VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những nền kinh tế gia tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới

Đức Anh

03/09/2025, 17:43

Dù tăng trưởng nhu cầu dầu đã giảm tốc và các nguồn cung năng lượng xanh tăng lên, dầu vẫn tiếp tục là sản phẩm năng lượng được tiêu thụ nhiều nhất thế giới với lượng tiêu thụ bình quân tăng 0,7%.

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới năm 2024, dựa trên dữ liệu từ Báo báo thống kê năng lượng thế giới năm 2025 của tổ chức Energy Institute.

Nguồn: Energy Institue/Visual Capitalist
Nguồn: Energy Institue/Visual Capitalist

Đồ họa cho thấy lượng tiêu thụ dầu toàn cầu tập trung chủ yếu ở một số nền kinh tế lớn. Mỹ tiêu thụ 19 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm ngoái, chiếm 18,7% tổng tiêu thụ toàn cầu. 

Đứng thứ hai thế giới về tiêu thụ dầu là Trung Quốc với tỷ trọng 16,1%. Tuy nhiên, tiêu thụ dầu trên đầu người của nước này chưa bằng 1/5 của Mỹ, một phần do Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào than đá trong cơ cấu năng lượng của mình.

Ấn Độ tiêu thụ dầu nhiều thứ ba thế giới khi chiếm 5,5% tổng tiêu thụ toàn cầu năm 2024. Không giống Mỹ và Trung Quốc - nơi ghi nhận tăng trưởng nhu cầu dầu giảm tốc những năm gần đây, Ấn Độ được dự báo sẽ là nước có tăng tưởng nhu cầu hàng đầu thế giới từ nay tới năm 2030 do nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho năng lượng và khoáng sản

14:42, 25/08/2025

Các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho năng lượng và khoáng sản

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

18:23, 22/08/2025

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

07:26, 22/08/2025

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

Từ khóa:

dầu tiêu thụ dầu
VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: