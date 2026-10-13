Nghệ An vinh danh 21 doanh nghiệp, 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,75%, thu ngân sách đạt 25.711 tỷ đồng, Nghệ An ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa và trao Bằng khen cho các Doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: PT

Chiều 13/10, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời động viên doanh nhân tiếp tục vượt khó, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo thông tin tại chương trình, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội Nghệ An 9 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,75%, riêng quý III đạt 10,11%, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này đưa Nghệ An đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 14/34 địa phương. Thu ngân sách nhà nước đạt 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán.

Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 107.500 tỷ đồng, gấp 3,15 lần cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,49 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Đóng góp vào kết quả trên có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân. Toàn tỉnh hiện có khoảng 19.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 500.000 lao động và đóng góp khoảng 90% tổng thu nội địa.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An dự Chương trình. Ảnh: PT

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, thuận lợi và ổn định; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, không để khó khăn kéo dài làm mất cơ hội của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng ưu tiên hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, logistics, năng lượng và hạ tầng số, qua đó mở rộng không gian đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng.

Cùng với đó, Nghệ An tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa và Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: PT

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trong tháng 11/2026, Tỉnh ủy dự kiến ban hành Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2030, với các giải pháp xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 30.000 - 32.000 doanh nghiệp hoạt động.

Trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp, doanh nhân cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, tăng cường kết nối và hỗ trợ hội viên.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 doanh nhân và 21 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026.