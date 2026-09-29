Samsung đầu tư 1,84 tỷ USD vào bán dẫn tại Thái Nguyên, đón đầu xu hướng AI

Động thái này là một phần trong chiến lược đầu tư tổng thể 6.700 tỷ won của Samsung nhằm tăng cường năng lực sản xuất các sản phẩm bán dẫn cao cấp, đặc biệt là dòng FC-BGA (Flip-chip Ball Grid Array) phục vụ cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo nhật báo Chosun.com, khoản đầu tư mới này sẽ giúp Samsung Electro-Mechanics Việt Nam tại Thái Nguyên mở rộng quy mô sản xuất, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trước cuối tháng 4/2028. Đây là một phần trong kế hoạch dài hạn của Samsung nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm bán dẫn phục vụ cho máy chủ AI, chip tăng tốc AI và các thiết bị tự hành thông minh.
FC-BGA là một loại đế bán dẫn quan trọng, kết nối các chip bán dẫn hiệu suất cao với bo mạch chủ, cung cấp tín hiệu điện và năng lượng. Công nghệ này cho phép giảm khoảng cách truyền tín hiệu, tăng tốc độ truyền dữ liệu và cải thiện hiệu suất năng lượng, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về AI đang bùng nổ.
Ông Chang Duck-hyun, Chủ tịch Samsung Electro-Mechanics, chia sẻ trên tờ Chosun.com cho biết nhu cầu về FC-BGA cho các máy chủ và trung tâm dữ liệu hiện đã vượt quá 50% so với năng lực sản xuất hiện tại.
Không chỉ tập trung vào thị trường nội địa, Samsung còn mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Cùng với việc mở rộng tại Thái Nguyên, Samsung Electro-Mechanics cũng đã quyết định đầu tư 2,51 nghìn tỷ won vào các cơ sở sản xuất đế bán dẫn tại Việt Nam. Điều này cho thấy Samsung đang nỗ lực củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là trong các thị trường tăng trưởng cao như AI, máy chủ và điện tử ô tô.
Được biết, Samsung còn có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào Helix Digital Infrastructure tại Mỹ, cùng với các công ty thành viên khác như Samsung Electronics, Samsung C&T, Samsung SDS, Samsung SDI, Samsung Life Insurance và Samsung Fire & Marine Insurance.
Helix được thành lập vào tháng 6/2026, chuyên phát triển và vận hành các trung tâm dữ liệu hyperscale và cung cấp hạ tầng phục vụ AI. Khoản đầu tư này không chỉ giúp Samsung mở rộng từ mảng linh kiện sang hệ thống và hạ tầng AI mà còn tạo điều kiện để Samsung tham gia sâu hơn vào việc xây dựng hạ tầng cho lĩnh vực này.
Tại Việt Nam, Samsung hiện có bốn đơn vị thành viên cốt lõi, trong đó Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) và Samsung Electronics Việt Nam (SEV) thuộc Samsung Electro-Mechanics. Trong nửa đầu năm 2026, bốn nhà máy trọng điểm này đã đạt tổng doanh thu 52.249,5 tỷ won, tương đương khoảng 35,26 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, SEVT tại Thái Nguyên đã đóng góp lớn nhất vào cấu trúc doanh thu và lợi nhuận của Samsung tại Việt Nam, với doanh thu hơn 24.006 tỷ won, tương đương 16,2 tỷ USD, tăng 22%.
Theo đánh giá của các chuyên gia, khoản đầu tư 1,84 tỷ USD vào Thái Nguyên không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Samsung đối với thị trường Việt Nam mà còn là bước đi chiến lược để đón đầu xu hướng phát triển của công nghệ AI.
Đồng thời, việc mở rộng sản xuất và đầu tư vào hạ tầng AI, Samsung đang khẳng định vị thế của mình không chỉ là nhà cung cấp linh kiện mà còn là một đối tác quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái AI toàn cầu. Điều này không chỉ giúp Samsung củng cố vị thế cạnh tranh mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong tương lai.
Theo báo cáo mới nhất của Microsoft AI Economy Institute, 27,9% người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam đã sử dụng AI tạo sinh trong quý 2/2026, đứng sau Singapore nhưng cao hơn Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan…
Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá. Kinh phí phải gắn với mốc đánh giá, kết quả đầu ra, nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng và điều chuyển nguồn lực...
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với chuyển giao công nghệ và an ninh dữ liệu; đề xuất cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026...
Khi “cánh tay máy” ngày càng vươn xa trong nhà máy, “bàn tay con người” cũng phải chuyển mình. Giữa làn sóng AI, robot và tự động hóa, cuộc đua năng suất đang được định hình bởi cả công nghệ lẫn khả năng thích ứng của lực lượng lao động...
Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 17,24 tỷ USD, song kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lại ghi nhận tới 59,26 tỷ USD, cao hơn khoảng 42,02 tỷ USD so với xuất khẩu...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...