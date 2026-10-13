TP. Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

TP. Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Các doanh nghiệp được vinh danh ghi nhận tổng doanh thu hơn 484.000 tỷ đồng, đồng thời đóng góp đáng kể cho ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế Thành phố...

Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026. Ảnh: BTC.

Ngày 13/10/2026, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, tổ chức lễ kỷ niệm và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026.

Theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, năm nay có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được công nhận danh hiệu.

Cuộc bình chọn “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu” được UBND Thành phố công nhận và tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, quy định của Nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Đối với doanh nhân, danh hiệu ghi nhận những cá nhân có đóng góp trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Điểm mới của kỳ bình chọn năm 2026 là áp dụng quy chế xét chọn theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, các tiêu chí về mức độ thực hành bộ tiêu chuẩn ESG, năng lực chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức quản trị và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường mới được chú trọng hơn.

Ban tổ chức đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, cung cấp các loại hình dịch vụ chuyển đổi số; sản xuất sản phẩm sạch, xanh, có trách nhiệm với môi trường; thực hiện kinh tế tuần hoàn và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhận định Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, nguồn lực đa dạng và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Luật Phát triển đô thị mở ra thêm cơ sở pháp lý cho giai đoạn mới. Thành phố cần chủ động biến lợi thế về thể chế và không gian thành môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và có tính dự báo.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh ba thông điệp trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, chính quyền Thành phố phải thực sự đồng hành, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, tập trung xử lý vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhân lực, công nghệ, thị trường.

Thứ hai, doanh nghiệp phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nhân lực; đồng thời đề cao tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội.

Thứ ba, phát huy vai trò đại diện, kết nối và kiến tạo chính sách của cộng đồng doanh nghiệp. Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố cần làm cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC. “TP. Hồ Chí Minh từ lâu là thành phố của những con người năng động, cởi mở, dám nghĩ, dám làm. Sau mỗi thử thách, doanh nghiệp Thành phố đều biết cách thích nghi và tiến về phía trước. Tuy nhiên, chặng đường tới không chỉ là vượt qua khó khăn, mà còn phải vươn lên tầm cao mới. Từ những doanh nghiệp mạnh của Thành phố, cần có thêm những doanh nghiệp mạnh của Việt Nam; từ những thương hiệu trong nước, cần có thêm những thương hiệu được thế giới biết đến và trân trọng. Cùng với năng lực kinh doanh, doanh nhân cần có khát vọng đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và đất nước, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nhân đoàn kết, doanh nghiệp vững mạnh và TP. Hồ Chí Minh thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình”.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, cho rằng TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tiêu chuẩn xanh và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục thay đổi.

Theo ông Tín, doanh nghiệp Thành phố cần đổi mới nhanh hơn, nâng cao năng lực quản trị, năng suất và khả năng cạnh tranh quốc tế. Chuyển đổi số cần hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành, thấu hiểu khách hàng và đẩy nhanh quá trình ra quyết định; chuyển đổi xanh là bước chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn. Đặc biệt, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư vào con người, bởi chất lượng nguồn nhân lực quyết định khả năng phát triển bền vững.

Trong quá trình này, Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh xác định vai trò là cầu nối và tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp, tập trung phản ánh kiến nghị đến chính quyền, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng xúc tiến thương mại, kết nối thị trường.

Về định hướng hoạt động thời gian tới, Chủ tịch HUBA Mai Hữu Tín cho biết Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng góp ý, phản biện chính sách, tổng hợp kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đề xuất giải pháp khả thi.

HUBA sẽ tiếp tục tăng cường liên kết doanh nghiệp theo ngành, địa bàn, kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đồng thời, Liên đoàn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thông qua đào tạo nhân lực, kết nối chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hội viên, cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác, mở rộng cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế; khuyến khích doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm, chăm lo người lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.