Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Dựa trên dữ liệu dự báo từ Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ thị dưới đây minh họa nhóm đồng tiền mất giá mạnh nhất thế giới, tính theo sức mua của khoản tiền tương đương 100 USD vào thời điểm đầu năm và cuối năm 2025.

Theo đó, đồng bolivar của Venezuela mất giá mạnh nhất. Sức mua tương đương 100 USD tính theo đồng bolivar được dự báo sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 15 USD vào cuối năm nay.

Đứng thứ hai là đồng bảng Sudan, khi sức mua tương đương của 100 USD tính theo đồng tiền này giảm xuống còn khoảng 67 USD vào cuối năm 2025.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), làn sóng suy yếu tiền tệ hiện nay diễn ra trong bối cảnh đồng USD giảm giá, điều kiện tài chính toàn cầu nới lỏng nhưng lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn neo cao.

Cơ quan này cảnh báo ở những nền kinh tế có khung chính sách vĩ mô còn yếu và gánh nặng nợ lớn, các cú sốc khiến đồng nội tệ trượt giá mạnh và có thể nhanh chóng đẩy lạm phát tăng thêm. Điều này tiếp tục bào mòn sức mua của đồng tiền và buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách mạnh hơn, qua đó gây sức ép lên tăng trưởng.