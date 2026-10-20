Nghệ An chốt thời hạn xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị đình trệ

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trước ngày 10/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác kiểm tra tại dự án Khu đô thị tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (cũ), nay thuộc phường Thành Vinh. Ảnh: Kim Oanh

Theo Văn bản số 13606/UBND-CN ngày 16/10/2026, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với 84 dự án nhà ở, khu đô thị đang gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Việc xử lý phải tuân thủ quy định pháp luật, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”. Tỉnh nhấn mạnh không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Các dự án được chia thành 3 đợt xử lý. Đợt 1 hoàn thành trước ngày 31/10/2026 đối với các dự án cơ bản đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện giải quyết. Đợt 2 hoàn thành trước ngày 20/11/2026 đối với các dự án cần bổ sung hồ sơ, phối hợp liên ngành hoặc thống nhất phương án tháo gỡ. Đợt 3 hoàn thành trước ngày 10/12/2026 đối với các dự án phức tạp, tồn tại kéo dài hoặc cần trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chậm nhất ngày 22/10/2026, các cơ quan chủ trì phải hoàn thành việc rà soát, phân nhóm và lập kế hoạch xử lý từng dự án. Sở Tài chính được giao tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chung về danh mục, tiến độ và trách nhiệm xử lý 84 dự án trước ngày 24/10/2026.

Về phân công nhiệm vụ, Sở Tài chính phụ trách các vấn đề về đầu tư, cơ chế, chính sách; Thanh tra tỉnh xử lý nội dung liên quan đến kết luận thanh tra; Sở Xây dựng giải quyết vướng mắc về quy hoạch, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các vấn đề về đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất; Thuế tỉnh Nghệ An xử lý các nội dung về quản lý thuế, nghĩa vụ tài chính và thu hồi nợ thuế. Công an tỉnh phối hợp làm rõ tình trạng giải quyết các vụ việc liên quan đến 2 dự án theo danh mục được giao.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Kết quả xử lý phải được thể hiện bằng văn bản giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả hoặc phương án xử lý thống nhất; không xem việc họp, xin ý kiến hay báo cáo khó khăn chung là hoàn thành nhiệm vụ khi chưa có sản phẩm cụ thể.

Theo kế hoạch, trước ngày 25/11/2026, Sở Tài chính Nghệ An phải rà soát các dự án chưa hoàn thành, báo cáo phương án tháo gỡ đối với những dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Các cơ quan, đơn vị gửi kết quả thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 10/12/2026.

Sở Tài chính Nghệ An tổng hợp, đánh giá kết quả xử lý 84 dự án, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 15/12/2026, phục vụ việc hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 25/12/2026 theo yêu cầu của Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn phải trực tiếp báo cáo, giải trình trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.