Những khách sạn hạng sang châu Âu đưa thiên nhiên vào giữa lòng đô thị

Thay vì chỉ dành thời gian khám phá bảo tàng, nhà hàng hay những công trình lịch sử, du khách đến các thành phố châu Âu giờ đây có thể bơi trên sông, chạy bộ lúc bình minh, thiền bằng vũ điệu giữa công viên hoặc khám phá những khu vườn xanh ngay giữa lòng đô thị...

Ảnh: Avani Museum Quarter Amsterdam

Những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại châu Âu thường gắn liền với bảo tàng, nhà hàng và các địa danh lịch sử nổi tiếng. Tuy nhiên, một số khách sạn hạng sang đang khuyến khích du khách bước ra khỏi lịch trình tham quan quen thuộc để dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên.

“Một chuyến đi ngắn ngày đến thành phố có thể mang lại nhiều giá trị về văn hóa, nhưng cũng có thể khiến du khách mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần”, bà Vera Vojvodic, chuyên gia tư vấn du lịch hạng sang kiêm nhà sáng lập Duchess Concept, chia sẻ.

Theo bà, sau những giờ len qua các con phố đông đúc, tham quan bảo tàng, dùng bữa tại nhà hàng và theo đuổi lịch trình dày đặc, việc tiếp cận một khu rừng, dòng sông, mặt hồ hay khoảng xanh yên tĩnh sẽ giúp du khách sống chậm lại và tái tạo năng lượng.

Dưới đây là những khách sạn hạng sang tại châu Âu mang đến cách trải nghiệm thành phố khác biệt, nơi thiên nhiên trở thành một phần của hành trình nghỉ dưỡng.

THE MILESTONE HOTEL, LONDON, VƯƠNG QUỐC ANH

Nằm đối diện Cung điện Kensington và khu vườn cùng tên, The Milestone Hotel & Residences là khách sạn đạt xếp hạng 4 sao của Forbes Travel Guide. Công viên Hyde Park cũng chỉ cách đó một quãng đi bộ ngắn.

Ảnh: The Milestone Hotel & Residences

Dù tọa lạc ngay trung tâm London, khách sạn vẫn giúp du khách dễ dàng tiếp cận những không gian xanh rộng lớn của thủ đô, đồng thời tổ chức các hoạt động khám phá hệ sinh thái và động vật hoang dã đô thị.

Du khách có thể tham gia tour khám phá “Hidden Wildlife of London” cùng nhà sinh thái học kiêm hướng dẫn viên thiên nhiên Connor Butler để tìm hiểu đời sống hoang dã ẩn mình trong một công viên đô thị của London. Các gia đình cũng có thể trải nghiệm hoạt động tìm kiếm và quan sát côn trùng.

Du khách có thể tham gia tour khám phá cùng nhà sinh thái học kiêm hướng dẫn viên thiên nhiên để tìm hiểu đời sống hoang dã ẩn mình trong một công viên đô thị của London. Ảnh: The Milestone Hotel & Residences

Ngoài ra, khách sạn còn tạo cơ hội để du khách ghé thăm OmVed Gardens, một không gian sinh thái kết hợp giáo dục nằm ở phía bắc London. Tại đây, thiên nhiên không chỉ hiện diện như cảnh quan mà còn trở thành đối tượng để tìm hiểu và khám phá.

HOTEL SCHWEIZERHOF BERN & SPA, THỤY SĨ

Nằm giữa thủ đô Bern của Thụy Sĩ, Hotel Schweizerhof Bern & Spa là khách sạn kết hợp spa được trao 1 chìa khoá Michelin. Tại thành phố này, bơi trên sông Aare không đơn thuần là một hoạt động giải trí mùa hè mà còn là một nét sinh hoạt quen thuộc của người dân địa phương.

Ảnh: Hotel Schweizerhof Bern & Spa

Vào mùa hè, người dân thường đi bộ ngược dòng trước khi xuống làn nước sông bắt nguồn từ các sông băng, rồi để dòng chảy đưa mình xuôi qua thành phố. Trải nghiệm này cũng được khách sạn đưa vào chương trình dành cho du khách thông qua hoạt động bơi sông có hướng dẫn viên, hoàn toàn miễn phí.

Tùy theo khả năng và quãng đường mong muốn, người tham gia có thể lựa chọn các điểm xuống sông và lên bờ khác nhau. Để bảo đảm an toàn, một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành khi du khách xuống dòng nước xanh ngọc và thả mình theo dòng chảy quanh khu phố cổ Bern - di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Khi lưu trú tại khách sạn, du khách có thể trải nghiệm hoạt động bơi sông có hướng dẫn viên, hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Getty Images

Khách sạn còn chuẩn bị túi bơi chống nước riêng cho từng người, giúp họ mang theo đồ dùng cá nhân trong suốt hành trình trên sông.

“Chúng tôi quyết định đưa trải nghiệm này vào chương trình vì bơi trên sông Aare là một truyền thống địa phương và là phần quan trọng trong đời sống tại Bern”, ông Sasha Spiegel, Tổng giám đốc Hotel Schweizerhof Bern & Spa, chia sẻ với Forbes qua email. “Hoạt động này giúp du khách nhìn thành phố từ một góc độ khác, đồng thời có cơ hội hiểu thêm về nhịp sống của người dân địa phương”.

FOUR SEASONS HOTEL GRESHAM PALACE BUDAPEST, HUNGARY

Tọa lạc bên dòng Danube và hướng tầm nhìn ra Cầu Xích, Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest là khách sạn đạt danh hiệu 2 chìa khoá Michelin và xếp hạng 5 sao của Forbes Travel Guide, nằm ngay trung tâm thủ đô Hungary.

Ảnh: Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest

Từ tháng 4 đến tháng 9, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, khách sạn tổ chức hoạt động chạy bộ miễn phí “Buda Before Breakfast” vào mỗi sáng thứ Năm.

Đúng như tên gọi, hành trình diễn ra trước bữa sáng, kết hợp vận động với khám phá cảnh quan thành phố. Trên đường chạy, nhóm sẽ dừng chân tại một số địa điểm để ngắm nhìn khung cảnh, chụp ảnh và cảm nhận Budapest trong những giờ đầu ngày, khi nhịp sống đô thị còn tương đối yên bình.

Từ tháng 4 đến tháng 9, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, khách sạn tổ chức hoạt động chạy bộ miễn phí “Buda Before Breakfast” vào mỗi sáng thứ Năm. Ảnh: Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest

Du khách có thể chạy theo tốc độ phù hợp với bản thân. Các thành viên trong đội ngũ khách sạn cũng tham gia đồng hành, chia sẻ kiến thức và những câu chuyện về thành phố dọc đường đi.

“Chúng tôi xây dựng chương trình nhằm giới thiệu một góc nhìn khác về Budapest, đồng thời kết hợp chăm sóc sức khỏe với vẻ đẹp của thành phố”, ông Peter Buday, Trưởng bộ phận lễ tân cấp cao tại Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest, cho biết.

Ông cho biết thêm, mục tiêu không chỉ là cung cấp một cung đường chạy bộ mà còn tạo nên trải nghiệm được thiết kế có chủ đích, giúp du khách kết nối sâu sắc hơn với điểm đến và duy trì sức khỏe trong chuyến đi.

AVANI MUSEUM QUARTER AMSTERDAM, HÀ LAN

Nằm trong khu Museum Quarter của Amsterdam, gần các bảo tàng lớn của thành phố, Avani Museum Quarter Amsterdam là khách sạn đạt chứng nhận Green Key về các tiêu chuẩn bền vững trong lĩnh vực du lịch và lưu trú.

Ảnh: Avani Museum Quarter Amsterdam

Một trong những trải nghiệm đặc trưng của khách sạn đưa du khách đến Vondelpark, công viên nổi tiếng của Amsterdam, để tham gia buổi thiền kết hợp nhảy tự do có hướng dẫn, được phát triển cùng đơn vị THIS.IS.EDEN.

Tại công viên, du khách gặp người hướng dẫn, tháo giày để chân trần tiếp xúc với cỏ và đeo tai nghe không dây. Sau đó, họ được dẫn dắt qua các hoạt động kết hợp thiền định với những chuyển động tự do theo âm nhạc, tạo điều kiện để thư giãn và cảm nhận cơ thể trong không gian xanh.

Ảnh: Avani Museum Quarter Amsterdam

Theo ông Jens Lambrecht, Giám đốc khách sạn Avani Museum Quarter Amsterdam, cả hoạt động thiền bằng vũ điệu tại Vondelpark lẫn trải nghiệm chèo ván đứng đều mang đến cơ hội kết nối với những không gian xanh và mặt nước của Amsterdam.

Các hoạt động này đồng thời khuyến khích chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng sự tỉnh thức và duy trì vận động - những yếu tố ngày càng được chú trọng trong các trải nghiệm nghỉ dưỡng hiện đại.

TRASTEVERE ROMA | UNA ESPERIENZE, ITALY

Tọa lạc tại khu Trastevere, một trong những khu phố giàu bản sắc của Rome, Trastevere Roma | UNA E sperienze là khách sạn boutique phát triển trải nghiệm Rome by Romans nhằm giúp du khách khám phá thành phố thông qua năm giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.

Ảnh: Trastevere Roma | UNA E sperienze

Trong hành trình dành cho vị giác, đầu bếp Mauro Mencacci tại khách sạn sẽ đưa du khách đến Vườn Bách thảo Rome rộng 12 ha, nằm trên sườn đồi Janiculum. Đây là không gian xanh lưu giữ nhiều loài thực vật, đồng thời mở ra một góc nhìn khác về thiên nhiên và đời sống ẩm thực của thành phố.

Một điểm dừng đáng chú ý là Giardino dei Semplici, khu vườn dược liệu lịch sử, nơi các loài cây thuốc và cây thơm đã được trồng từ thời Trung cổ. Với đầu bếp Mauro Mencacci, những loại thảo mộc này có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình sáng tạo ẩm thực, bởi hương thơm và mùi vị của chúng là nguồn cảm hứng để ông diễn giải lại những món ăn truyền thống của Rome theo cách mới.

Giardino dei Semplici, khu vườn dược liệu lịch sử của Rome. Ảnh: Trastevere Roma | UNA E sperienze

Chuyến thăm vườn bách thảo này là một phần trong chuỗi hành trình đa giác quan được khách sạn này thiết kế để giới thiệu những khía cạnh ít quen thuộc hơn của Rome. Du khách được khuyến khích không chỉ ngắm nhìn khu vườn mà còn cảm nhận bằng khứu giác, khám phá mùi hương đặc trưng của từng loài cây.

Một trải nghiệm thú vị khác là “thử nghiệm trên cổ tay” do đầu bếp Mauro Mencacci gợi ý: chà nhẹ một chiếc lá mentuccia - loại bạc hà dại đặc trưng của Rome - lên cổ tay, rồi mang theo mùi hương mộc mạc, đậm chất thảo mộc ấy trong khi tiếp tục dạo bước giữa khu vườn.

Từ những dòng sông len qua phố cổ đến công viên, khu vườn và những cung đường chạy bộ lúc bình minh, các khách sạn này cho thấy trải nghiệm nghỉ dưỡng đô thị không nhất thiết phải xoay quanh những điểm tham quan nổi tiếng. Đôi khi, chính việc dành thời gian cho thiên nhiên và nhịp sống địa phương mới giúp du khách cảm nhận thành phố theo một cách sâu sắc hơn.