Thưa bà, trong bối cảnh căng thẳng thương mại tác động đến quá trình dịch chuyển dòng vốn đầu tư, bà đánh giá thế nào về môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung trong việc thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam?

Đúng là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có phần sụt giảm. Tuy nhiên, xét những điều kiện kinh tế thông suốt của Việt Nam hiện nay, có thể thấy còn nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đến với Việt Nam.

Hơn hết thảy, dựa vào những chính sách thu hút đầu tư tích cực và chính sách tài chính bền vững của Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Hàn Quốc rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Qua Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc 2023, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.

Mặt khác, ngoài lĩnh vực sản xuất, chế tạo trước đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang rất quan tâm đến các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh thân thiện môi trường, lĩnh vực IT, chuyển đổi số... Cân nhắc đến những điều này, Hàn Quốc rất kỳ vọng vào những chính sách tích cực hơn nữa từ Chính phủ Việt Nam.

Vậy, doanh nghiệp Hàn Quốc cần có kế hoạch gì để tăng cường chuỗi cung ứng trong lĩnh vực sản xuất trong thời gian tới?

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng chuỗi cung ứng tập trung vào lĩnh vực sản xuất để sản xuất sản phẩm tại Việt Nam, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cần phải nâng cấp mối quan hệ hợp tác kinh tế hiện nay để triển khai hoạt động sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều công nghệ. Đặc biệt, dựa vào nguồn khoáng sản quan trọng cần thiết cho ngành công nghệ cao mà Việt Nam đang có, hai nước có thể cùng xem xét đến việc xây dựng mô hình hợp tác theo hướng sử dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm tại Việt Nam, sau đó cung cấp sản phẩm ra thị trường thế giới, mang lại sự phát triển chung cho kinh tế của cả hai nước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Hàn Quốc gặp những khó khăn, thách thức gì khi đầu tư vào Việt Nam, thưa bà?

Về cơ bản, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam do những chính sách thu hút đầu tư tích cực của Chính phủ Việt Nam và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng gặp một số khó khăn chung như: sự không chắc chắn do một số quy định cứng nhắc và việc các địa phương có những cách diễn giải quy định pháp luật khác nhau trong quá trình thực thi, việc phê duyệt và cấp phép chậm trễ gây trở ngại cho quá trỉnh sản xuất và làm gia tăng gánh nặng về chi phí.

Ví dụ: thủ tục kiểm định sơn chống cháy được thắt chặt gần đây do Luật Phòng cháy chữa cháy được sửa đổi. Các doanh nghiệp đồng tình về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông qua việc tăng cường quy định liên quan và nỗ lực hết sức để tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, để chờ cho đến khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định cuối cùng mất rất nhiều thời gian, khiến một số doanh nghiệp không thể vận hành nhà máy mới dù đã hoàn công do chưa được cấp chứng nhận kiểm định sơn chống cháy. Điều này trực tiếp dẫn đến những tổn thất đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và có nguy cơ thu hẹp hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai.

Một ví dụ khác nữa là việc cấp giấy phép lao động. Đây cũng là một nội dung các doanh nghiệp Hàn Quốc thường xuyên phản ánh khó khăn. Có những trường hợp nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài không được phê duyệt ngay cả khi doanh nghiệp cần phải tuyển dụng lao động người nước ngoài; hoặc mặc dù Chính phủ có hướng dẫn “kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam” được công nhận là kinh nghiệm làm việc để xem xét cấp giấy phép lao động, nhưng một số địa phương không công nhận; hay một số trường hợp bị chậm cấp giấy phép lao động do doanh nghiệp bị yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần...

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Bà dự báo thế nào về triển vọng thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới?

Bất chấp những bài toán đầy thách thức đối với quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc 2023 vẫn thu hút được sự tham dự của hơn 117 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp và đại biểu các địa phương tham dự lần này đông đảo hơn bất cứ sự kiện tương tự nào khác tổ chức trước đây. Điều đó cho thấy quan hệ hợp tác kinh tế Việt – Hàn vẫn rất bền vững và có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực mới nhờ những chính sách kích thích kinh tế tích cực của Chính phủ Việt Nam.

Cụ thể, đó là những lĩnh vực gì và tại sao, thưa bà?

Quan hệ hợp tác kinh tế chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực mới như kinh tế số và kinh tế xanh, đã vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt động đầu tư vào ngành sản xuất trước đây, đang ngày càng trở nên vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang rất nỗ lực để hỗ trợ các hoạt động đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông cần thiết cho quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, phát triển đô thị thông minh, các lĩnh vực kinh tế thân thiện môi trường...

VnEconomy 22/05/2023 08:00

