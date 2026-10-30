Nghi vấn Binance bị hack, hơn 6 tỷ USD bị chuyển khỏi ví nóng

Theo dữ liệu on-chain, dòng tiền lớn đã xuất hiện trên nhiều blockchain, bao gồm 3,53 tỷ USD trên Ethereum, 1,45 tỷ USD trên Bitcoin, 628 triệu USD trên Tron, 293 triệu USD trên XRP và 38 triệu USD trên Arbitrum, Optimism cùng Base. Ban đầu, tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng được ghi nhận là 5,64 tỷ USD, nhưng sau đó đã tăng lên 6,17 tỷ USD.
Theo Coin68, vụ việc bắt đầu được chú ý khi tài khoản @spreekaway phát hiện lượng lớn tài sản từ ví Binance được chuyển sang một địa chỉ mới tạo. Các ví nóng của Binance như Binance 14, Binance 16 và Binance Hot Wallet 34 đã tham gia vào chuỗi giao dịch đáng ngờ này.
Đặc biệt, Binance 14 đã chuyển 167.464 ETH cùng 63 loại token, bao gồm khoảng 1,615 tỷ USDT, vào lúc 20:24 UTC ngày 29/10.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng hacker đã lợi dụng cơ chế ủy quyền EIP-7702 của Ethereum để chiếm quyền kiểm soát ví. Cơ chế này cho phép chủ ví cấp quyền cho một chương trình tự động thực hiện giao dịch thay mình. Một khi quyền này được chấp thuận, chương trình có thể chuyển tiền và token ra khỏi ví mà không cần chủ ví xác nhận từng lần.
Odysseas Lamtzidi, nhà sáng lập công ty bảo mật Phylax Systems, đã phát hiện rằng ví Binance 14 đã thiết lập quyền ủy nhiệm EIP-7702 vào lúc 20:20:59 UTC ngày 29/10. Chỉ hơn ba phút sau, một địa chỉ khác đã gọi hàm sweep() để chuyển ETH và hàng loạt token khỏi ví.
Trong khi các chuyên gia bảo mật tiếp tục truy vết dòng tiền, các đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thị trường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn. Tether đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT, trong khi Circle đã phong tỏa hơn 800 triệu USDC liên quan đến sự cố. Ripple cũng đã tham gia chặn dòng tiền liên quan, phong tỏa thêm khoảng 200 triệu USD.
Sự cố này đã gây ra làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường tiền mã hóa. Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 77.000 USD, trong khi Ethereum và BNB cũng chịu sức ép bán ra. Tổng giá trị các vị thế phái sinh tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 24 giờ tiến sát 1 tỷ USD.
Giữa lúc cộng đồng crypto hoang mang, Binance đã khẳng định tài sản người dùng vẫn được bảo vệ và đang khẩn trương điều tra sự cố. Đồng sáng lập Binance Yi He cam kết rằng sàn sẽ bồi thường đầy đủ cho người dùng. Tuy nhiên, với quy mô của sự cố, thị trường vẫn đang chờ đợi những động thái tiếp theo từ Binance để làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.
Sự kiện quốc tế về bán dẫn quy mô lớn sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ doanh nghiệp từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 200 gian hàng, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu...
HP, Asus và Acer được cho là đã chuyển một phần năng lực sản xuất máy tính PC trở lại Trung Quốc trong bối cảnh chi phí linh kiện ngày càng tăng…
Đông Nam Á đang bước vào thời kỳ bùng nổ đầu tư khi xuất khẩu chip tăng mạnh, góp phần đưa các nền kinh tế như Việt Nam và Philippines gia tăng thu nhập...
Từ những khó khăn ban đầu trong chăn nuôi, anh Lô Văn Danh, dân tộc Thái, ở bản Tạt, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, đã từng bước tìm hướng phát triển kinh tế gia đình bằng cách học hỏi kỹ thuật, cải tạo chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại lợi nhuận hơn 130 triệu đồng mỗi năm, trở thành kinh nghiệm để nhiều người dân địa phương tham khảo, học tập…
Việc công nhận lẫn nhau chữ ký số giữa Việt Nam và các nước vẫn đối mặt với những rào cản về pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế quản lý...
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quy định rõ, việc mở rộng quyền sở hữu công trình có thể dẫn đến cách hiểu rằng người mua đồng thời được nhận quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sàn, trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương đã đặt ra giới hạn rất rõ về vấn đề này.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...