Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 9/2026?
KKỳ Phong
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Khảo sát gần 40 ngân hàng ngày 3/9 cho thấy lãi suất tiết kiệm trực tuyến phân hóa từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, với mức cao nhất 8,2%/năm theo chương trình ưu đãi của Timo by BVBank. Trong khi kỳ hạn 12 tháng nhích lên tại nhiều ngân hàng, khách hàng gửi tiền 18 tháng chưa chắc hưởng lãi suất cao hơn, thậm chí một số ngân hàng giảm mạnh…
Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực
tuyến ngày 3/9/2026 của gần 40 ngân hàng cho thấy, lãi suất kỳ hạn ngắn đang
tập trung sát trần, khi hầu hết ngân hàng áp dụng mức 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ
hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Đây là mức lãi suất tối đa theo quy định hiện
hành của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nhóm kỳ hạn
này.
Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất bắt đầu phân
hóa rõ rệt. Mức cao nhất ghi nhận trong khảo sát là 8,2%/năm tại ngân hàng số Timo by BVBank. Tuy nhiên, đây
là mức lãi suất áp dụng theo chương trình ưu đãi có thời hạn.
Theo thông tin Timo công bố, mức 8,2%/năm áp
dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trả lãi cuối kỳ. Mỗi
khoản tiền gửi có giá trị từ 3 triệu đồng đến tối đa 100 triệu đồng. Chương
trình diễn ra từ ngày 31/8 đến hết ngày 31/10/2026 hoặc có thể kết thúc sớm khi
sử dụng hết ngân sách 500 tỷ đồng.
Khách hàng phải chủ động mở khoản tiền gửi;
khoản tự động tái tục không được hưởng mức lãi suất này. Timo cũng quy định,
nếu khách hàng chủ động tất toán trước hạn toàn bộ bất kỳ khoản tiền gửi kỳ hạn
từ 6 tháng trở lên trong thời gian chương trình, khách hàng sẽ không còn đủ
điều kiện hưởng mức 8,2%/năm đối với các khoản mở mới hoặc tự động tái tục sau
thời điểm tất toán.
Lưu ý: Các mức lãi suất tiết kiệm đề cập trong bài áp dụng đối
với tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, theo khảo sát
tại ngày 3/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác nhau tùy ngân hàng, sản phẩm,
kênh gửi, kỳ hạn, số tiền gửi, nhóm khách hàng và chương trình ưu đãi tại từng
thời điểm. Biểu lãi suất có thể được các ngân hàng điều chỉnh theo chính sách
huy động vốn trong từng thời kỳ; khách hàng nên kiểm tra mức lãi suất và điều
kiện áp dụng tại ngân hàng trước khi gửi tiền.
Một chương trình khác đáng chú ý được ghi nhận
tại Sacombank. Theo tài liệu giới thiệu chương trình, từ ngày 27/8 đến
9/9/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không giới
hạn số tiền gửi, có cơ hội được cộng thêm
lãi suất lên tới 2,1%/năm nếu trùng tên với cầu thủ Việt Nam ghi bàn
trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Bên cạnh tiền gửi có kỳ hạn, Sacombank còn triển khai Sinh Lời Tài Lộc, sản phẩm dành cho dòng
tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán. Khi kích hoạt, khách hàng đăng ký một
ngưỡng duy trì trên tài khoản thanh toán, tối thiểu 10 triệu đồng; phần tiền
nhàn rỗi vượt ngưỡng được hệ thống tự động trích chuyển để sinh lời. Theo biểu
tỷ suất được Sacombank công bố, mức sinh lời tăng theo thời gian duy trì, từ
3,75%/năm đối với thời gian dưới 7 ngày lên 6%/năm khi duy trì từ 90 ngày trở
lên. Toàn bộ số dư vẫn có thể được sử dụng cho các nhu cầu giao dịch của khách
hàng. Do đây không phải tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, mức 6%/năm của Sinh
Lời Tài Lộc không được tính vào bảng so sánh lãi suất tiết kiệm trực tuyến.
Nếu không tính mức 8,2%/năm của Timo theo
chương trình ưu đãi và chương trình cộng lãi riêng của Sacombank, ACB có mức lãi suất 6 tháng cao nhất trong bảng
khảo sát, ở mức 7,6%/năm. Theo sau là Bac A Bank với 7,05%/năm;
LPBank, MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm.
Ở nhóm tiếp theo, lãi suất kỳ hạn 6 tháng chủ
yếu dao động trong khoảng 6,6-6,9%/năm. Đáng chú ý, Agribank, BIDV, Vietcombank
và VietinBank cùng ghi nhận mức 6,6%/năm
đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng trong bảng khảo sát ngày
3/9.
Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất nhìn chung nhích lên so với kỳ hạn
6 tháng, song khoảng cách tại nhiều ngân hàng không quá lớn. Timo by BVBank tiếp
tục có mức cao nhất 8,2%/năm theo chương trình ưu đãi. Nếu không tính mức này,
ACB dẫn đầu bảng khảo sát với 7,8%/năm, trong khi Sacombank áp dụng tối đa
7,5%/năm tùy số tiền gửi. LPBank và Saigonbank cùng ở mức 7,2%/năm. Đáng chú ý,
tại nhóm bốn ngân hàng thương mại
nhà nước, lãi suất 12 tháng cùng ở mức 6,8%/năm, chỉ cao hơn 0,2
điểm % so với kỳ hạn 6 tháng.
Kéo dài thời gian gửi lên 18 tháng không đồng nghĩa người gửi
chắc chắn được hưởng lãi suất cao hơn. Ngoài mức 8,2%/năm của Timo by BVBank
theo chương trình ưu đãi, mức cao nhất trong bảng khảo sát là 7,2%/năm tại Bac
A Bank và OCB, tiếp đến LPBank với 7,15%/năm. Đáng chú ý, một số ngân hàng lại
giảm mạnh lãi suất khi chuyển từ 12 tháng sang 18 tháng. ACB giảm từ 7,8% xuống
5,5%, Techcombank từ 6,9% xuống 6%, còn VIB từ 7% xuống 5,9%.
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