Nghệ An thêm dự án 150 triệu USD, lập mốc lịch sử thu hút vốn FDI

Ngày 20/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina của Tập đoàn Sunny và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập WHA với Tập đoàn Sunny và các nhà cung cấp.

Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina của Tập đoàn Sunny là Dự án chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp môdun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô và các thiết bị điện tử khác; với quy mô sử dụng đất gần 43 ha, tổng mức đầu tư 150 triệu USD, sử dụng khoảng 20.000 lao động.

Ngày 5/7/2023, Tập đoàn Sunny đã bắt đầu nghiên cứu, khảo sát địa điểm đầu tư tại Nghệ An. Sau 2 tháng, ngày 12/9, Tập đoàn Sunny đã quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp WHA và nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Quang cảnh lễ trao Giấy chứng nhận

Tính đến nay, chỉ sau 1 tuần kể từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất đầu tư, ngày 20/9/2023, tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) của nhà đầu tư Summit Optical Investment Limited.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 42,8 ha, tại Lô B-2-1 và B-2-2, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Nghi Đồng, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.591,3 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD)

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu đến ngày 28/2/2067. Dự kiến đến quý 4/2025 dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động chính thức, sử dụng khoảng 20.000 lao động.

Mục tiêu dự án là sản xuất linh kiện điện tử (bao gồm: Sản xuất, gia công thấu kính thủy tinh, thấu kính nhựa, mô-đun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô, lidar, màn hình head-up display (HUD), đèn pha thông minh, thiết bị kiểm tra quang điện quang và các thiết bị điện tử khác…)

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại sự kiện trên

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina là một dấu mốc quan trọng với tỉnh Nghệ An, lần đầu tiên thu hút vốn FDI của tỉnh vượt mốc trên 1 tỷ USD/năm. Theo đó, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,27 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành thu hút FDI hàng đầu Việt Nam. Lũy kế đến nay tỉnh Nghệ An có 130 dự án FDI đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,85 tỷ USD. Tỉnh Nghệ An không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất để thu hút các dự án lớn, dự án động lực, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển với các đối tác chiến lược.

Khu công nghiệp WHA đón dự án FDI mới với tổng mức đầu tư 150 triệu USD

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các Sở, ban, ngành, huyện Nghi Lộc, đơn vị chức năng liên quan chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư xây dựng và triển khai hoạt động của Dự án. Cụ thể, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ quá trình hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng và vận hành dự án theo đúng Hồ sơ đề xuất và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chủ trì phối hợp với các cơ quan, huyện Nghi Lộc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các điều kiện để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu Dự án, bảo đảm an toàn trong và xung quanh Khu công nghiệp WHA. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Sunny chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp WHA và các ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đúng quy định. Sử dụng thiết bị mới, hiện đại, công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn về môi trường. Xây dựng và vận hành nhà máy theo đúng mục tiêu, tiến độ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường.