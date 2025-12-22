Nhìn lại biến động của các thị trường chứng khoán lớn năm 2025

Đồ họa thông tin dưới đây điểm lại diễn biến của các thị trường chứng khoán lớn cùng những cột mốc tạo ra các nhịp tăng - giảm trong năm.

Dựa trên dữ liệu tỷ suất sinh lời theo giá và tính bằng nội tệ của từng thị trường, bảng xếp hạng tính đến ngày 17/12 cho thấy các thị trường dẫn đầu và tụt lại trong năm 2025.

Nhật Bản đứng đầu với mức sinh lời 24%, cao hơn 4 điểm phần trăm so với Anh, thị trường đứng thứ hai. Trong khi đó, Mỹ ghi nhận mức sinh lời 14%, đứng thứ hai từ dưới lên trong nhóm thị trường được phân tích.

Ngày 2/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách áp thuế quan toàn cầu nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại với phần lớn các nền kinh tế và hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước. Sự kiện này, được ông Trump gọi là Ngày Giải phóng, khiến tất cả thị trường chứng khoán lớn đồng loạt giảm điểm khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng thương mại và tăng trưởng.

Sau Ngày Giải phóng, nếu quan sát dữ liệu theo ngày, thay vì dữ liệu theo tuần trong đồ họa, Nhật Bản và châu Âu ghi nhận mức giảm mạnh nhất, còn Anh là thị trường mất nhiều thời gian nhất để hồi phục. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ giảm ít nhất và thời gian điều chỉnh cũng ngắn nhất. Một phần nguyên nhân là chỉ 12% nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa, trong khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ chỉ tương đương 2,1% GDP của nước này.

Từ sau sự kiện này đến cuối năm, tất cả thị trường chứng khoán lớn đều đã phục hồi. Tại Nhật Bản, chứng khoán lập đỉnh mới vào ngày 6/10 sau khi bà Sanae Takaichi được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền, mở đường để trở thành thủ tướng. Đà tăng chủ yếu dựa trên kỳ vọng chi tiêu chính phủ sẽ mạnh hơn và chính sách tiền tệ duy trì ổn định dưới chính quyền mới.

Tại Mỹ, thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi nước này đạt thỏa thuận "đình chiến" thương mại với Trung Quốc. Đà đi lên còn được củng cố nhờ các đợt cắt giảm lãi suất, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và tiêu dùng nội địa vững vàng.