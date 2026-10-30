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Nghi vấn Binance bị hack, hơn 6 tỷ USD bị chuyển khỏi ví nóng

M Minh Hà

Rạng sáng 30/10 giờ Việt Nam, cộng đồng tiền mã hóa toàn cầu "chấn động" trước thông tin hàng tỷ USD tài sản đã bị chuyển khỏi các ví nóng của sàn giao dịch Binance. Nhiều nhà đầu tư lo ngại đây có thể vụ hack lớn nhất trong lịch sử thị trường crypto, với tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng lên tới 6,17 tỷ USD…

Nghi vấn Binance bị hack, hơn 6 tỷ USD bị chuyển khỏi ví nóng - Ảnh minh họa: Reuters.
Nghi vấn Binance bị hack, hơn 6 tỷ USD bị chuyển khỏi ví nóng - Ảnh minh họa: Reuters.

Theo dữ liệu on-chain, dòng tiền lớn đã xuất hiện trên nhiều blockchain, bao gồm 3,53 tỷ USD trên Ethereum, 1,45 tỷ USD trên Bitcoin, 628 triệu USD trên Tron, 293 triệu USD trên XRP và 38 triệu USD trên Arbitrum, Optimism cùng Base. Ban đầu, tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng được ghi nhận là 5,64 tỷ USD, nhưng sau đó đã tăng lên 6,17 tỷ USD.

Theo Coin68, vụ việc bắt đầu được chú ý khi tài khoản @spreekaway phát hiện lượng lớn tài sản từ ví Binance được chuyển sang một địa chỉ mới tạo. Các ví nóng của Binance như Binance 14, Binance 16 và Binance Hot Wallet 34 đã tham gia vào chuỗi giao dịch đáng ngờ này.

Đặc biệt, Binance 14 đã chuyển 167.464 ETH cùng 63 loại token, bao gồm khoảng 1,615 tỷ USDT, vào lúc 20:24 UTC ngày 29/10.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng hacker đã lợi dụng cơ chế ủy quyền EIP-7702 của Ethereum để chiếm quyền kiểm soát ví. Cơ chế này cho phép chủ ví cấp quyền cho một chương trình tự động thực hiện giao dịch thay mình. Một khi quyền này được chấp thuận, chương trình có thể chuyển tiền và token ra khỏi ví mà không cần chủ ví xác nhận từng lần.

Odysseas Lamtzidi, nhà sáng lập công ty bảo mật Phylax Systems, đã phát hiện rằng ví Binance 14 đã thiết lập quyền ủy nhiệm EIP-7702 vào lúc 20:20:59 UTC ngày 29/10. Chỉ hơn ba phút sau, một địa chỉ khác đã gọi hàm sweep() để chuyển ETH và hàng loạt token khỏi ví.

Trong khi các chuyên gia bảo mật tiếp tục truy vết dòng tiền, các đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất thị trường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn. Tether đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT, trong khi Circle đã phong tỏa hơn 800 triệu USDC liên quan đến sự cố. Ripple cũng đã tham gia chặn dòng tiền liên quan, phong tỏa thêm khoảng 200 triệu USD.

Sự cố này đã gây ra làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường tiền mã hóa. Bitcoin có thời điểm giảm xuống dưới 77.000 USD, trong khi Ethereum và BNB cũng chịu sức ép bán ra. Tổng giá trị các vị thế phái sinh tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 24 giờ tiến sát 1 tỷ USD.

Giữa lúc cộng đồng crypto hoang mang, Binance đã khẳng định tài sản người dùng vẫn được bảo vệ và đang khẩn trương điều tra sự cố. Đồng sáng lập Binance Yi He cam kết rằng sàn sẽ bồi thường đầy đủ cho người dùng. Tuy nhiên, với quy mô của sự cố, thị trường vẫn đang chờ đợi những động thái tiếp theo từ Binance để làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

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