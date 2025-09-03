Những nền kinh tế gia tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới

Dù tăng trưởng nhu cầu dầu đã giảm tốc và các nguồn cung năng lượng xanh tăng lên, dầu vẫn tiếp tục là sản phẩm năng lượng được tiêu thụ nhiều nhất thế giới với lượng tiêu thụ bình quân tăng 0,7%.

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới năm 2024, dựa trên dữ liệu từ Báo báo thống kê năng lượng thế giới năm 2025 của tổ chức Energy Institute.

Nguồn: Energy Institue/Visual Capitalist

Đồ họa cho thấy lượng tiêu thụ dầu toàn cầu tập trung chủ yếu ở một số nền kinh tế lớn. Mỹ tiêu thụ 19 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm ngoái, chiếm 18,7% tổng tiêu thụ toàn cầu.

Đứng thứ hai thế giới về tiêu thụ dầu là Trung Quốc với tỷ trọng 16,1%. Tuy nhiên, tiêu thụ dầu trên đầu người của nước này chưa bằng 1/5 của Mỹ, một phần do Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào than đá trong cơ cấu năng lượng của mình.

Ấn Độ tiêu thụ dầu nhiều thứ ba thế giới khi chiếm 5,5% tổng tiêu thụ toàn cầu năm 2024. Không giống Mỹ và Trung Quốc - nơi ghi nhận tăng trưởng nhu cầu dầu giảm tốc những năm gần đây, Ấn Độ được dự báo sẽ là nước có tăng tưởng nhu cầu hàng đầu thế giới từ nay tới năm 2030 do nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ.