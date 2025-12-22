Giá vàng 2026 khó lặp lại tốc độ tăng của năm nay

Dù còn hơn 1 tuần nữa năm 2025 mới chính thức khép lại, nhưng đến thời điểm này, có thể nói rằng các nhà đầu tư vàng đã có thể ăn mừng một năm thắng lớn. Giá vàng đang trên đà hoàn tất năm với mức tăng khoảng 65%, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Nhìn về năm 2026, phần lớn giới chuyên gia tin rằng xu hướng tăng của giá vàng sẽ duy trì. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng sau khi tăng 27% trong năm 2024 và tăng hơn 60% trong năm nay, giá vàng khó có thể lặp lại tốc độ tăng tương tự trong năm tới.

Chiến lược gia cấp cao Rajat Bhattacharya của ngân hàng Standard Chartered cho biết năm nay là năm thứ hai liên tiếp vàng mang lại mức lợi nhuận vượt trội so với cả cổ phiếu và trái phiếu. Riêng đối với trái phiếu, vàng đã vượt trội suốt 10 năm liên tiếp.

“Giá vàng đã liên tục phá kỷ lục nhờ được hỗ trợ bởi các yếu tố gồm bất ổn địa chính và chính sách tiền tệ nới lỏng trên toàn cầu. Trong 3 năm qua, giá vàng đã tăng hơn 150%. Chúng tôi tin vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với cổ phiếu và trái phiếu trên toàn cầu trong năm 2026”, ông Bhattacharya nhận định.

NHỮNG MỐC HỖ TRỢ NGÀY CÀNG CAO

Kỳ vọng “bữa tiệc” giá vàng sẽ tiếp tục trong năm tới vì các điều kiện thị trường thuận lợi cho sự tăng giá của kim loại quý này vẫn duy trì, song giới phân tích có phần dè dặt khi nhận định về mức tăng mà giá vàng có thể đạt được.

Ông Bhattacharya dự báo giá vàng sẽ đạt mức bình quân 4.500 USD/oz trong 12 tháng tới.

“Xét ở một vài góc độ, vàng có vẻ đang đắt. Nhưng các yếu tố chiến lược và chu kỳ cho thấy sự điều chỉnh kỹ thuật đang diễn ra chính là một cơ hội mua vào cho những ai còn chưa đạt tỷ lệ nắm giữ vàng cần thiết. Chiến lược phân bổ tài sản cân bằng của chúng tôi khuyến nghị 7% vốn trong danh mục được rót vào vàng”, vị chiến lược gia nói.

Nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/oz trong năm 2026, nhưng mức giá đó chỉ cao hơn 15% so với mức giá hiện tại của vàng, ít hơn nhiều so với mức tăng của giá vàng trong năm ngoái và năm nay.

Nhà phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank nhấn mạnh rằng giá vàng đã tăng gấp đôi trong thời gian từ tháng 2/2024 đến nay và tốc độ tăng như vậy là không bền vững. Báo cáo triển vọng giá vàng năm 2025 của Commerzbank dự báo giá vàng tăng lên mức 4.400 USD/oz trong năm tới.

Bà Chantelle Schieven, trưởng nghiên cứu của công ty Capitalight Research, dự báo giá vàng còn tăng trong năm 2026, nhưng cho rằng việc nghi ngờ về quỹ đạo và xung lực tăng của giá vàng là hoàn toàn hợp lý.

“Giá vàng đã có 2 năm thực sự tốt, nên có lý do để bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu xung lực tăng này có thể duy trì hay không. Vàng có thể đang ở trong trạng thái bong bóng, nhưng điều đó không có nghĩa là bong bóng sẽ vỡ trong năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một sự dịch chuyển lớn trên thị trường tài chính toàn cầu hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Tôi cho rằng giá vàng có thể đạt 5.000 USD/oz trong năm tới”, bà Schieven nói.

Theo nhà nghiên cứu này, một lý do khiến bà tiếp tục lạc quan về triển vọng giá vàng là diễn biến giá kỹ thuật gần đây tiếp tục xây dựng các mức hỗ trợ ngày càng cao hơn. Sau khi giữ vững mốc 2.000 USD/oz trong năm 2024, giá vàng đã thiết lập mức hỗ trợ mới ở 2.500 USD/oz vào đầu năm nay, sau đó nhanh chóng tăng lên 2.800 USD/oz. Đến mùa hè, giá vàng đã hình thành một vùng hỗ trợ mới giữa 3.000 USD/oz và 3.500 USD/oz, và vùng hỗ trợ này đã trở thành “bệ phóng” để giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại hơn 4.380 USD/oz vào tháng 10.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia trưởng Aakash Doshi của công ty State Street Investment Management cho biết ông dự báo giá vàng sẽ tích lũy trong vùng 4.400-4.500 USD/oz trong năm tới, nhưng khả năng nghiêng nhiều hơn về tăng.

“Rõ ràng, mức 3.000 USD/oz đã trở thành mức 2.000 USD/oz mới, và chúng ta sẽ bắt đầu thấy mốc 4.000 USD/oz bây giờ cũng chỉ giống như mức 3.000 USD/oz trước kia. Với sự hỗ trợ này, tôi cho rằng chuyển động 25% tiếp theo của giá vàng vẫn sẽ là tăng chứ không phải giảm”, ông Doshi phát biểu.

LÝ DO ĐỂ LẠC QUAN

Một lý do chính khiến phần lớn các nhà phân tích giữ quan điểm lạc quan về giá vàng là họ cho rằng sẽ không có nhiều thay đổi trong bối cảnh thị trường toàn cầu.

Ông Michael Widmer, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường kim loại quý của ngân hàng Bank of America nói các chu kỳ tăng của giá vàng thường đạt đỉnh khi các động lực cốt lõi kích hoạt chu kỳ tăng đó mất đi, và thường không kết thúc chỉ vì giá vàng đã tăng cao.

Dự báo chính thức của Bank of America là giá vàng đạt bình quân 4.538 USD/oz trong năm 2026, với mức cao là 5.000 USD/oz.

Giá vàng bắt đầu bứt phá vào cuối năm 2022, với sự hỗ trợ lớn từ nhu cầu mua ròng vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Trong 3 năm qua, khối này đã mua ròng hơn 3.000 tấn vàng. Theo ước tính của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương sẽ mua ròng thêm tổng cộng 750-900 tấn vàng trong năm nay.

Việc Mỹ và các nước đồng minh đóng băng tài sản dự trữ của Nga sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra là một động lực quan trọng thúc đẩy xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương. Cuộc chiến tranh thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay càng khuyến khích giới đầu tư mua vàng - tài sản không có rủi ro địa chính trị bên thứ ba.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử về nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, khi tổng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vượt qua dự trữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo Bank of America, vàng hiện chiếm bình quân khoảng 15% dự trữ tại các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, mô hình của ông Widmer cho thấy mức dự trữ vàng tối ưu là khoảng 30% trong dự trữ.

Nhu cầu của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến giá vàng năm tới, song giới phân tích cho rằng 2026 sẽ là năm của các nhà đầu tư cá nhân. Theo bà Schieven, việc Mỹ tiếp tục giảm lãi suất, kết hợp với sự dai dẳng của lạm phát, sẽ thúc đẩy nhà đầu tư bán trái phiếu và mua vàng.

“Do lợi suất thực giảm xuống, trái phiếu không còn giữ được giá trị bán đầu, và cũng không còn mang lại cảm giác an toàn như trước”, bà nói.

Sáng nay (22/12), giá vàng khởi động tuần giao dịch mới trong trạng thái tăng mạnh. Lúc 8h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 32,6 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại Mỹ, tương đương tăng 0,75%, đạt 4.372,3 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 139,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.095 đồng (mua vào) và 26.405 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần trước.