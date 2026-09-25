Nghệ An đấu giá 18 lô đất tại Vinh Hưng, giá khởi điểm 63 tỷ đồng

Theo Thông báo số 1793/TB-TTPTQĐ ngày 22/9/2026, 18 lô đất đưa ra đấu giá đều là đất ở tại đô thị, thuộc các khu quy hoạch xóm Mỹ Long và xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông cũ, nay thuộc phường Vinh Hưng.
Các lô đất có thời hạn sử dụng lâu dài, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Tại khu quy hoạch xóm Mỹ Long, có 5 lô đất được đưa ra đấu giá, tổng diện tích 912,58 m2. Diện tích từng lô dao động từ 160 - 223,6 m2, giá khởi điểm từ 23 - 25,3 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 5 lô đất này hơn 21,9 tỷ đồng.
Trong khi đó, khu quy hoạch xóm Trung Mỹ có 13 lô đất, tổng diện tích 2.433,35 m2. Các lô có diện tích từ 140,52 - 245,07 m2, giá khởi điểm dao động từ 9 triệu đồng/m2 đến 19,8 triệu đồng/m2, tùy vị trí và mặt đường quy hoạch. Tổng giá khởi điểm của 13 lô đất hơn 41,47 tỷ đồng.
Như vậy, đợt đấu giá này có tổng cộng 18 lô đất với diện tích hơn 3.345 m2, tổng giá khởi điểm hơn 63,3 tỷ đồng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đăng ký tham gia phải đáp ứng các tiêu chí theo Luật Đấu giá tài sản và Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 19/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
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