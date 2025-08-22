Chủ Nhật, 24/08/2025

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Ngọc Trang

22/08/2025, 18:23

Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...

Một nhà máy lọc dầu ở Mumbai - Ảnh: Bloomberg
Một nhà máy lọc dầu ở Mumbai - Ảnh: Bloomberg

“Chúng tôi sẽ tiếp tục mua hàng, tùy thuộc lợi ích tài chính”, ông Vinay Kumar, đại sứ Ấn Độ tại Moscow, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Izvestia của Nga. “Ấn Độ nhập khẩu những gì tốt nhất cho đất nước mình”.

Theo hãng tin Bloomberg, đây không phải làm cam kết chắc chắc rằng Ấn Độ sẽ vẫn mua lượng dầu ổn định từ Nga trong bối cảnh thuế quan trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Nam Á này vì mua dầu Nga sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Tuy nhiên, tuyên bố của đại sứ Kumar cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Washington đang đẩy Ấn Độ xích lại gần hơn với Nga.

Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu dầu Nga kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra năm 2022, trong bối cảnh các nước công nghiệp phát triển G7 áp đặt trần giá 60 USD/thùng vói dầu thô Nga như một biện pháp trừng phạt với Moscow.

Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem hành động này của Ấn Độ như một hình thức tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Theo đó, Washington sẽ tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ lên 50% từ ngày 27/8, bao gồm 25% thuế quan trừng phạt vì mua dầu Nga và 25% thuế đối ứng. Đây là một trong những mức thuế quan cao nhất của Mỹ với hàng hóa từ một đối tác thương mại.

Theo công ty tư vấn Kasatkin Consulting có trụ sở tại Moscow, thị trường Ấn Độ hiện chiếm khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga.

Hôm thứ Tư tuần này, ông Evgeny Griva, Phó Đại diện Thương mại của Nga tại Ấn Độ, dự báo lượng dầu thô nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ sẽ vẫn duy trì ở mức hiện tại, bởi Moscow đang bán dầu cho nước này với mức giá chiết khấu 5%. Điều này khiến nền kinh tế thứ ba châu Á khó tìm được nguồn cung thay thế có mức giá tương đương.

Các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã nối lại nhập khẩu dầu Urals của Nga sau một thời gian tạm dừng ngắn vào đầu tháng này.

“Moscow sẽ tiếp tục cung cấp dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và than đá cho Ấn Độ. Chúng tôi cũng đang thấy tiềm năng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang thị trường này”, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov của Nga phát biểu tại cuộc họp với các quan chức Ấn Độ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Dầu mỏ liên bang Ấn Độ Pankaj Jain, hôm thứ Tư.

Tại cuộc gặp, ông Jaishankar cho rằng Moscow và New Delhi cần tháo gỡ các nút thắt thương mại và giảm rào cản phi thuế quan với hàng hóa của nhau để đạt mục tiêu tăng khoảng 50% kim ngạch thương mại song phương hàng năm trong 5 năm tới và đạt 100 tỷ USD.

Hôm thứ Năm, ông Jaishankar cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

“Hai bên đã đạt được những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực dầu khí, cũng như việc Nga cung cấp dầu mỏ cho thị trường Ấn Độ. Hai bên có lợi ích chung trong việc triển khai các dự án chung về khai thác tài nguyên năng lượng, bao gồm dự án ở vùng biển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga”, ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với ông Jaishankar. “Nhìn chung, nền tảng kinh tế của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên giữa hai nước đang tiếp tục được cùng cố vững chắc và phát triển”.

Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nga. Quốc gia đông dân nhất thế giới là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba toàn cầu, với lượng nhập khẩu tăng 14,5% từ năm 2021 lên khoảng 1,7 tỷ thùng vào năm 2024. Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng vọt từ năm 2023, một năm sau khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra.

Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga

Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Nếu Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga, thế giới sẽ đối mặt cú sốc giá?

Nếu Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga, thế giới sẽ đối mặt cú sốc giá?

Từ khóa:

Ấn Độ dầu nga thế giới thuế quan Mỹ Vneconomy

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: