Nghệ An tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 13159/UBND-NN về việc chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.
Trước đó, trong các ngày 24/9 và 7/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi tại các địa bàn Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và Đô Lương.
Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát hiện một số doanh nghiệp được cấp phép khai thác nhưng không có bến, bãi tập kết; việc niêm yết giá chưa phù hợp. Một số đơn vị đã lắp đặt camera, trạm cân và kết nối dữ liệu nhưng vị trí chưa đáp ứng yêu cầu, chưa kiểm soát hiệu quả sản lượng khoáng sản thực tế tại mỏ và bến, bãi.
Để khắc phục những tồn tại, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát, sỏi tuân thủ đúng phạm vi, thời gian, công suất, thiết kế và nội dung giấy phép được cấp. Các đơn vị phải lắp đặt, vận hành camera, trạm cân đúng quy định, đồng thời duy trì kết nối dữ liệu thường xuyên với hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản do Mobifone Nghệ An xây dựng.
Camera phải giám sát toàn bộ phương tiện ra, vào mỏ và bến, bãi. Trạm cân cần được bố trí tại vị trí phù hợp, bảo đảm kiểm soát toàn bộ sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển và kinh doanh.
Các doanh nghiệp cũng phải niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến, bãi; thực hiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ đối với toàn bộ sản lượng khoáng sản khai thác, tập kết và xuất bán.
Đáng chú ý, những mỏ, bến, bãi không đáp ứng yêu cầu phải dừng hoạt động để khắc phục. Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp phải báo cáo UBND xã, phường kiểm tra, xác nhận trước khi hoạt động trở lại. Tỉnh đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp lập hồ sơ nâng công suất khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các xã, phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Công an cấp xã kiểm tra việc lắp đặt, vận hành camera, trạm cân, truyền dữ liệu; giám sát việc niêm yết giá và xuất hóa đơn. Các địa phương phải đình chỉ hoạt động đối với những trường hợp không có bến, bãi hoặc không đáp ứng yêu cầu về thiết bị và kết nối dữ liệu giám sát.
Sở Công Thương Nghệ An được giao theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ nâng công suất khai thác, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Công an tỉnh phối hợp kiểm tra việc chấp hành đình chỉ hoạt động, kiểm soát hóa đơn, chứng từ trong khai thác, kinh doanh và vận chuyển khoáng sản.
Trong khi đó, Thuế tỉnh phối hợp với Mobifone Nghệ An hướng dẫn kết nối dữ liệu trạm cân với phần mềm hóa đơn điện tử và hệ thống giám sát, bảo đảm kê khai thuế phù hợp với sản lượng thực tế. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vật liệu xây dựng, thu thập thông tin để công bố giá sát với thị trường.
UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Mobifone Nghệ An khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát khai thác khoáng sản; hỗ trợ doanh nghiệp lắp đặt, vận hành thiết bị và kết nối dữ liệu. Hệ thống phải thể hiện được sản lượng khoáng sản cùng biển kiểm soát phương tiện, phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Đối với các tổ công tác thuộc đoàn kiểm tra của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng; đồng thời đôn đốc doanh nghiệp và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo.
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