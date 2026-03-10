Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Hòn đảo dầu lửa chiến lược của Iran thu hút sự chú ý giữa lúc giá dầu tăng mạnh

Điệp Vũ

10/03/2026, 14:28

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran...

Đảo Kharg của Iran - Ảnh: Getty/CNBC.
Đảo Kharg của Iran - Ảnh: Getty/CNBC.

Hòn đảo Kharg của Iran, một dải đất nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược nằm ở vùng biển phía Bắc của Vịnh Ba Tư, đang thu hút sự quan tâm lớn khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang tuần thứ hai.

Mặc dù các lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trong khu vực, hòn đảo này vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 15 dặm, là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran. Ước tính khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua đây trước khi được đưa các con tàu chở dầu, rồi tiếp tục hành trình qua eo biển Hormuz. Đảo này có khả năng bốc xếp khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, một con số làm nổi bật vai trò kinh tế quan trọng của hòn đảo đối với Iran.

Tầm quan trọng kinh tế của Kharg khiến hòn đảo này đặc biệt dễ bị đe dọa bởi các hành động quân sự. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ hòn đảo này có thể đòi hỏi một chiến dịch quân sự trên bộ - phương án mà Mỹ dường như không muốn thực hiện.

Một cuộc tấn công vào Kharg có thể gây ra sự biến động lớn hơn trên thị trường năng lượng, đặc biệt khi giá dầu đã tăng vọt lên gần 120 USD một thùng trong phiên giao dịch ngày 9/3 trước khi quay đầu giảm mạnh trở lại.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Petras Katinas - một nhà nghiên cứu tại công ty RUSI, tổ chức nghiên cứu quốc phòng có trụ sở ở London, Anh - việc chiếm giữ Kharg có thể cắt đứt “huyết mạch dầu mỏ" của Iran, nguồn tài chính quan trọng của nước này.

“Với việc eo biển Hormuz đóng cửa, Iran bây giờ không xuất khẩu được dầu. Nhưng nếu Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Kharg, họ có thể có được lợi thế trong các cuộc đàm phán trong tương lai, sau khi cuộc chiến này kết thúc”, ông Katinas nhận định với CNBC.

Trong hơn 1 tuần qua, các cuộc tấn công của Mỹ đã nhằm vào nhiều địa điểm năng lượng của Iran, bao gồm các kho chứa dầu, song đảo Kharg vẫn chưa trở thành mục tiêu.

Vị trí đảo Kharg trên bản đồ - Ảnh: Getty/CNBC.
Vị trí đảo Kharg trên bản đồ - Ảnh: Getty/CNBC.

Nếu Mỹ quyết định chiếm giữ đảo Kharg, “động thái đó sẽ giáng một đòn mạnh vào Iran, vì khiến nước này mất đi một nguồn thu quan trọng. Một hành động như vậy sẽ gợi nhớ đến việc Mỹ can thiệp vào Venezuela hồi đầu năm nay, giành quyền kiểm soát ngành dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này” - nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil nhận định. Tuy nhiên, ông Vargas cũng cho rằng một động thái của Mỹ chiếm đảo Kharg sẽ khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn.

Theo ông Marc Gustafson, người từng đứng đầu Phòng Tình huống của Nhà Trắng thời các tổng thống Joe Biden và Barack Obama, nỗ lực chiếm giữ đảo Kharg sẽ đòi hỏi quân đội Mỹ phải đổ bộ và có thể khiến đảo này trở thành mục tiêu trong nhiều tuần cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Ngoài ra, Tehran có thể phản ứng bằng cách tự phá hủy đường ống dẫn dầu kết nối tới đảo Kharg, dẫn tới sức ép tăng giá đối với dầu thô còn lớn hơn.

CEO Jan van Eck của công ty quản lý quỹ VanEck Funds đã chỉ ra rằng đảo Kharg là nơi 90% dầu của Iran được xuất khẩu. “Nếu ông Trump áp dụng cùng một kịch bản như ở Venezuela với đảo này… có lẽ ông ấy muốn sử dụng Kharg như một đòn bẩy đàm phán trong tương lai”, ông van Eck nhận định.

Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh

09:48, 10/03/2026

Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

18:29, 09/03/2026

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

15:00, 09/03/2026

Kinh tế Mỹ đối diện cú sốc giá dầu

Từ khóa:

Iran Kharg thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Giới nhà giàu đang rút lui mạnh mẽ khỏi Vùng Vịnh, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran diễn ra căng thẳng...

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Xung đột Mỹ - Iran gây ra cú gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, vượt xa các cuộc khủng hoảng trước đây ở Trung Đông...

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2 vừa qua, và kim ngạch xuất khẩu của nước này cũng vượt xa kỳ vọng...

Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Các thị trường lớn nhất của xe điện Trung Quốc

Trong năm 2025, xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc chiếm tới 89,9% doanh số tại Mexico, trong khi tại Mỹ, thị phần của nhóm xe này gần như bằng 0...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy