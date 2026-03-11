Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất thế giới năm 2025.

Năm ngoái, Mỹ đã xuất khẩu gần 4 tỷ thùng dầu, khẳng định vai trò ngày càng lớn của nước này trên thị trường năng lượng toàn cầu. Trong đó, Hà Lan là thị trường lớn nhất với 419 triệu thùng dầu nhập khẩu từ Mỹ, tăng thêm khoảng 31 triệu thùng so với năm trước.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, dầu thô Mỹ ngày càng giữ vai trò lớn hơn trong việc bù đắp phần nguồn cung năng lượng Nga bị thiếu hụt tại châu Âu. Phần lớn lượng dầu Mỹ vào Hà Lan được đưa qua cảng Rotterdam - một trong những trung tâm giao dịch và trung chuyển năng lượng lớn nhất thế giới - để tinh chế hoặc phân phối lại tới các thị trường khác trong khu vực. Mỗi ngày, khoảng 1,1 triệu thùng dầu đi qua cảng này.

Trong năm 2025, Mexico tụt xuống vị trí thứ hai trong nhóm khách hàng mua dầu Mỹ nhiều nhất, với lượng nhập khẩu đạt 398 triệu thùng. Canada đứng thứ ba với 324 triệu thùng, tăng nhẹ so với năm trước. Dù có trữ lượng dầu lớn, Canada vẫn phải nhập nhiều dầu thô từ Mỹ do thiếu nhà máy lọc dầu và hệ thống đường ống đủ lớn để vận chuyển dầu giữa các khu vực trong nước.

Trong khi đó, lượng nhập khẩu dầu Mỹ của Trung Quốc giảm 81 triệu thùng trong năm 2025, khiến nước này rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 6 trong nhóm khách hàng mua dầu Mỹ lớn nhất. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, Trung Quốc chuyển sang mua dầu giá rẻ hơn từ Iran, Venezuela và Nga.

Ngược lại, Ấn Độ tăng mạnh nhập khẩu dầu thô từ Mỹ trong năm 2025, khi mua thêm 57 triệu thùng, tương đương mức tăng 35% so với năm trước.