi lên 18 tháng không đồng nghĩa người gửi chắc chắn được hưởng lãi suất cao hơn. Ngoài mức 8,2%/năm của Timo by BVBank theo chương trình ưu đãi, mức cao nhất trong bảng khảo sát là 7,2%/năm tại Bac A Bank và OCB, tiếp đến LPBank với 7,15%/năm. Đáng chú ý, một số ngân hàng lại giảm mạnh lãi suất khi chuyển từ 12 tháng sang 18 tháng. ACB giảm từ 7,8% xuống 5,5%, Techcombank từ 6,9% xuống 6%, còn VIB từ 7% xuống 5,9%.