Đồng USD trượt dốc với lo ngại về sự độc lập của Fed

Một trong những phản ứng của thị trường sau khi có tin ông Powell bị điều tra là bán đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ...

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/1), khi cuộc điều tra hình sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên mối lo ngại về sự độc lập của ngân hàng trung ương này.

Một trong những phản ứng của thị trường sau khi có tin ông Powell bị điều tra là bán đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng thời mua vàng - một tài sản được coi là “hầm trú ẩn”. Tuy nhiên, mức độ bán USD và trái phiếu kho bạc Mỹ trong phiên này nhẹ nhàng hơn nhiều nếu so với đợt bán tháo sau khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng hồi đầu tháng 4 năm ngoái.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác trượt gần 0,3%, đóng cửa phiên 12/1 mức 98,9 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 3 tuần. Phiên sáng nay (13/1) tại châu Á, chỉ số phục hồi nhẹ, đạt gần 99 điểm.

Phiên ngày 12/1, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, lên mức 4,187%, lợi suất của kỳ hạn 30 năm cũng tăng hơn 1 điểm cơ bản, lên 4,836%.

“Thị trường chỉ phản ứng ở cấp độ nhẹ, với giá USD và trái phiếu kho bạc Mỹ giảm không đáng kể. Có lẽ, thị trường cho rằng việc điều tra ông Powell chỉ là một hành động đe dọa và sẽ sớm lắng xuống”, trưởng nghiên cứu vĩ mô khu vực châu Á của ngân hàng Mizuho, ông Vishnu Varathan, nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng euro vững giá trong phiên châu Á sáng nay, giao dịch quanh mức 1,166 USD đổi 1 euro, sau khi tăng tới 0,5% trong phiên trước. Tỷ giá đồng bảng Anh cũng ổn định trên mức 1,346 USD đổi 1 bảng, sau khi tăng gần 0,5% trong phiên trước.

Đồng franc Thụy Sỹ tiếp tục phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn, tăng nhẹ so với USD, lên mức 1 USD đổi 0,7974 franc.

“Bức tranh triển vọng tỷ giá đồng USD khá phức tạp. Nếu nói về những gì Fed nên làm, thì Fed nên thận trọng với việc giảm lãi suất, vì các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ còn vững vàng. Nhưng cũng có những câu hỏi về việc Fed rốt cục sẽ làm gì. Nếu áp lực chính trị đối với Fed tăng, Fed có thể phải trở nên mềm mỏng và hạ lãi suất nhiều hơn những gì nền kinh tế cần”, chiến lược gia Sim Moh Siong của ngân hàng OCBC nhận định.

Việc ông Powell bị điều tra không tác động đáng kể tới kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, động thái đó của chính quyền ông Trump làm dấy lên những câu hỏi về sự độc lập của Fed - hòn đá tảng trong chính sách kinh tế của Mỹ và của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong một báo cáo ngày 12/1, tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings nói rằng sự độc lập của Fed là một yếu tố hỗ trợ chủ chốt cho định hạng tín nhiệm AA+ mà Fitch hiện đang dành cho Mỹ.

Đồng yên Nhật là một trong số ít những đồng tiền chủ chốt giảm giá so với USD trong phiên ngày 12-13/1. Yên đương đầu áp lực giảm giá lớn hơn sau khi có tin Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có thể kêu gọi một cuộc tổng bầu cử sớm. Truyền thông Nhật nói rằng bà Takaichi đang xem xét tiến hành bầu cử Quốc hội sớm vào tháng 2.

Tỷ giá yên so với USD giảm xuống mức thấp nhất 1 năm, với 158,25 yên đổi 1 USD. Trái phiếu chính phủ Nhật Bản cũng đương đầu áp lực bán.

Phát biểu ngày 13/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết bà và người đồng cấp Mỹ Scott Bessent có chung mối lo ngại về điều mà bà gọi là “sự mất giá một chiều” của đồng yên trong thời gian gần đây. Việc giới chức Nhật Bản gần đây liên tục cảnh báo về sự mất giá của đồng nội tệ đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Tokyo có thể sắp can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Nói về cuộc bầu cử sớm có thể sắp được tổ chức ở Nhật Bản, chiến lược gia Carol Kong của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận định thị trường có thể đang định giá một kịch bản mà ở đó liên minh cầm quyền của bà Takaichi sẽ giành thêm ghế tại Hạ viện, qua đó củng cố khả năng của bà trong việc nới lỏng chính sách tài khóa và thậm chí cả chính sách tiền tệ.

“Đây chính là lý do để bán đồng yên vào thời điểm này”, bà Kong nói.