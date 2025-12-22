Nhìn lại thuế quan Mỹ áp lên các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thách thức lớn nhất mà nền kinh tế toàn cầu đối mặt trong năm 2025 có thể được gói gọn trong một từ duy nhất “thuế quan”...
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động vào tháng 4, mối quan hệ thương mại bấy lâu giữa Mỹ với các đối tác trên khắp thế giới ngay lập tức đảo lộn.
Quãng thời gian nhiều tháng sau đó chứng kiến hàng loạt pha “quay xe”, những lần điều chỉnh mức thuế và các cuộc đàm phán căng thẳng. Nhiều quốc gia đã đạt được thỏa thuận thương mại với Nhà Trắng để được hạ thuế quan, như trường hợp Thụy Sỹ, hoặc tạm hoãn mức thuế quan cao hơn, như trường hợp Trung Quốc. Nhưng tựu chung, thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã tăng cao hơn nhiều so với trước.
Với chính sách thương mại trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai này, ông Trump xem thuế quan là công cụ để giải quyết thâm hụt thương mại với các đối tác lớn, như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Đối với ông chủ Nhà Trắng, tình trạng mất cân đối cán cân thương mại phản ánh mối quan hệ không bình đẳng với bất lợi nghiêng về phía Mỹ.
Dù nhiều thỏa thuận thương mại đã được nhất trí giữa Mỹ với các đối tác trong năm nay, gồm Anh, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Indonesia, việc thực thi các thỏa thuận đó vẫn đòi hỏi nhiều nỗ lực của các bên.
Bên cạnh đó, số phận chính sách thuế quan của ông Trump cũng còn đang bấp bênh, vì Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét liệu ông thực sự có thẩm quyền để áp thuế quan trên diện rộng. Về phần mình, ông Trump nói Mỹ sẽ đối mặt với “thảm họa kinh tế” nếu tòa án bác bỏ các chương trình thuế quan này.
Hai quốc gia bị Mỹ áp thuế quan mạnh nhất trong năm nay là Brazil và Ấn Độ, với mức thuế cùng là 50%. Mức thuế cao đó được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố các chính sách của Chính phủ Brazil là một mối đe dọa đối với Mỹ, còn Ấn Độ bị tăng thuế đối ứng từ 25% lên 50% vì mua dầu Nga.
Đối với hai nước láng giềng Mexico và Canada, ông Trump đã áp thuế quan từ trước khi công bố thuế đối ứng. Mexico hiện bị Mỹ đánh thuế 25% và Canada 35% đối với những sản phẩm không thuộc phạm vi của Thỏa thuận Mỹ-Canada-Mexico (USMCA). Thỏa thuận này dự kiến sẽ được rà soát lại trong năm 2026 và hiện tại, Washington vẫn đang xem xét liệu có nên tiếp tục giữ thỏa thuận ba bên hay ký kế kết thỏa thuận riêng với từng nước.
Dưới đây là mức thuế quan mà Mỹ áp lên từng quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo tổng hợp của hãng tin CNBC:
Lương hưu là nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở châu Âu, chiếm khoảng 2/3 thu nhập của đối tượng này tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU)...
Theo hãng tin Reuters, tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào thứ Hai (22/12) - một cột mốc quan trọng trong quá trình nước này quay trở lại với điện hạt nhân kể từ thảm họa Fukushima năm 2011...
BoJ không còn là “chú bồ câu bất diệt” về chính sách tiền tệ của thế giới phát triển...
Nếu tỷ phú Elon Musk thực hiện toàn bộ quyền chọn cổ phiếu trong gói năm 2018, tỷ lệ sở hữu của ông tại công ty sẽ tăng lên đáng kể...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: