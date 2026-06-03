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"Lòng tham" đang lấn át "nỗi sợ" trên Phố Wall

Ngọc Trang

03/06/2026, 18:15

Nhận định của ông David Solomon, CEO ngân hàng Goldman Sachs, cho thấy tâm lý lạc quan đang chi phối thị trường chứng khoán Mỹ, bất chấp các lo ngại về định giá tài sản cao, giá dầu đắt đỏ và lạm phát Mỹ tăng...

Ông David Solomon, CEO ngân hàng Goldman Sachs - Ảnh: Getty Images
Ông David Solomon, CEO ngân hàng Goldman Sachs - Ảnh: Getty Images

Tâm lý này đã góp phần đưa chỉ số S&P 500 lập kỷ lục 11 lần trong tháng trước, tương đương một nửa tổng số phiên giao dịch.

Tại sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế New York ngày thứ Ba (2/6), khi được hỏi liệu thị trường có đủ nhu cầu và nguồn tiền để hấp thụ các thương vụ IPO quy mô rất lớn sắp tới của những công ty công nghệ như SpaceX, OpenAI và Anthropic hay không, ông Solomon cho rằng tâm lý nhà đầu tư hiện nghiêng nhiều về “lòng tham” hơn là “nỗi sợ”.

Cách nói của ông Solomon gợi nhớ tới nguyên tắc nổi tiếng của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”.

Ở đây, “lòng tham” và “nỗi sợ” được dùng để chỉ hai trạng thái tâm lý đối lập của nhà đầu tư trên thị trường tài chính. “Lòng tham” thường được dùng để chỉ tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn, còn “nỗi sợ” phản ánh sự thận trọng, khi nhà đầu tư lo ngại thua lỗ và có xu hướng rút khỏi thị trường.

“Nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót tiền vào cổ phiếu bất chấp những rủi ro về kinh tế và thị trường”, ông Solomon nhận định.

Theo tờ báo Financial Times, nếu kế hoạch niêm yết của các công ty trên được triển khai, đây có thể là những thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Goldman Sachs dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tư vấn và thu xếp các thương vụ này.

Theo ông Solomon, Phố Wall hiện vẫn rất dồi dào thanh khoản cho các thương vụ mới, miễn là tâm lý lạc quan của nhà đầu tư tiếp tục được duy trì.

“Chúng ta rõ ràng đang ở thời điểm mà lòng tham lấn át nỗi sợ. Đây là thực tế và là điều đáng để suy ngẫm”, ông Solomon nói.

Để minh chứng cho nhận định này, ông Solomon nhắc tới phản ứng tương đối nhẹ của thị trường sau khi tập đoàn công nghệ Alphabet công bố kế hoạch huy động 80 tỷ USD gần đây. Goldman Sachs đóng vai trò đại lý phân phối và đồng quản lý sổ lệnh trong thương vụ này.

“Đây là thương vụ phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn lớn nhất từng được thực hiện. Dù quy mô phát hành rất lớn, cổ phiếu vẫn giao dịch tương đối tốt”, ông Solomon nhận xét. Theo ông, đây là ví dụ thực tế đầu tiên cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng đón nhận một thương vụ phát hành cổ phiếu có quy mô rất lớn.

Dù lạc quan về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng của nền kinh tế Mỹ, ông Solomon vẫn cảnh báo tâm lý nhà đầu tư có thể chuyển từ “tham lam sang sợ hãi rất nhanh”. Theo ông, AI có thể giúp Mỹ đạt năng suất cao hơn và duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp trong 10 năm tới, nhưng sự lạc quan hiện nay trên thị trường không phải là điều được bảo đảm lâu dài.

Trong những tháng gần đây, các cổ phiếu Mỹ liên quan đến AI liên tục tăng mạnh. Tuần trước, chỉ số S&P 500 ghi nhận chuỗi tăng theo tuần dài nhất kể từ tháng 12/2023. Chỉ số Nasdaq Composite, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, đã tăng 30% kể từ cuối tháng 3 đến nay. Đà tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu chip nhớ. Cổ phiếu phần mềm cũng phục hồi sau đợt bán tháo hồi đầu năm.

Nhờ lợi nhuận kỷ lục, hãng sản xuất chip nhớ Sandisk dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall, với mức tăng khoảng 630% từ đầu năm. Trong khi đó, nhà sản xuất con chip Micron, hãng sản xuất máy chủ Dell và hãng chip Intel lần lượt tăng 265%, 250% và 191%.

“Đợt giảm 5% của S&P 500 trong quý 1 giờ dường như đã là ký ức xa vời”, bà Lisa Shalett, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Wealth Management, nhận định trong một báo cáo đầu tuần này.

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Từ khóa:

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