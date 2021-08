Nghiên cứu của Anh: Biến chủng Delta làm tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện

Bệnh nhân mắc Covid-19 do biến chủng Delta có khả năng phải nhập viên cao gấp đôi so với những người mắc biến chủng Alpha - một nghiên cứu mới của Anh cho hay. Điều này đặt ra nguy cơ hệ thống y tế của nhiều quốc gia phải đối mặt sức ép lớn trong mùa đông năm nay.

Hãng tin Bloomberg nghiên cứu được cơ quan y tế cộng đồng Anh (PHE) và Đại học Cambridge thực hiện dựa trên 43.000 ca nhiễm Covid-19 ở nước này, trong đó phần lớn là những người chưa tiêm vaccine và chỉ có một số ít đã tiêm vaccine. Không chỉ phản ánh sự nguy hiểm của biến chủng Delta, kết quả công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Infectious Disease vào ngày 27/8 còn phản ánh hiệu quả của vaccine trong việc chống lại nguy cơ nhập viện do hai biến chủng.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá những ca Covid dương tính trong thời gian từ ngày 29/3 đến ngày 23/5, phân tích các mẫu virus bằng phương pháp giải trình tự gen toàn bộ để xác định từng bệnh nhân mắc biến chủng nào. Gần 3/4 trong số các bệnh nhân trong cuộc nghiên cứu chưa được tiêm vaccine, 24% mới tiêm 1 mũi, và 2% đã tiêm đủ 2 mũi.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy biến chủng Delta, loại được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, có khả năng lây nhiễm cao hơn 50% so với các biến chủng khác. Đến nay, Delta đã lan ra hơn 130 quốc gia trên thế giới và trở thành biến chủng chủ đạo ở nhiều nước. Khi trẻ em quay trở lại trường vào mùa thu này và nhiều quốc gia dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt để chống dịch, những phát hiện mới của các nhà nghiên cứu Anh là một chỉ báo cho thấy bệnh viện ở nhiều quốc gia có thể rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân.

“Phân tích của chúng tôi cho thấy nếu không có tiêm chủng, bất kỳ đợt bùng dịch nào do biến chủng Delta cũng đặt ra gánh nặng lớn hơn cho hệ thống y tế so với biến chủng Alpha”, nhà thống kê học cấp cao Anne Presanis, một trong những tác giả của nghiên cứu, nhận định. “Tiêm chủng đầy đủ là điều tối quan trọng để giảm nguy cơ mắc Covid có triệu chứng do biến chủng Delta”.

Trong thời gian hai tháng của cuộc nghiên cứu, 80% số ca nhiễm là do Alpha và 20% là do Delta, trong đó Delta lây nhanh tới mức chiếm 2/3 số ca nhiễm trong tuần cuối cùng.

Một nghiên cứu ở Scotland hồi tháng 6 cũng kết luận rằng biến chủng Delta làm tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện so với biến chủng Alpha - loại phát hiện đầu tiên ở Kent, Anh.

Tại Mỹ, biến chủng Delta đã khiến số bệnh nhân phải nhập viên vì Covid vượt ngưỡng 100.000 ca, cao nhất 8 tháng. Dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho thấy vào ngày 27/8, nước này có 101.433 ca nằm viện do mắc Covid.

Số người trẻ phải nhập viện vì Covid ở Mỹ đang tăng với tốc độ kỷ lục, một phần do tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm này còn thấp. Đối với người già ở Mỹ, tỷ lệ số ca nhập viện vì Covid tính trên mỗi 100.000 người lại giảm so với những đợt dịch trước, có thể do tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm này cao.

Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,3% số ca nhiễm Covid nằm viện ở Mỹ. Nước này chưa tiêm vaccine Covid cho trẻ dưới 12 tuổi nhưng hy vọng sẽ có phê duyệt để nhóm tuổi này được tiêm vaccine Pfizer từ mùa thu năm nay.

Kỷ lục số ca nhập viện vì Covid ở Mỹ được thiết lập vào đợt dịch hồi tháng 1, với 142.000 ca.

Theo Cơ quan Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, nước này hiện đã tiêm được ít nhất 1 mũi vaccine Covid cho 61% dân số và tiêm đủ được 52,5%.