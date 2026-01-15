Những đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD năm 2025

Năm 2025, cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng là một trong những nguyên nhân chính kéo đồng USD suy yếu.

Cùng với đó, tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Những yếu tố này tạo dư địa để nhiều đồng tiền lớn, từ krona Thụy Điển đến real Brazil, tăng giá ở mức hai chữ số so với USD.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện mức tăng của các đồng tiền lớn trên thế giới so với USD trong năm 2025, dựa trên dữ liệu từ hãng tin Bloomberg và trang tin The Bulwark.

Với mức tăng 20,2%, krona Thụy Điển ghi nhận năm tăng mạnh nhất so với USD trong nhiều thập kỷ. Đồng bạc xanh suy yếu sau loạt dữ liệu kinh tế kém tích cực và thay đổi kỳ vọng chính sách khiến nhà đầu tư dịch chuyển sang các đồng tiền được đánh giá có nền tảng vĩ mô tốt hơn, trong đó có krona. Đà tăng của krona cũng được hỗ trợ bởi triển vọng của Thụy Điển, khi lãi suất ở mức thấp và lạm phát hạ nhiệt.

Đồng peso Mexico đứng thứ hai với mức tăng 15,6% trong năm 2025 - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994. Xu hướng này ngược lại với các dự báo trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mexico - Mỹ gia tăng sau khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm. Theo dữ liệu của Bloomberg, đà tăng của peso đến từ tăng trưởng vững và nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định.

Trong nhóm thị trường mới nổi, đồng rand Nam Phi tăng 13,8% và real Brazil tăng 12,8% so với USD. Tại châu Á, đôla Singapore tăng 6,1% và thường được xem như một kênh trú ẩn tương đối an toàn trong khu vực. Singapore có nền tảng thể chế vững và thặng dư tài khoản vãng lai lớn - những yếu tố giúp duy trì nhu cầu đối với đôla Singapore.