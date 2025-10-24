Ông Trump chính thức ân xá cho nhà sáng lập Binance

Với lệnh ân xá toàn phần và vô điều kiện, Changpeng Zhao, tỷ phú được biết đến với biệt danh “CZ”, có thể trở lại điều hành Binance, mở rộng hoạt động tại Mỹ trong bối cảnh thị trường tiền điện tử được kỳ vọng bùng nổ dưới thời chính quyền Trump...

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký lệnh ân xá cho Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, theo thông báo của Nhà Trắng hôm thứ năm.

Động thái này được xem là bước đi mới nhất của ông Trump nhằm thúc đẩy ngành tiền điện tử và “xóa bỏ những sai phạm trong quá khứ” của nhiều nhân vật trong lĩnh vực này.

CZ là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong thế giới tiền số.

Ông rời vị trí Giám đốc điều hành Binance năm 2023, sau khi sàn giao dịch này bị cáo buộc không duy trì hệ thống chống rửa tiền hiệu quả và phải nộp phạt 4,3 tỷ USD – một trong những khoản phạt lớn nhất lịch sử ngành tiền điện tử.

Trên mạng xã hội X, Zhao viết: “Tôi vô cùng biết ơn vì sự ân xá này, và cảm ơn Tổng thống Trump vì đã giữ vững cam kết với công bằng, đổi mới và công lý. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa nước Mỹ trở thành Thủ đô của tiền điện tử".

Ngành tiền điện tử được cho là đã đóng góp mạnh tay cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump.

Năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ từng thông báo Binance không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tổ chức như Hamas, al-Qaeda và những trang web buôn bán tài liệu lạm dụng trẻ em. Vị tỷ phú này đã nộp phạt 50 triệu USD và tháng 4/2024 bị kết án 4 tháng tù giam tại Mỹ. Dù vậy, ông vẫn giữ cổ phần tại Binance, trong khi người kế nhiệm do chính ông bổ nhiệm đảm nhận vai trò điều hành.

“Tôi đã phạm sai lầm và chịu trách nhiệm cho điều đó”, Zhao từng nói khi tuyên bố từ chức.

Với lệnh ân xá toàn phần và vô điều kiện, CZ có thể trở lại điều hành Binance, mở rộng hoạt động tại Mỹ trong bối cảnh thị trường tiền điện tử được kỳ vọng bùng nổ dưới thời chính quyền Trump.

Người phát ngôn của Binance đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì “sự lãnh đạo và tầm nhìn dành cho tương lai của ngành tiền điện tử”.

Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống quyền ân xá rất rộng, cho phép xoá bỏ các bản án hình sự liên bang hoặc giảm nhẹ hình phạt cho người bị kết án. Trong lịch sử, hầu hết các tổng thống thường chỉ sử dụng quyền này vào cuối nhiệm kỳ, nhưng không có quy định nào bắt buộc họ phải làm như vậy.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần sử dụng "quyền khoan hồng".

CZ chỉ là một trong số nhiều doanh nhân và nhân vật trong giới tiền điện tử được ông Trump ân xá gần đây, bên cạnh những người từng bị kết tội trong các vụ án tài chính.

Theo các nguồn tin từ Reuters, Binance cũng có liên hệ với một trong những dự án tiền điện tử của gia đình Trump, mang tên World Liberty Financial.

Vào tháng 5, Binance đã chấp nhận stablecoin USD1 của World Liberty để thanh toán khoản đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch của công ty MGX tại Abu Dhabi. Quyết định này được đưa ra, chỉ hai tháng sau khi USD1 ra mắt, đã giúp stablecoin của gia đình Trump nhanh chóng mở rộng quy mô và hiện chiếm phần lớn lượng USD1 đang lưu hành.

Trước đó, vào tháng 3, ông Trump cũng ân xá cho ba nhà sáng lập sàn giao dịch BitMEX, những người bị kết tội năm 2022 vì vi phạm quy định chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Tháng 1, ông Trump ân xá cho Ross Ulbricht, người sáng lập chợ đen trực tuyến Silk Road đang thụ án tù chung thân, một nhân vật nổi tiếng nhưng gây tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử.

Không chỉ trong lĩnh vực tiền số, ông Trump còn ân xá cho nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola, từng bị kết tội gian lận, và giảm án cho lãnh đạo của startup Ozy Media (doanh nghiệp này đã phá sản).

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã ký lệnh ân xá cho khoảng 1.500 người bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021, động thái khiến dư luận Mỹ dấy lên nhiều tranh cãi.