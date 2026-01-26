Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Dựa trên dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số (U.S. Census Bureau), thuộc Bộ Thương mại Mỹ, đồ họa thông tin dưới đây gồm các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong năm 2025, dữ liệu tính đến hết tháng 10.

Trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ biến động mạnh vào năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ với tổng kim ngạch đạt 883,3 tỷ USD. Trong nội bộ EU, Đức có quy mô thương mại với Mỹ lớn nhất, đạt 196,4 tỷ USD, tiếp theo là Ireland với 140,8 tỷ USD và Hà Lan với 108,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, cán cân và dòng chảy thương mại giữa Mỹ với từng nền kinh tế trong khối phân hóa rõ rệt. Mỹ thặng dư thương mại với Hà Lan và Bỉ, nhưng thâm hụt với Ireland và Đức.

Vào cuối tháng 7/2025, Mỹ và EU thống nhất một khuôn khổ thương mại, theo đó Washington đặt trần thuế quan 15% với phần lớn hàng hóa có xuất xứ từ khối này, trừ các mặt hàng vốn chịu mức thuế tối huệ quốc (MFN) cao hơn. Riêng thép và nhôm, Mỹ vẫn áp thuế quan 50% theo Mục 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 với hầu hết đối tác.

Gần đây, ông Trump dọa tăng thuế quan với 8 quốc gia châu Âu nếu các nước này không ủng hộ việc sáp nhập Greenland vào Mỹ, nhưng sau đó đã rút lại kế hoạch.

Sau EU, Mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 731,2 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025. Sau khi Washington công bố kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa Mexico vào tháng 2/2025, các cuộc đàm phán sau đó dẫn tới việc Washington hoãn triển khai thuế quan mới và áp dụng một số miễn trừ. Canada xếp thứ ba, với tổng giá trị thương mại đạt 606,7 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư của Mỹ. 10 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ - Trung Quốc đạt 357,2 tỷ USD, trong đó thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc ở mức 175,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2024 - mức giảm mạnh nhất trong nhóm các đối tác thương mại của Mỹ.

Ngược lại, nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh từ một số nền kinh tế châu Á khi dòng chảy thương mại dịch chuyển, tăng lần lượt 40,4% và 47,4% từ Việt Nam và Thái Lan. Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm ngoái với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 171 tỷ USD.

Với Ấn Độ - đối tác thương mại lớn thứ 11 của Mỹ - kim ngạch thương mại tăng nhẹ lên 126,4 tỷ USD.