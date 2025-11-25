VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đức Anh

25/11/2025, 18:58

Dựa trên dữ liệu dự báo từ Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ thị dưới đây minh họa nhóm đồng tiền mất giá mạnh nhất thế giới, tính theo sức mua của khoản tiền tương đương 100 USD vào thời điểm đầu năm và cuối năm 2025.

VnEconomy

Theo đó, đồng bolivar của Venezuela mất giá mạnh nhất. Sức mua tương đương 100 USD tính theo đồng bolivar được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 15 USD vào cuối năm nay.

Đứng thứ hai là đồng bảng Sudan, khi sức mua tương đương của 100 USD tính theo đồng tiền này giảm xuống còn khoảng 67 USD vào cuối năm 2025.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), làn sóng suy yếu tiền tệ hiện nay diễn ra trong bối cảnh đồng USD giảm giá, điều kiện tài chính toàn cầu nới lỏng nhưng lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn neo cao.

Cơ quan này cảnh báo ở những nền kinh tế có khung chính sách vĩ mô còn yếu và gánh nặng nợ lớn, các cú sốc khiến đồng nội tệ trượt giá mạnh và có thể nhanh chóng đẩy lạm phát tăng thêm. Điều này tiếp tục bào mòn sức mua của đồng tiền và buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách mạnh hơn, qua đó gây sức ép lên tăng trưởng.

Thị trường tiền ảo qua một biểu đồ

14:43, 25/11/2025

Thị trường tiền ảo qua một biểu đồ

Kinh tế Venezuela: Đồng tiền rớt giá, lạm phát 3 con số

14:02, 10/11/2025

Kinh tế Venezuela: Đồng tiền rớt giá, lạm phát 3 con số

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

14:07, 17/09/2025

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

Từ khóa:

bolivar đồng tiền mất giá lạm phát thế giới tiền tệ Venezuela
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy