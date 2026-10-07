Nhân viên tài chính Phố Wall có thể nhận thưởng kỷ lục năm nay

Hoạt động giao dịch chứng khoán và ngân hàng đầu tư khởi sắc có thể đưa lợi nhuận trước thuế của các công ty Phố Wall vượt 90 tỷ USD trong năm 2026, đồng thời giúp nhân viên nhận được tiền thưởng cao chưa từng có…

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Theo báo cáo công bố ngày 6/10 của ông Thomas DiNapoli, Tổng kiểm toán bang New York, lợi nhuận trước thuế của ngành chứng khoán tại New York đạt 45,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ sau 6 tháng, lợi nhuận của ngành đã vượt mức 45,3 tỷ USD mà chính quyền thành phố New York từng dự báo cho cả năm.

Nếu duy trì đà tăng trưởng này, lợi nhuận trước thuế cả năm của ngành có thể vượt 90 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức kỷ lục 65,1 tỷ USD ghi nhận năm 2025.

Số liệu lợi nhuận trong báo cáo được tính từ hoạt động môi giới và tự doanh chứng khoán của các công ty thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Trong đó, tự doanh là hoạt động công ty dùng vốn của mình để mua bán chứng khoán.

Ông DiNapoli cho biết nếu không xảy ra biến động kinh tế lớn, kết quả kinh doanh khởi sắc có thể đưa tổng tiền thưởng năm 2026 của nhân viên trong ngành lên mức kỷ lục, với các khoản thưởng được chi trả vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra dự báo cụ thể về mức thưởng.

Triển vọng này cũng được củng cố bởi việc các công ty thành viên NYSE tăng chi cho nhân sự. Trong nửa đầu năm 2026, tổng chi phí lương, thưởng và thù lao bằng cổ phiếu của các công ty này tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, tổng tiền thưởng của ngành chứng khoán tại thành phố New York đã đạt mức kỷ lục 49,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng 9% so với năm trước. Mức thưởng bình quân đạt 246.900 USD mỗi nhân viên, tăng 6%. Số liệu này tính các khoản thưởng bằng tiền mặt, không bao gồm quyền chọn cổ phiếu và những khoản thù lao trả chậm chưa bị khấu trừ thuế.

Tính cả tiền thưởng, thu nhập bình quân của nhân viên trong ngành đạt 561.770 USD trong năm 2025, tăng 11,1% so với năm trước và cao gấp hơn 5 lần mức bình quân của các ngành còn lại trong khu vực tư nhân tại thành phố New York.

Trong năm nay, nhiều công ty lớn tại Phố Wall đã ghi nhận doanh thu kỷ lục ở các mảng kinh doanh chủ chốt, nhờ thị trường biến động mạnh và tâm lý lạc quan trở lại đối với các thương vụ.

Đáng chú ý, ngân hàng Goldman Sachs đã có ba quý liên tiếp lập kỷ lục về doanh thu giao dịch cổ phiếu. Trong mỗi quý này, doanh thu của ngân hàng đều vượt mức cao nhất từng được ghi nhận tại bất kỳ ngân hàng nào trước đó.

Theo báo cáo, nửa đầu năm 2026 là giai đoạn hai quý liên tiếp có kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay của ngành chứng khoán New York. Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tăng 68%, còn doanh thu từ hoạt động quản lý tài khoản và tư vấn tăng 16,4%.

Kết quả kinh doanh khởi sắc của các công ty Phố Wall cũng góp phần thúc đẩy kinh tế và tạo việc làm tại thành phố New York. Năm 2025, ngành này sử dụng 207.400 lao động. Văn phòng Tổng kiểm toán bang New York dự báo ngành sẽ tạo thêm 5.300 việc làm trong năm 2026.

Bên cạnh đó, ngành chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào ngân sách bang New York. Trong năm tài khóa 2025-2026, nguồn thu từ thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân liên quan đến ngành chứng khoán đạt ít nhất 26,3 tỷ USD, tăng gần 29% so với năm tài khóa trước.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng kiểm toán bang cảnh báo những rủi ro liên quan đến xung đột toàn cầu, lạm phát và trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây lo ngại ngày càng lớn đối với cả ngành chứng khoán và bang New York.

Theo báo cáo, khi ngành chứng khoán đóng góp ngày càng nhiều vào nguồn thu thuế của thành phố và bang New York, sự suy giảm của ngành cũng có thể gây tác động lớn hơn đến ngân sách và nền kinh tế toàn khu vực.