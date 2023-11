Người mua nhà rục rịch đón sóng dịp cuối năm

Có kế hoạch mua nhà vào cuối năm 2022, nhưng việc lãi suất tăng cao từ tháng 9/2022, trong khi giá nhà không giảm khiến anh Tiến Thành đang trọ tại Cầu Giấy (Hà Nội) đành gác lại dự định và chờ đợi.

MẠNH DẠN "XUỐNG TIỀN"

Tuy nhiên, sau một năm theo dõi diễn biến thị trường, thời điểm này thấy lãi suất giảm, đồng thời cũng có thêm tích luỹ nên anh Thành quyết định xuống tiền mua căn hộ 70m2, thuộc một dự án sắp bàn giao ở ngoại thành vào cuối tháng 11 năm nay. “Nếu không mua, tôi lo ngại giá căn hộ hoặc lãi suất ngân hàng tiếp tục biến động vào thời gian tới. Do đó, với thu nhập từ kinh doanh lúc này, tôi có thể cân đối tài chính để trả nợ ngân hàng”, anh Thành chia sẻ.

Tương tự, chị Thu Hồng (Hà Nội) cho biết, ngay những ngày đầu tiên của quý cuối năm 2023, loạt dự án bất động sản lớn quay trở lại đường đua bán hàng, khiến thị trường bắt đầu nhộn nhịp. Cụ thể ở khu vực phía Bắc, phân khúc căn hộ được bổ sung nguồn cung từ một dự án mới là the Canopy Residences, thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City tại Hà Nội, quy mô khoảng 1.800 căn hộ; và từ giai đoạn mở bán mới của The Moonlight 1 An Lạc, Rose Town Ngọc Hồi. Trong khi khu vực TP. HCM cũng bổ sung nguồn cung bởi giai đoạn mở bán tiếp theo của dự án Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia...

Hơn nữa theo chị, một số ngân hàng đã quyết định đưa lãi suất cho vay mua nhà về dưới 10%/năm. “Đặc biệt có những chủ đầu tư còn mạnh dạn tung thêm nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, càng thôi thúc tôi “xuống tiền” mua nhà để có hỗ trợ tài chính tốt nhất”, chị bày tỏ.

Thực tế, Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính – bất động sản Dat Xanh Services, thông tin: quý 3/2023, các chủ đầu tư đều rất nỗ lực ra hàng, cạnh tranh khốc liệt về chính sách cùng cách thức bán hàng. Các dự án của một số chủ đầu tư miền Bắc và miền Nam hiện áp dụng chính sách thanh toán đợt đầu thấp (khoảng 10% ký hợp đồng mua bán), tỷ lệ thanh toán trả góp chỉ từ 0,5%/tháng. Thời gian thanh toán được kéo dài, giãn tiến độ thanh toán; chính sách hỗ trợ lãi suất dài nhất 8 năm (5 năm sau ngày bàn giao); thời gian ân hạn nợ gốc lên đến 4 năm; giá bán thực tế sau chiết khấu ghi nhận giảm so mặt bằng chung của những đợt mở bán trước…

Tại miền Nam, nhìn chung, các dự án đều áp dụng phương thức thanh toán đợt đầu ít, khoảng 200 - 300 triệu đồng, cho đến khi có thông báo bàn giao; chính sách hỗ trợ lãi suất dài hạn, tối thiểu 24 tháng; giá bán hợp lý, kèm ưu đãi hấp dẫn được nhận xét là cạnh tranh so với thị trường.

Tại miền Trung, chủ đầu tư thực hiện chính sách thanh toán đợt đầu khoảng 10%; hỗ trợ lãi suất dài hạn trong 22 tháng; cùng chung thái độ thận trọng, hoạt động “rumor” (giá “rumor”: giá dự kiến) của dự án được tổ chức tại nhiều địa phương trước khi mở bán. Giá bán xây dựng hợp lý, áp dụng chính sách chiết khấu linh hoạt tùy phương thức thanh toán (từ 7% - 19%).

NGHIÊN CỨU KỸ ĐỂ TẬN DỤNG TỐI ĐA CHÍNH SÁCH

Đưa ra lời khuyên, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết, đối với người mua nhà để ở, điểm đầu tiên và quan trọng nhất đó là họ có thể nhận nhà và vào ở ngay. Nhằm đạt tiêu chí này, chỉ có thể tìm nhà trên thị trường chuyển nhượng hoặc mua nhà sơ cấp trực tiếp từ chủ đầu tư tại dự án sắp bàn giao.

Tuy nhiên, nếu như trước đây, giai đoạn dự án bàn giao thường sẽ hết hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư, thì thời điểm này người mua nhà vẫn tìm thấy những dự án đang trong giai đoạn bàn giao, nhưng vẫn được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất. Đây là điểm khác biệt của thị trường thời điểm này.

Nếu đang sẵn nguồn tiền (từ 70%), người mua nên thanh toán sớm và giảm trực tiếp vào giá, còn nếu dòng tiền không dồi dào, nên chọn giãn tiến độ thanh toán.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc dịch vụ tư vấn và phát triển dự án DKRA Group nhận định, quan sát trên thị trường đầu quý 3/2023, bắt đầu xuất hiện dòng tiền từ một số nhà đầu tư “bắt đáy”. Thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ chuyển biến tích cực chậm nhất là vào nửa đầu năm 2024 nhờ những yếu tố như: lãi suất cho vay bất động sản đang giảm; giải ngân đầu tư công tăng mạnh, trong đó nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm lớn cả nước triển khai rầm rộ; tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước ổn định…

Theo ông Thắng đánh giá, mặt bằng giá bán bất động sản đã có sự điều chỉnh trong thời gian qua. Do đó, người mua ở thực, hay đầu tư tích lũy tài sản có thể cân nhắc tìm cho mình một căn nhà phù hợp điều kiện tài chính bản thân, hoặc người mua với mục đích đầu tư thời điểm hiện tại cũng nên xem xét khi thị trường dần xuất hiện những tín hiệu “tạo đáy” rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho rằng lãi suất cho vay đang trên đà giảm chắc chắn giúp giảm tải áp lực tài chính cho nhà đầu tư. Ngoài ra, việc lãi suất huy động điều chỉnh xuống mức thấp như hiện nay cũng khiến dòng tiền đầu tư rời khỏi ngân hàng để quay trở lại các kênh đầu tư hấp dẫn hơn, trong đó, có bất động sản. Vì thế, thị trường bất động sản cuối năm 2023 dù chưa phục hồi ngay nhưng khả năng sẽ thoát khỏi tình cảnh ảm đạm trước đó.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam, dự báo thời gian tới, thị trường bất động sản đón nhận nhiều hơn những thay đổi tích cực, do chính sách mới sau một thời gian bắt đầu phát huy hiệu quả đến thị trường.