Nghệ An tập trung giải phóng mặt bằng đường ven biển, gỡ vướng đất quốc phòng nâng cấp sân bay Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 745/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành giao thông vận tải.

Công văn nêu rõ uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh, gồm 3 dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), Đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ), Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2). Từ ngày 01/6/2023 đến nay, các dự án đã bàn giao mặt bằng thêm được 4,2km/9,29km.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tích chủ động, tích cực bám sát bộ, ngành trung ương để thực hiện hồ sơ thủ tục về dự án đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ đến nay một số tồn tại, vướng mắc tại các dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó, vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đang còn 5,03km chưa được bàn giao cho chủ đầu tư.

Được biết, dự án đường ven biển từ Nghi Sơn - Cửa Lò đoạn từ Km7-Km76 có tổng chiều dài toàn tuyến 64,47 km, đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Dự án có quy mô đường cấp III đồng bằng, có 8 cầu, trong đó có 5 cầu lớn, với tổng mức đầu tư là 4.651 tỷ đồng.

Để đáp ứng tiến độ triển khai các dự án trọng điểm cấp tỉnh, lãnh đạo tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc khác, kịp thời có văn bản gửi các sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn giải quyết, đồng thời gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), lãnh đạo tỉnh đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư những đoạn còn lại khoảng 0,55km.

Theo đó, đối với đất ở, đất vườn còn 0,45km/23 hộ, tập trung áp giá, thẩm định, công khai, ký dân, phê duyệt phương án và chi trả đối với các hộ không tái định cư. Bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2023. Đồng thời, áp giá, thẩm định, công khai, ký dân, phê duyệt phương án, chi trả, bốc thăm giao đất các hộ phải tái định cư. Bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2023.

UBND huyện Quỳnh Lưu tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 1,9km còn lại. UBND huyện Nghi Lộc tập trung bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 1 ,98km còn lại...

Giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Giao thông vận tải và là chủ đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đề nghị sở tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra; khẩn trương tổ chức thi công xây dựng đối với các đoạn đã được bàn giao mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh để việc thi công xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, rà soát lại hồ sơ các dự án, kịp thời điều chỉnh những tồn tại, bất cập, lâu dài có thể ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là việc tiêu thoát nước của khu vực, không để ngập lụt cục bộ xảy ra do triển khai các dự án.

Đồng thời, "tiếp tục bám sát, kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải về các hồ sơ, thủ tục liên quan về dự án đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh", lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đề nghị.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục tích cực hỗ trợ, khẩn trương hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính hoàn thành thủ tục chuyển giao về tỉnh 5,62 ha đất quốc phòng quản lý để triển khai dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Hiện Cảng hàng không quốc tế Vinh đang khai thác 9 đường bay, 6 hãng hàng không, với tần suất bình quân 26 - 28 chuyến bay/ngày (tương ứng với 52 - 56 lượt cất, hạ cánh/ngày). Lượng hành khách thông qua cảng năm 2022 đạt 2,6 triệu hành khách, đã quá tải so với công suất hiện nay.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các sở, ngành khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các dự án trọng điểm của tỉnh.