"Lòng tham" đang lấn át "nỗi sợ" trên Phố Wall

Tâm lý này đã góp phần đưa chỉ số S&P 500 lập kỷ lục 11
lần trong tháng trước, tương đương một nửa tổng số phiên giao dịch.
Tại sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế New York ngày thứ Ba
(2/6), khi được hỏi liệu thị trường có đủ nhu cầu và nguồn tiền để hấp thụ các
thương vụ IPO quy mô rất lớn sắp tới của những công ty công nghệ như SpaceX, OpenAI và
Anthropic hay không, ông Solomon cho rằng tâm lý nhà đầu tư hiện nghiêng nhiều
về “lòng tham” hơn là “nỗi sợ”.
Cách nói của ông Solomon gợi nhớ tới nguyên tắc nổi tiếng của
nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và
tham lam khi người khác sợ hãi”.
Ở đây, “lòng tham” và “nỗi sợ” được dùng để chỉ
hai trạng thái tâm lý đối lập của nhà đầu tư trên thị trường tài chính. “Lòng
tham” thường được dùng để chỉ tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi
nhuận lớn hơn, còn “nỗi sợ” phản ánh sự thận trọng, khi nhà đầu tư lo ngại thua
lỗ và có xu hướng rút khỏi thị trường.
“Nhà đầu tư vẫn tiếp tục rót tiền vào cổ phiếu bất chấp những
rủi ro về kinh tế và thị trường”, ông Solomon nhận định.
Theo tờ báo Financial Times, nếu kế hoạch niêm yết của các công ty trên được triển khai,
đây có thể là những thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Goldman Sachs dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tư vấn và thu xếp các thương vụ này.
Theo ông Solomon, Phố Wall hiện vẫn rất dồi dào thanh khoản
cho các thương vụ mới, miễn là tâm lý lạc quan của nhà đầu tư tiếp tục được duy
trì.
“Chúng ta rõ ràng đang ở thời điểm mà lòng tham lấn át nỗi sợ.
Đây là thực tế và là điều đáng để suy ngẫm”, ông Solomon nói.
Để minh chứng cho nhận định này, ông Solomon nhắc tới phản ứng
tương đối nhẹ của thị trường sau khi tập đoàn công nghệ Alphabet công bố kế hoạch
huy động 80 tỷ USD gần đây. Goldman Sachs đóng vai trò đại lý phân phối và đồng quản lý sổ lệnh
trong thương vụ này.
“Đây là thương vụ phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn lớn
nhất từng được thực hiện. Dù quy mô phát hành rất lớn, cổ phiếu vẫn giao dịch
tương đối tốt”, ông Solomon nhận xét. Theo ông, đây là ví dụ thực tế đầu
tiên cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng đón nhận một thương vụ phát hành cổ phiếu
có quy mô rất lớn.
Dù lạc quan về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và
triển vọng của nền kinh tế Mỹ, ông Solomon vẫn cảnh báo tâm lý nhà đầu tư có thể
chuyển từ “tham lam sang sợ hãi rất nhanh”. Theo ông, AI có thể giúp Mỹ đạt
năng suất cao hơn và duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp trong 10 năm tới, nhưng sự
lạc quan hiện nay trên thị trường không phải là điều được bảo đảm lâu dài.
Trong những tháng gần đây, các cổ phiếu Mỹ liên quan đến AI
liên tục tăng mạnh. Tuần trước, chỉ số S&P 500 ghi nhận chuỗi tăng theo tuần
dài nhất kể từ tháng 12/2023. Chỉ số Nasdaq Composite, nơi tập trung nhiều cổ
phiếu công nghệ, đã tăng 30% kể từ cuối tháng 3 đến nay. Đà tăng này chủ yếu được
dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu chip nhớ. Cổ phiếu phần mềm
cũng phục hồi sau đợt bán tháo hồi đầu năm.
Nhờ lợi nhuận kỷ lục, hãng sản xuất chip nhớ Sandisk dẫn đầu
đà tăng trên Phố Wall, với mức tăng khoảng 630% từ đầu năm. Trong khi đó, nhà sản
xuất con chip Micron, hãng sản xuất máy chủ Dell và hãng chip Intel lần lượt
tăng 265%, 250% và 191%.
“Đợt giảm 5% của S&P 500 trong quý 1 giờ dường như đã là ký ức xa vời”, bà Lisa Shalett, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Wealth
Management, nhận định trong một báo cáo đầu tuần này.