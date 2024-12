Nhà máy Z179 và T608 đăng ký chuyển nhượng 350.666 cổ phiếu MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE) thông báo chuyển nhượng phần vốn nhà nước - Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179 sẽ chuyển nhượng 171.057 cổ phiếu MBB theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn với giá chào bán dự kiến 24.401 đồng/cổ phiếu.

Nhà máy Z179 nay là Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Z179 được thành lập ngày 15/3/1971 với nhiệm vụ chính là: Sản xuất phụ tùng xe quân sự, chủ yếu là các loại bánh răng, hộp số, các chi tiết ở gầm xe ôtô. Hiện, Nhà máy là cổ đông tổ chức của MBB.

Tương tự, Công ty TNHH MTV T608 cũng thông qua việc chuyển nhượng 179.609 cổ phiếu, chiếm 0,0034% vốn tại MBB với giá khởi điểm là 24.300 đồng.

Kết thúc quý 3/2024, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1.028.819 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2023 đưa MB góp mặt trong nhóm doanh nghiệp có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt 20.736 tỷ đồng, tăng 3.6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó riêng ngân hàng đạt 20.030 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số về hiệu quả và an toàn của MB duy trì ổn định với ROA và ROE hợp nhất lần lượt ở mức 2,24% và 21,37%, trong đó, với riêng ngân hàng, ROA đạt 2,30%; ROE đạt 22,71%.

Tín dụng 9 tháng đầu năm 2024 của riêng MB tăng trưởng 13,5% so với năm 2023 - đây là mức tăng trưởng tín dụng tốt so với thị trường. Dư nợ cho vay khách hàng riêng ngân hàng tăng trưởng tốt, đạt 664.452 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, công nghiệp phụ trợ.

Do đó, VCBS ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2024 của MBB đạt 31.156 tỷ đồng (+18,4% yoy), tương đương EPS đạt 4.708 đồng/cổ phiếu và BVPS đạt 21.542 đồng/cổ phiếu.

VCBS cho biết đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu MBB với mức giá hợp lý là 28.571 đồng/cổ phiếu dựa trên 2 phương pháp định giá So sánh P/B và Residual Income với mức định giá P/B 1,3x.

Chốt phiên ngày 11/12, giá cổ phiếu MBB tăng nhẹ lên 24.300 đồng/cổ phiếu.