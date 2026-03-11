VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đức Anh

11/03/2026, 09:24

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất thế giới năm 2025.

VnEconomy

Năm ngoái, Mỹ đã xuất khẩu gần 4 tỷ thùng dầu, khẳng định vai trò ngày càng lớn của nước này trên thị trường năng lượng toàn cầu. Trong đó, Hà Lan là thị trường lớn nhất với 419 triệu thùng dầu nhập khẩu từ Mỹ, tăng thêm khoảng 31 triệu thùng so với năm trước.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, dầu thô Mỹ ngày càng giữ vai trò lớn hơn trong việc bù đắp phần nguồn cung năng lượng Nga bị thiếu hụt tại châu Âu. Phần lớn lượng dầu Mỹ vào Hà Lan được đưa qua cảng Rotterdam - một trong những trung tâm giao dịch và trung chuyển năng lượng lớn nhất thế giới - để tinh chế hoặc phân phối lại tới các thị trường khác trong khu vực. Mỗi ngày, khoảng 1,1 triệu thùng dầu đi qua cảng này.

Trong năm 2025, Mexico tụt xuống vị trí thứ hai trong nhóm khách hàng mua dầu Mỹ nhiều nhất, với lượng nhập khẩu đạt 398 triệu thùng. Canada đứng thứ ba với 324 triệu thùng, tăng nhẹ so với năm trước. Dù có trữ lượng dầu lớn, Canada vẫn phải nhập nhiều dầu thô từ Mỹ do thiếu nhà máy lọc dầu và hệ thống đường ống đủ lớn để vận chuyển dầu giữa các khu vực trong nước.

Trong khi đó, lượng nhập khẩu dầu Mỹ của Trung Quốc giảm 81 triệu thùng trong năm 2025, khiến nước này rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 trong nhóm khách hàng mua dầu Mỹ lớn nhất. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, Trung Quốc chuyển sang mua dầu giá rẻ hơn từ Iran, Venezuela và Nga.

Ngược lại, Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu dầu thô từ Mỹ trong năm 2025, khi mua thêm 57 triệu thùng, tương đương mức tăng 35% so với năm trước.

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

14:28, 10/03/2026

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Xung đột Trung Đông: Thị trường khí đốt chịu áp lực lớn hơn dầu mỏ

13:58, 10/03/2026

Xung đột Trung Đông: Thị trường khí đốt chịu áp lực lớn hơn dầu mỏ

Hungary kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga khi giá dầu toàn cầu tăng vọt

10:12, 10/03/2026

Hungary kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga khi giá dầu toàn cầu tăng vọt

Từ khóa:

dầu Mỹ nhập khẩu dầu Mỹ thế giới
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy