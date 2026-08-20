Nghệ An khởi công dự án bất động sản hơn 8.700 tỷ đồng

Chiều 19/8, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh tại phường Trường Vinh. Đây là dự án đầu tiên Sun Group triển khai tại Nghệ An, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch đầu tư của tập đoàn tại địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phan Quỳnh

Dự án nằm tại khu vực cửa ngõ đô thị Vinh, tiếp giáp Đại lộ Lê Nin - tuyến giao thông quan trọng kết nối sân bay Vinh với trung tâm đô thị. Vị trí này được đánh giá có vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng và hoàn thiện không gian đô thị Vinh trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, toàn khu có diện tích khoảng 6,8 ha, trong đó khu đất trực tiếp thực hiện dự án rộng 3,74 ha. Tổng mức đầu tư dự án hơn 8.700 tỷ đồng.

Trường Vinh được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và các không gian công cộng. Các hạng mục chính gồm khu chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ; khu thương mại, dịch vụ, giáo dục và căn hộ dịch vụ. Phần diện tích còn lại được bố trí cây xanh, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ cộng đồng.

Theo quy hoạch điều chỉnh, các công trình tại dự án có chiều cao tối đa 39 tầng, tăng so với phương án trước đây là 35 tầng, chiều cao không quá 155 m và được bổ sung 1 - 2 tầng hầm. Quy mô dân số dự kiến khoảng 10.500 người.

Một điểm đáng chú ý trong phương án tổ chức không gian là các khối nhà được bố trí tiếp giáp những tuyến đường xung quanh, tạo khoảng sân trong ở giữa. Khu vực này được dành cho cây xanh, đường dạo và các tiện ích phục vụ cư dân, qua đó tăng không gian sinh hoạt chung trong khu đô thị.

Phối cảnh dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh. Ảnh: Phan Quỳnh

Với vị trí nằm trên trục kết nối sân bay Vinh và khu vực trung tâm, dự án được kỳ vọng tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc trên Đại lộ Lê Nin, đồng thời góp phần bổ sung các sản phẩm nhà ở, thương mại và dịch vụ cho đô thị Vinh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết Trường Vinh là dự án đầu tiên tập đoàn triển khai tại Nghệ An.

Theo ông Trường, Nghệ An đang có nhiều điều kiện để phát triển thành một trung tâm tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó quá trình phát triển đô thị sẽ đóng vai trò quan trọng. Từ đó, Sun Group định hướng dự án không chỉ tập trung vào quy mô xây dựng mà còn chú trọng chất lượng không gian sống, cảnh quan và hệ thống tiện ích.

Chủ đầu tư cam kết huy động nguồn lực để triển khai dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiến độ. Sun Group cũng kỳ vọng Trường Vinh sẽ trở thành một trong những công trình góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực đô thị Vinh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đánh giá dự án có vị trí quan trọng trên trục Đại lộ Lê Nin. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị Sun Group tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức triển khai dự án khoa học, chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật. Trong quá trình xây dựng, nhà đầu tư phải đặc biệt chú trọng kiến trúc, cảnh quan, cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đi kèm, bảo đảm tính đồng bộ của toàn dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu. Ảnh: Phan Quỳnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực; kiểm soát chặt chất lượng thi công, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Việc tổ chức thi công cần hạn chế ảnh hưởng đến giao thông cũng như đời sống của người dân trong khu vực.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền để dự án triển khai đúng tiến độ. Cùng với việc đồng hành, các cơ quan quản lý phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch, trật tự xây dựng và chất lượng công trình.